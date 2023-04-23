Симона больше не Байлз. Звезда гимнастики вышла замуж, но пока остается в спорте

Молодой муж выше олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике на 40 сантиметров, но любви это не препятствует.

Наконец-то это случилось! Американская гимнастка Симона Байлз объявила, что вышла замуж за игрока в американский футбол Джонатана Оуэнса. Судя по соцсетям, церемония состоялась в минувшую пятницу. Знакомы Оуэнс и Байлз уже четыре года, а публика впервые узнала о романе Симоны в 2020-м. Предложение руки и сердца Джонатан сделал еще в феврале 2022 года, но почти год у пары ушел на подготовку масштабной свадьбы.

Байлз и Оуэнс познакомились практически случайно, причем Джонатан первое время даже не представлял, что ходит на прогулки с мировой знаменитостью. Для Симоны же молодой человек стал надеждой и опорой, благодаря которой гимнастка справилась с проблемами Токио-2020 и теперь думает о Париже-2024.

Свадьбу Симона и Джонатан планировали больше года

Этого события мир спортивной гимнастики ждал больше года, и вот наконец-то Симона Байлз опубликовала в соцсетях фотографии со свадьбы. На снимках 26-летняя спортсменка в длинном белом платье, а ее избранник — в костюме песочного цвета. «Официально я — Оуэнс», — подписала фото гимнастка. «Мой человек навсегда», — написал в свою очередь Оуэнс у себя на странице. Свадьба получилась масштабной, но душевной. На подготовку ушло несколько месяцев. Предложение Джонатан сделал Симоне еще прошлой зимой. «Самое легкое «да», — написала тогда Байлз с целью поделиться с миром важным событием из своей жизни. Обсуждение будущего торжества началось во время совместного отпуска. Тогда же и приняли решение не спешить и провести церемонию в следующем году, чтобы на свадьбу могли приехать все близкие и друзья.

Оуэнс — действующий игрок в американский футбол, и этот фактор тоже нужно было учитывать при выборе даты. Сейчас же в NFL межсезонье, и Джонатан может полностью наслаждаться временем с любимой. А пока он играл за «Хьюстон Тексанс», невеста составляла план свадьбы. А также провела девичник. Симона — большая любительница вечеринок, поэтому растягивала праздник максимально и на одной тусовке не остановилась. При этом все было прилично, а девушка всеми деталями показывала свой новый статус. К примеру, носила джинсы с фамилией будущего мужа и необычную черную фату. Затем Симона с подругами прошлась по магазинам в поисках образов для свадьбы. Определиться с одним конкретным платьем не смогла и взяла сразу несколько нарядов. Между тусовками Байлз и Оуэнс тренировались правильно резать торт и учили супружескую клятву. Пара даже провела две «тренировочные» церемонии — вот что значит спортивный подход к делу!

из личного архива

Пара познакомилась в интернете, хотя ранее они уже виделись друг с другом

Подготовка как минимум не повредила, и свадьба, судя по реакции гостей, прошла на высшем уровне. Но главное, как ее запомнят Симона и Джонатан. Хотя со стороны их любовь кажется такой крепкой, что на нее ничего повлиять негативно не может. «Пути Господни таинственны и неисповедимы», — написала олимпийская чемпионка Симона Байлз на своей странице в соцсети в январе 2020-го. На фото гимнастка указала на молодого человека, стоящего на заднем фоне, и это было первым объявлением об отношениях Байлз для общественности. Познакомились они, естественно, раньше. Причем случайно — в 2019 году гимнастку пригласили торжественно вывести команду по американскому футболу «Хьюстон Тексанс» из туннеля на поле. Игроком, отмеченным Байлз, оказался Джонатан Оуэнс, с которым впоследствии у Симоны завязались романтические отношения. Но не на этой игре — тогда они увиделись и забыли друг о друге на несколько месяцев, пока их снова не свел случай. Поэтому Симона и благодарит за их встречу небеса.

Весомую роль сыграли и «земные» технологии, ведь молодые нашли друг друга с помощью приложения для онлайн-знакомств. Причем именно Байлз сделала первый шаг. «Я увидела его и подумала, что он достаточно симпатичный, так что написала ему: «Привет». А потом я увидела, что он был в Хьюстоне, так что мы начали понемногу разговаривать и через неделю или две пошли гулять», — рассказывала Симона в интервью Wall Street Journal. К счастью для девушки, интерес был взаимный, их отношения быстро развивались. Причем первое время Джонатан даже не представлял, с кем ходит выпить кофе. «Я не слышал о ней, и когда сказал ей об этом, то ей это понравилось», — говорил футболист изданию Texas Monthly.

Фото Global Look Press

Будущий супруг помог Симоне преодолеть драму Токио-2020

Конфетно-букетный период пришелся на весну 2020 года, и это помогло паре лучше узнать друг друга. Свободное время — редкая опция для профессионального спортсмена высшего уровня. Но тогда ежедневных тренировок вынужденно не было как у Байлз, так и у Оуэнса, и они могли общаться часами напролет. Как потом признался Джонатан, такие разговоры сильно укрепили связь между ними. Гимнастка же добавила, что они поочередно ходили друг к другу в гости и гуляли со своими собаками. И даже сложности с «живыми» свиданиями в пандемию только помогали паре — можно было проверить, действительно ли у них есть симпатия. Однако чуть только коронавирусный «пузырь» пал, они вновь стали гулять вместе вечерами. Байлз назвала себя и Оуэнса магнитами — настолько сильным было их взаимное притяжение. Через месяц Джонатан признался Симоне, что влюблен. А еще пошутил, что и его собаке Симона тоже понравилась.

На любовь даже не повлияла разница в росте, ведь Оуэнс почти на 40 сантиметров выше. Наоборот, пара считала это милым и романтичным. Да и Байлз также испытывала к Оуэнсу высокие искренние чувства. А по-настоящему она поняла, насколько Джонатан важен для ее жизни, во время Олимпиады в Токио. Когда на Играх развернулась драма из-за тяжелого психоневрологического состояния Байлз, Оуэнс поддержал Симону и пообещал, что будет с ней несмотря ни на что. «Каждый день ты вдохновляешь меня все больше и больше... Не могу дождаться, когда ты вернешься домой и я снова увижу твою улыбку», — написал он своей девушке. «Наконец-то я чувствую себя больше, чем просто гимнасткой», — ответила Байлз. Лично посетить соревнования в Японии он не смог, но по возможности ездил с ней на турниры. К примеру, на глазах своего будущего мужа Байлз выиграла свой седьмой титул чемпионки страны.

Джонатан поддержит свою супругу в любом ее выборе. С его помощью она преодолела прежние проблемы и может даже попробовать вернуться в спорт перед Олимпиадой в Париже — такой вариант для себя она до сих пор не отметает и заявлений о завершении карьеры еще не делала. Тем не менее представить себе такой расклад трудно. Байлз сейчас интересуют вещи гораздо важнее спорта, да и к тому же после свадьбы новая семья наверняка захочет детей — и где здесь найти время для тренировок?