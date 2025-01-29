Чемпион Игр БРИКС медленно, но верно возвращается на помост после травмы.

В сезоне 2024 года гимнаст Даниел Маринов выиграл многоборье на всех крупных стартах, куда его заявляли: чемпионате России, Играх БРИКС и Кубке России, после чего лег на операцию — возникли проблемы с левым плечом.

Операция прошла 3 октября, с тех пор сильнейший многоборец России медленно восстанавливается. Происходит это как раз в то время, когда Федерация гимнастики России приняла решение направить заявки на получение спортсменами нейтрального статуса для выступления на международных турнирах сезона 2025 года. Только вот Маринов пока физически не способен стартовать, и все эти соревнования он пропускает.

О том, как и когда возникли проблемы с плечом, какой диагноз поставили врачи и что именно они сделали, о перспективах возвращения на соревнования и исполнении детской мечты Даниел рассказал «СЭ».

Было два варианта операции: легкая и та, которую сделали в итоге

— Ты сейчас на базе «Озеро Круглое» продолжаешь восстановление после операции. Когда возникли проблемы с плечом?

— Это было внезапно. Шел март, я готовился к чемпионату России и где-то за неделю до старта почувствовал боль в плече. Мы делали круговую подкачку, и в момент, когда я бежал от одной станции к другой, при отведении плеча назад во время бега заметил, что его начинает тянуть, и это не мышца, а сухожилие. Понял, что есть проблема, но круговую подкачку завершил, это мне не помешало. Затем обратился к врачам, они сказали, что есть подозрение на проблемы с длинной головкой бицепса.

— Подготовка к чемпионату России оказалась скомкана?

— Помимо того что заболело плечо, я тогда еще сильно дернул спину и пять дней вообще не мог ни согнуться, ни разогнуться. Плюс еще заболел на два-три дня. Болезнь отняла силы, здоровье, поэтому на чемпионат России я вышел просто «с листа».

— Сомнений, стоит ли выступать на чемпионате, не было?

— К моменту, когда мы приехали в Сириус, где проходил ЧР, я уже выздоровел, спина прошла, плечо не беспокоило ни на одном снаряде, кроме колец. Сомнений не было, потому что я привык готовиться не совсем гладко, у меня уже не первый раз были какие-то сбои. Еще в 2019 году была история, когда я полгода не прыгал, а затем сразу вышел на старт. Так что ситуация для меня оказалась не новой.

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— После чемпионата России стартовала подготовка к Играм БРИКС. Плечо продолжало болеть или не беспокоило?

— После чемпионата я лег на обследование, сделали МРТ, поставили диагноз и сказали, что, скорее всего, потребуется операция. Конечно, новости были не очень радостными. Затем меня отправили на реабилитацию в клинику ФМБА. Я провел там семь дней, и за это время нужно было решить не только вопрос с плечом, но и еще четыре: с вывихом пальца, которым я воткнулся в жердь брусьев на чемпионате, двумя голеностопами и спиной. К лечению вопросов нет — в клинике работают одни из лучших специалистов, но за время, что я не заходил в зал, форма ушла. На подготовку к Играм БРИКС остался месяц, и начинать нужно было с нуля.

— Такое вообще возможно?

— В какой-то момент речь у руководства сборной пошла о том, что на Играх БРИКС я не буду делать многоборье, только четыре или пять снарядов. Потому что к кольцам, например, я, по их мнению, был вообще не готов. Но я четко сказал, что все сделаю.

— БРИКС делал на морально-волевых?

— На тот момент я еще не вошел в форму, а только подошел к ней. Именно тот старт, нагрузка, нервы позволили после завершения соревнований почувствовать, что я в хорошей форме, но не в пике, до которого, по ощущениям, было далековато.

— Кубок России удалось пройти без проблем?

— К Кубку мы готовились большей частью на восстановительном сборе в Турции. Это был необычный опыт, прикольный эксперимент. Но хорошо, что после этого сбора мы приехали в Россию и оставались еще две недели, чтобы нормально подготовиться. Более-менее справился, но у меня не получается точно входить в форму к старту, всегда что-то случается.

Как раз после возвращения из Турции провели еще одно обследование, и стало понятно, что плечу требуется операция. Было два варианта: легкая — без болтов, просто почистить, даже, кажется, без сшивания, и тяжелая — та, которую сделали в итоге. Решение о том, что нужно делать второй вариант, врачи приняли уже после Кубка России.

Мама с детства научила меня экономить

— Что именно было с плечом?

— Длинная головка бицепса была воспалена, имелся подвывих. Из-за этого травмировались соседние ткани, что привело к частичному разрыву суставной губы.

— Что сделали?

— Поставили биодеградированные болты, которые сделаны из материала, приближенного к костной ткани. Они ставятся на всю жизнь, с ними можно делать МРТ и так далее. Сказали, что реабилитация займет от четырех до шести месяцев, прошло уже четыре. Сейчас я уже на этапе, когда уже потихонечку пробую делать снаряды.

— На видео, где ты делаешь первые отжимания, заметен дискомфорт.

— Да, но это было первое отжимание. А сейчас я уже их сделал, наверное, около 500 точно. Каждый день делаю, увеличиваю количество, и сейчас результат уже совершенно другой — очень быстро отжимаюсь, почти как до операции.

— На Играх БРИКС ты делал «Диамидовского» и «Типпельта» на брусьях, «Ткачева ноги вместе» и «чешские» обороты на перекладине. Для данных элементов нужны сильные и подвижные плечи. По твоей оценке, сколько еще нужно времени, чтобы восстановить такой набор трудности?

— Врачи говорили, что четыре — шесть месяцев. Но, как подсказывает практика, люди, которым делали операцию на плече, восстанавливают эти элементы месяцев через восемь-девять. А на то, чтобы собрать комбинацию на кольцах, требуется до года. Не хочу загадывать, но буду стараться справиться месяцев за семь. Думаю, что месяца через два уже получится делать вольные, опорный и коня. Брусья, перекладина и кольца потребуют больше времени, особенно кольца.

— Все это происходит в момент, когда парни из сборной подают заявки на нейтральный статус и собираются ехать на Кубки мира. А ты только начал подходить к некоторым снарядам. Что в голове?

— Есть какой-то закон подлости. Когда я был в молодежном составе, у нас почти вся сборная ездила на первенство Европы, на первенство мира, а я не мог, потому что не подходил по возрасту. Когда стал подходить — была пандемия коронавируса. И вот после пандемии я здоровый вышел на помост — Россию отстранили от международных стартов. Я так нигде на международной арене и не выступал. А сейчас, когда появляется возможность поехать на Кубки мира, я восстанавливаюсь после операции.

— Ты из-за этого закона подлости до сих пор мастер спорта. Победителю Игр БРИКС в художественной гимнастике Лале Крамаренко присвоили ЗМС, а тебе — нет.

— Видимо, чтобы не расслаблялся. Мне, честно говоря, было бы даже неловко перед олимпийскими чемпионами, которые до этого звания шли такими тернистыми путями, а я просто выиграл Игры БРИКС.

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Девушка ежедневно читает по 350 страниц учебников

— Ездишь на белом «Мерседесе». Откуда деньги, Даниел?

— Благодаря тому, что мама еще с детства научила меня экономить, откладывать и не тратить деньги на ненужные вещи. И плюс, конечно же, нормальная средняя зарплата члена сборной России, призовые с соревнований, начиная с Кубка России в Калуге. С тех пор я начал копить. Всю жизнь мечтал о такой машине, еще с детства у меня были наклейки, футболки со значком этой марки, и вот наконец-то получилось.

Долго выбирал, перепробовал штук пятьдесят машин разных марок, наверное, за четыре дня. Я даже не думал, что смогу найти такую, которая мне и по бюджету подойдет, и по душе. И она будет реально свежая. Но, когда сел в эту, сразу понял — мечта детства сбылась. Машина 2019 года, пробег 80 тысяч, но выглядит она очень свежо.

— Как удается совмещать личную жизнь и гимнастику?

— Конечно, есть сложности в этом плане, приходится подстраиваться. Но моя девушка — тоже гимнастка, она все понимает. Более того, хочет, чтобы я продолжал выступать, поддерживает меня, мотивирует. И даже научила меня многим вещам в плане дисциплины. Потому что она именно спортсменка-спортсменка, я в этой части не настолько был собран. Видимся в свободное время, в перерывах между сборами, то я к ней приеду, то она ко мне. Получается совмещать, но тяжело в любом случае — я из Казани, она из Великого Новгорода. Москва для нас, можно так сказать, связующий город.

При этом она еще учится в медицинском институте, уже на четвертом курсе, и там просто нереально совмещать учебу и спорт, потому что медикам поблажек не делают. Она в день читает по 350 страниц учебников до самой ночи. При всем этом она так любит спортивную гимнастику, что каждый год ставит себе цель — войти в состав команды Новгородской области на чемпионат России. Собственно, в данный момент она готовится к первенству Северо-Западного федерального округа, отборочному на чемпионат страны.

А теперь главное: выбирая медицинскую специализацию, она в данный момент рассматривает вариант стать патологоанатомом. Говорит, что ей интересно попробовать изучать и определять причины смерти и так далее. Первое время, конечно, ей было не по себе, но сейчас все нормально.

— Параллельно с Кубком России шла Олимпиада в Париже. То, что ты там на своих коронных снарядах — брусьях, перекладине, удивило?

— Если говорить про брусья, там есть один недосягаемый спортсмен — китаец Цзоу Цзинъюань. Я даже не знаю, кто в мире смог бы его обойти. Отталкиваясь от его результатов, чистоты исполнения, сложности — это, конечно, что-то очень масштабное. Эталон. А вот на перекладине — ничего сверхъестественного, думал, что покажут что-то сложнее и, главное, выступят чище. Олимпиада убедила, что Россия на перекладине конкурентна.

— Когда ты поймешь, конкурентен ли и на перекладине, и на других снарядах, кроме колец?

— Думаю, что чемпионат страны, который пройдет ближе к осени, многое покажет. Я постараюсь подготовиться, и уже там будет видно, что я могу. Этот старт, возможно, будет отборочным для команды на чемпионат мира в Индонезию, и я постараюсь сделать все, чтобы быть там. Мечта -поехать на большие международные соревнования. А к своим мечтам я привык идти уверенно.