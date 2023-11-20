Советскую легенду гимнастики пожизненно отстранили от работы. За что пострадала Эльвира Саади

Двукратную олимпийскую чемпионку в Канаде обвинили в психологическом и эмоциональном насилии.

Знаменитая советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Эльвира Саади более тридцати лет назад перебралась в Канаду, где основала свою школу, воспитала многих очень сильных спортсменок и признавалась тренером года. Но теперь 71-летняя Саади получила в Канаде пожизненный запрет на тренерскую деятельность из-за обвинений в психологическом и эмоциональном насилии. Впрочем, в это уже далеко не первый подобный случай в Канаде, где об издевательствах над гимнастками говорят в последние годы регулярно.

Кто такая Эльвира Саади

Конечно, Саади нельзя назвать такой же суперзвездой гимнастики, как ее ровесницу и подругу по победной женской олимпийской сборной-1972 Людмилу Турищеву. Но, безусловно, внучка известного востоковеда, профессора Абдрахмана Саади добилась очень многого. Гимнастикой она начала занимать в десятилетнем возрасте, а уже в 17 лет вошла в состав сборной СССР.

«Это удивительное ощущение — чувствовать себя членом команды! Это звучит-то как — член сборной СССР! Слезы выступают, что чувствуешь!», — цитирует воспоминания Эльвиры официальный сайт федерации спортивной гимнастики России

В 1972-м Саади, которую за грациозность и поэтичность выступлений прозвали Шахерезадой, выиграла чемпионат Советского Союза в вольных упражнениях и упражнениях на бревне и поехала на Олимпиаду в Мюнхен, где выиграла золото в командных соревнованиях. Правда, в абсолютном первенстве она заняла только восьмое место. В 1973-м Эльвира стала асболютной чемпионкой СССР, в 1974-м — выиграла чемпионат мира в составе команды и стала бронзовых призером в вольных упражнениях, в 1975-м — победила в абсолютном первенстве в Кубке СССР, опередив будущую пятикратную олимпийскую чемпионку Нелли Ким, стала многократным призером Кубка мира.

На Олимпиаду 1976 года в Монреале Саади прошла отбор, и, несмотря на травму ступни, выступила там вполне удачно — помогла сборной Советского Союза выиграть командное золото и стала седьмой в абсолютном первенстве. После завершения карьеры начала работать тренером-преподователем в «Динамо», воспитав целую плеяду сильных гимнасток, в том числе призера чемпионата Европы и чемпионку СССР Татьяну Горшкову, стала заслуженным тренером РСФСР. А в 1991-м Эльвира Фуадовна перебралась в Канаду, где и продолжила тренерскую деятельность. Сразу несколько ее учениц в разные годы становились участницами Олимпийских игр — Ивонн Тусек, Кристал Гилмор, Виктория Мурс, Бруклин Мурс.

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Тема абьюза набирает обороты

В 1996 и 2004 годах Федерация спортивной гимнастики Канады признавала Саади тренером года, а чуть менее 15 лет назад, в 2009-м ее ввели в Международный зал славы гимнастики. В 2011-м она основала свой клуб Dynamo Gymnastics. Причем под руководством Саади «динамовки» быстро вышли в канадской гимнастике на лидирующие позиции. Но вслед за белой полосой в карьере экс-советской гимнастки началась черная. В конце 2020-го ее отстранили от тренерской деятельности до завершения расследования в связи с обвинениями в психологическом и эмоциональном насилии.

Вообще подобные обвинения в мировой спортивной гимнастике в последнее время слышны все чаще и чаще. Самый вопиющий случай — дело против американского тренера Ларри Нассара, который отбывает пожизненный срок в американской тюрьме за издевательства и сексуальное насилие над юными подопечными. Но и в других странах все больше и больше случаев, когда гимнастки жалуются, как минимум, на жесткое психологическое давление и оскорбления со стороны наставников. В Австралии гимнасток обзывали «толстыми ленивыми свиньями», в Великобритании и Франции также не обошлось без скандалов, связанных с абьюзом. А в Канаде тема абьюза и дискриминации юных и не только спортсменок активно обсуждается вот уже несколько лет, причем не только в гимнастике, но и в других видах.

Но именно гимнастика (как спортивная, так и художественная) в скандальном плане — на ведущих ролях. В прошлом году более 70 гимнасток опубликовали открытое письмо в министерство спорта страны с требованием провести расследование практики абьюза, еще раньше пожизненно лишились работы несколько специалистов. Родители засыпали федерацию Канады «тревожными письмами», сообщая, в частности, что их детей таскали за волосы и растягивали суставы до травм. Речь в основном шла о канадской художественной гимнастике, но и в спортивной было полно «скелетов в шкафу».

Как бы то ни было, теперь в список пожизненно дисквалифицированных специалистов от работы со спортсменками в Канаде вошла и Эльвира Саади. В этой стране Эльвира Фуадовна теперь никогда не сможет тренировать спортсменов, судить соревнования, разрабатывать материалы для тренировок, заниматься административной деятельностью в спорте. Правда, через десять лет ей могут позволить консультировать тренеров, но ни в коем случае не работать со спортсменами напрямую. В общем, очевидно, что на успешной карьере Саади в Канаде поставлен жирный крест.