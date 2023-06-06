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Сегодня, 21:30

«Будущее выглядит ярким». Звездная гимнастка из США после завершения карьеры зарабатывает на OnlyFans

Валентина Глазко
Корреспондент
Эрика Фонтейн.
Фото Соцсети
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Травма спины не позволила Эрике Фонтейн реализовать себя в спорте.

Сайт OnlyFans давно стал популярным среди спортсменок с яркой внешностью и выразительными формами. Свои интимные образы продают теннисистка Софья Жук, футболистка «Чарльтон Атлетик» Мадлен Райт, автогонщица Рене Грейси, баскетболистка «Лос-Анджелес Спаркс» Лиз Кэмбидж, конькобежка Александра Янкулеску и боец UFC Пейдж Ванзант. В этом ряду не последнее место занимает представительница гимнастики 25-летняя Эрика Фонтейн.

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Первые шаги в спорте, травма спины

Американка Эрика Фонтейн родом из Вирджинии (США). Начала заниматься спортивной гимнастикой с четырех лет. Благодаря таланту, дисциплине и ответственности сразу же стала показывать высокий уровень мастерства, сильно опережая своих сверстниц. Это позволило уже к девяти годам выступать на национальных соревнованиях.

После окончания школы гимнастке предложили спортивную стипендию в Университете Западной Вирджинии. Но Фонтейн получила травму, из-за чего была вынуждена пропустить первый соревновательный сезон. В следующем году она наверстала упущенное: ее средний результат был равен 9,761 балла на матах и 9,75 балла на бревне.

Гимнастка Эрика Фонтейн.
Фото Соцсети

Однако неудачи преследовали Эрику. В 2020 году все турниры отменили из-за пандемии. У гимнастки не получилось пройти последний курс, она вынуждена была окончить университет по специальности «Стратегические коммуникации и реклама». «Определенно не ожидала, что мой учебный год так закончится, но я рада, что провела его с лучшей командой в мире. Я благодарна за каждое воспоминание и за каждого замечательного человека, который этот вид спорта принес в мою жизнь за последние 18 лет», — пишет Эрика в своих соцсетях.

Несмотря на это, американка смогла попасть в сборную Западной Вирджинии. Правда, вскоре девушка получила травму спины, ей пришлось закончить с большим спортом окончательно. «Я буду скучать по гимнастике и этим веселым временам, но будущее выглядит ярким», — пишет она в своих соцсетях.

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OnlyFans, личная жизнь

Фонтейн всегда была популярна в соцсетях. На их развитии она и решила сосредоточить свои силы. Благодаря яркой внешности и аппетитной фигуре у нее набралось много подписчиков. В Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) на нее подписано практически 700 тысяч человек. Если раньше контент американской гимнастки составляли фотографии с соревнований и тренировок, то сейчас — с пляжа, отдыха и вечеринок.

Фото Соцсети

Недавно гимнастка зарегистрировалась на OnlyFans. Сервис подписки на эротический контент подразумевает ежемесячную плату, а также разовые транзакции за видео. Это один из самых популярных видов заработка у некоторых звездных и спортивных девушек. Здесь профиль Фонтейн насчитывает более 40 тысяч лайков. А стоимость подписки на нее составляет 9,9 доллара.

В жизни Эрики также присутствует спорт, но уже для поддержания формы. Американка пробует разные виды активности. Среди них бег, йога, фитнес и горные лыжи. Также принимает активное участие в благотворительности. Борется за права детей и выступает в защиту животных.

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Что касается личной жизни, то сердце девушки свободно. Фонтейн ни с кем не встречается — во всяком случае, так уверяет сама экс-спортсменка. Друзья и близкие отмечают, что Эрика — общительная и жизнерадостная девушка. Она с радостью делится своим позитивным настроением с окружающими. Свободное время проводит со своей семьей и друзьями.

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