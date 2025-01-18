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Спортивная гимнастика

Сегодня, 13:45

«Отказывается от родины». Титулованный украинский гимнаст подал заявку на получение гражданства Хорватии

Украинец Ковтун планирует выступать за сборную Хорватии
Егор Сергеев
Гимнаст Илья Ковтун
Илья Ковтун решил сменить гражданство.
Фото Global Look Press
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На Украине — в шоке.

Серебряный призер Олимпийских игр-2024 украинец Илья Ковтун решил получить гражданство Хорватии. Один из сильнейших спортивных гимнастов мира уже подал соответствующую заявку, сообщает Jutarnji List.

Процедура находится на финальной стадии

21-летний Ковтун живет и тренируется в Осиеке уже три года. Отмечается, что запрос о смене гражданства подала и его тренер Ирина Горбачева-Надюк.

Хорватская федерация гимнастики отреагировала на их желание и дала зеленый свет. Однако, если украинская сторона не одобрит переход, Илья может провести ближайший год без соревнований.

«Мы подали документы в министерство внутренних дел, и теперь все должно происходить по ускоренной процедуре. Есть два варианта: первый — получить гражданство как выдающийся спортсмен, который нужен хорватскому спорту, второй — воспользоваться быстрой процедурой для украинцев, которые в Хорватии и по всему ЕС имеют особые условия для получения гражданства.

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Надеемся, что нам удастся решить это по ускоренной процедуре. После этого нас ждет следующий этап — подача заявки на смену гражданства в Международную федерацию гимнастики (FIG). Здесь мы ожидаем проблемы, поскольку Украина вряд ли добровольно отпустит его.

Существуют разные варианты развития событий, и худший, по нашей информации, — это год карантина, то есть пауза в выступлениях на крупных соревнованиях», — сказал журналистам хорватский тренер Владимир Маджаревич.

Гимнаст Илья Ковтун
Фото Global Look Press

Реакция украинской стороны

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выразил разочарование намерениями Ильи Ковтуна и его тренера сменить спортивное гражданство.

«Как вы знаете, мы встречались с Ириной в Киеве, у нас были долгие переговоры, чтобы сохранить отечественного спортсмена в сборной. Государство, несмотря на чрезвычайно сложные условия, предоставляло ему всю возможную финансовую и организационную поддержку, доступ к международным тренировочным базам и стартам, шло навстречу, чтобы спортсмен мог оставаться за границей, когда считал, что ему это было нужно.

Очень обидно, что известный атлет выбрал другую страну и отказывается от родины. Я такие решения никогда не понимал. Особенно в этот сложный период. Однако окончательное решение в таком случае всегда за самим спортсменом и его тренером.

Мы хотим, чтобы каждый украинский атлет развивал свой талант под сине-желтым флагом с ощущением надежной поддержки со стороны государства. Жаль, что Илья и его тренер выбрали другой путь», — цитируют Бедного украинские СМИ.

Гимнаст Илья Ковтун на Олимпиаде-2024 в Париже
Фото Global Look Press

Чем известен Ковтун

На Олимпийских играх 2024 года Ковтун завоевал серебряную медаль в упражнениях на параллельных брусьях. Золото выиграл китаец Цзоу Цзиньюань, а бронзу — японец Шинносуке Ока.

Во время Игр в Париже Ковтун сделал резонансное заявление, признавшись, что не был на родине с 2022-го. И далеко не всем на Украине понравились его слова.

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«Мы выехали на соревнования перед 24 февраля 2022 года, и я остался тренироваться в Европе. Я считаю, что нашим ребятам тяжело тренироваться в тех условиях, которые сейчас сложились на Украине», — приводит его слова пресс-служба НОК Украины.

Ковтун является действующим вице-чемпионом мира в многоборье и четырехкратным чемпионом Европы.

Спортивная гимнастика
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