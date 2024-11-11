«Хабиб и Конор? Нам не нужны конфликты». Как гимнасты спасают свой спорт созданием премьер-лиги

Спортивные гимнасты хотя вырваться из гетто на широкую аудиторию.

В воскресенье в трех городах России (Москва, Пенза и Челябинск) прошел первый этап Гимнастической премьер-лиги — нового клубного турнира, который организует Федерация гимнастики России с подачи олимпийского чемпиона Никиты Нагорного. Что из этого получается, как будут пытаться ворваться в мир футбола и хоккея своим проектом гимнасты и как видит его будущее Нагорный — в репортаже «СЭ».

Семейная атмосфера и отсутствие рекламы

Шесть клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Казани, Пензы и Челябинска разыграют первый титул — в финал 8 декабря пройдут две команды, соревнования состоят из «батлов» — на каждом снаряде соревнуются друг против друга представители двух клубов, баллы потом переводятся в очки. Первый тур завершился так:

«Динамо» (Москва) — «Крылатые барсы» (Казань) — 11:20,

Т74 (Челябинск) — «Таврос» (Санкт-Петербург) — 13:26,

N1 (Пенза) — «Львы» (Владимир) — 10:31.

«СЭ» побывал на первом туре в академии «Динамо» на улице Никулина — на трибунах собралось около 150 человек, а в роли капитанов две команды вели суперзвезды Артур Далалоян и Даниел Маринов (сами они на помост не выходили). Семейная атмосфера, с любым олимпийским чемпионом и чемпионом мира можно легко сфоткаться и поговорить. Да, пока точно есть куда расти — например, добавить уличной рекламы, а то на подходе к академии ни одной таблички про Гимнастическую премьер-лигу, зато агитация за известного футбольного фаната Шпрыгина, хотя выборов уже давно не наблюдается. Или заполнить паузы некой шоу-программой, давать слово спортсменам, играть на обострение.

Нагорный подумывает возобновить карьеру

Атмосфера была настолько семейная, что «СЭ» поговорил и с Никитой, и с Дарьей Нагорной (Спиридоновой), которые следили за соревнованиями с первого ряда. Главный вдохновитель проекта — пока против трештока в стиле фигурного катания и ММА.

— Проект зрел в мыслях давно, были очень большие опасения, успеем ли — положение дорабатывалось за очень короткий срок, — объясняет Нагорный. — Да, очень сложно выстроить целую сетку, привлечь спонсоров, найти финансирование, организовать соревнования в разных городах. Но мы не могли больше ждать, уже столько переносили это мероприятие, что решили идти ва-банк. У нас небольшая команда, 3-4 человека, конечно, еще нужно работать над информированием зрителей, в том числе в регионах. Но мы, к примеру, организовали пресс-конференцию, сняли ее с 10 камер, смонтировали за два дня, устроили презентацию команд. Главный акцент у нас идет на финал, который пройдет 8 декабря в академии спорта «Динамо». Планируется эпичное противостояние четырех лучших команд в матче за золото и за третье место.

По сути, все те, кто следит за нами и пришел посмотреть первый тур вживую, наблюдают в режиме реального времени, как мы создаем новую историю развития спортивной гимнастики внутри страны. Но я хочу подчеркнуть — сборная России в приоритете, этот проект для ребят, которые закончили карьеру или не попали в сборную.

— То есть вы можете на помост вернуться в рамках премьер-лиги?

— Конечно, почему нет? Просто сейчас физически сложновато со временем, я ведь организатор. Лет через десять. (Смеется.) Но если серьезно, подумаю над этим.

— Довольны дебютом?

— Да, и я большое спасибо хочу сказать партнерам, спонсорам, Федерации гимнастики России, которые поддержали, хотя мы идем в неизвестность. В Челябинске были полные трибуны, Пенза тоже на высшем уровне приняла, «Динамо» тоже очень достойно приняло клуб из Казани — табло, экраны, баннеры. У нас понятная система подсчета — не тысячные балла, а очки, зритель сразу понимает, кто ведет. Мои ожидания превышены, думал, спортсмены будут более зажаты, как на важных всероссийских соревнованиях.

— Я часто соприкасаюсь с фигурным катанием, и есть ощущение, что популярности способствуют противостояния, конфликты, трешток. У вас принципиальные соперники в спортивной гимнастике были, есть?

— В России — нет. Да и вовне тоже на самом деле. Разыгрывать конфликты? Давайте так скажу: если вы делаете качественный продукт и есть возможность зацепить зрителя драматургией, ему не нужны ссоры. Мы за то, чтобы соревноваться в дружеской атмосфере. Вы считаете, что фигурное катание привлекает внимание конфликтами?

— Нет, конечно, результатами, но это хорошая приправа. Или бой Хабиба и Конора в UFC — тоже идеальный пример.

— Ну, можно посмотреть и другие бои, где не было такого противостояния, но был интерес. Сейчас наша основная задача — познакомить людей с новым форматом. И формат и так интересен, даже без приправы, как вы говорите. Но что будет дальше — мы не знаем. У нас тоже был трешток на пресс-конференции — Владислав Поляшов из команды «Крылатые барсы» выходил и говорил, мол, я железобетонно выиграю коня. А вышел — и ошибся. Но, как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И мы должны уважительно относиться ко всем командам и спортсменам. Нам всем надо работать на то, чтобы у нас появлялось больше спортсменов, чтобы они оставались в спорте как можно дольше.

Никита и Дарья Нагорные. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я бы не смогла пойти одна против коллектива

Дарья Нагорная тоже в зале, но сейчас занята другими делами. Нянчит ребенка, годовалого Марка, и говорит, что в ее типичном дне разве что тренировка для себя с утра, а после съемки, шоу и развитие бренда одежды The Nagornye. «У нас есть кому в семье работать», — со смехом подытоживает Дарья. Она согласна с мужем насчет трештока, но признает, что раскачивать проект нужно разными способами:

— В фигурном катании, про которое вы говорите, многое построено на противостоянии, конфликте, да — таково мое ощущение. Я понимаю, что на этом можно прям хорошо подняться, но мы, наоборот, стараемся сплотить всех, чтобы все были дружны и занимались одним делом — развитием гимнастики. Хотя лига для того и создана, чтобы болели за любимые команды, и по-любому какие-то интрижки начнутся. Но пока хочется, чтобы просто всем понравилось. В моей карьере каких-то косых взглядов на соперниц не было, костюмы друг друга не прятали. Наверное, не было и такого, что мы прям близкие подружки, но в спорте уважали друг друга. Вне зала мы, конечно, разные люди и с большинством не общаемся.

— За счет чего лига должна стать интересна?

— Я понимаю, что новый проект и людям непросто сразу все понять. Но я видела соревнования в Челябинске, там уже такая заруба была! Ставки были на одну команду, а в итоге абсолютно непредсказуемый расклад. Мне кажется, это новое дыхание для гимнастики. Хочется, чтобы ребята, которые обижены на спорт, снова выходили на свет и показывали, что могут. А то я гимнастику даже перестала смотреть в какой-то момент. Может быть, в следующем году и женская лига появится.

— И вы вернетесь?

— Мне многие говорят, что надо. Но я четыре года не тренировалась. Будет сложно, хотя... предложение интересное. (Смеется.)

— В других видах спорта люди начинают получать нейтральный статус, те, кто сопротивлялся, например пловцы. Почему спортивные гимнасты не идут на это?

— В любом случае мы зависим в первую очередь от нашего руководства. Мы не можем идти поперек. Подала бы я сейчас на нейтральный статус? Нет, даже не из принципов, а у нас есть команда. Я бы не смогла пойти одна против коллектива, мне не хочется портить отношения со всеми. Я бы в первую очередь прислушалась к старшему поколению.