«Била нас кнутом, как животных». Как румынская гимнастика пришла к скандалу

Руководство федерации делает вид, что проблемы не существует.

Выступление женской сборной Румынии на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходил в Джакарте, назвать успешным нельзя. Одна из самых титулованных команд мира вернулась домой без медалей, более того — ни одна из спортсменок не прошла в финал многоборья. Дениса Голгота стала лишь 28-й, а больше все четыре вида в квалификации никто из румынок не делал. В финалы отдельных видов прошли Сабрина Войня (бревно и вольные) и Голгота (вольные), в результате Войня стала четвертой в своем коронном виде, продолжив череду четвертых мест на вольных, начавшуюся еще в Париже на Олимпиаде.

Вернувшись из Индонезии, Голгота подала жалобу на буллинг внутри команды. Имя угрожавшего ей человека для СМИ она не раскрыла, но источники на условиях анонимности сообщили, что речь о Сабрине Войне.

Жалоба на буллинг

«Сабрина неоднократно говорила в присутствии многих людей, что «ударит Денису по голове 100 раз», что она будет «бить ее, пока не изуродует». У Денисы есть характер, и это беспокоит Сабрину так же, как ее беспокоила Ана Мария Барбосу. Я не думаю, что они смогут тренироваться вместе, потому что атмосфера токсична. Одной можно что-то есть, другой — нет, она ест что-то другое. Одной разрешен определенный вид лекарств, другой — нет. Сабрина — абьюзерша, в том числе потому, что ее мать (Камелия Войня) поощряет ее», — заявил один из источников.

Барбосу после бронзы ОИ в Париже в вольных упражнениях (доставшуюся после перераспределения результата американки Джордан Чайлз) уехала из Румынии и поступила учиться в Стэнфорд, за команду которого будет выступать на университетских соревнованиях в рамках NCAA. И, судя по всему, возвращаться пока не намерена. О причинах отъезда одной из сильнейших гимнасток страны ходило много разговоров, однако после заявлений Голготы и начала расследования атмосферы в женской сборной Румынии вероятность того, что Ана сбежала подальше от всего этого бардака, значительно выросла. Сама спортсменка всегда заявляла, что причиной отъезда стало желание получить хорошее образование.

Камелия Войня. Фото Getty Images

«Новая надежда» и старые методы

Серебряный призер Олимпиады 1988 года в Сеуле в составе румынской команды, уступившей тогда сборной СССР, специалистка вольных упражнений Камелия Войня как многоборка была самой слабой из соотечественниц — в Сеуле она не прошла ни в один из личных финалов. Несмотря на то что тренером Войня-старшая работает уже давно, в том числе имеет опыт в Италии, по-настоящему заметна она стала по мере восхождения звезды ее дочери Сабрины, ярко дебютировавшей на взрослом помосте в 2023 году на этапе Кубка мира в Дохе. Тогда Сабрина казалась новой надеждой румынской гимнастики, переживавшей стагнацию после завершения карьеры Ларисы Йордаке.

Первым признаком того, что в Румынии происходит что-то крайне далекое даже от весьма эластичных этических норм женской спортивной гимнастики, стала подтвержденная из трех источников информация о том, что Камелия сказала Сабрине намеренно завалить опорный прыжок на чемпионате мира 2023 года, чтобы помешать команде Румынии пройти отбор на Олимпиаду в Париже и оказаться единственной, кто попадет на Игры через вольные упражнения. Констатировать можно лишь то, что прыжок Сабрина завалила полностью, получив за него ноль. Румыния, однако, на Игры все-таки попала.

В Париже Сабрина стала четвертой, а Барбосу — третьей. Несмотря на это, дома почти все лавры достались именно Сабрине, она была названа «гимнасткой года» и оказалась задействована в целом ряде активностей, вплоть до модных показов. Про Барбосу постарались забыть. Все это логично вызвало возмущение большого числа болельщиков, которые видели в происходящем что-то ненормальное и отказывались принимать настолько навязчивый пиар. К манере высказываний и поведения матери Сабрины возникло много замечаний, однако дальше критики в соцсетях тогда дело не пошло, федерация гимнастики страны ничего не делала, скорее наоборот — занимала сторону Камелии.

Дениса Голгота. Фото Getty Images

Свидетельства бывших гимнасток

Как только заявления Голготы, спортсменки непростой судьбы, вернувшейся в гимнастику после пятилетнего перерыва, стали достоянием общественности, заговорили и другие спортсменки, давно завершившие карьеру. Одна из них на условиях анонимности рассказала о методах работы Камелии Войни. События датированы примерно 2009 годом:

— Она раздобыла кнут, не знаю, где именно, он был сделан из резины или чего-то подобного. Если ты плохо выполняла перелет Пак, она била тебя кнутом по ногам или рукам. Она била нас, как животных... Нам было 8, 9, 10 лет, и я до сих пор помню эти удары кнутом, как будто это было вчера. У меня были синяки, особенно на ногах. [Дома] я говорила маме, что нужно умыться, что справлюсь сама, только чтобы она не увидела следов. Я быстро надевала колготки, и все. Если она что-то замечала, я врала, что упала с бревна.

Я не могла спать, не могла отдохнуть, меня трясло на ровном месте. Я постоянно боялась. Она угрожала нам, что, если мы проговоримся дома, будет еще хуже. Одна из моих коллег рассказала матери, и та пришла в спортзал поговорить с Камелией. Та сказала матери девушки: «Я всего один раз ее ударила, совсем чуть-чуть». Она очень умело скрывала, что происходит с нами в зале, и люди ей верили.

Мы ужасно боялись попасть в раздевалку, потому что именно там она нас избивала. Если кто-то из нас ошибался на снаряде, Камелия отводила ее в раздевалку, а всех остальных заставляла ждать снаружи, в коридоре, выстроившись в очередь, чтобы мы могли слышать, что происходит внутри. Мы должны были слушать, как она избивает ту, кто в раздевалке, чтобы напугать нас.

Это кажется странным, но я считала себя одной из счастливиц. Меня били, но я видела вещи и похуже своими глазами. Некоторых моих коллег просто били кулаками по голове. Ожидание в коридоре, чтобы зайти в раздевалку и получить свою «порцию» побоев, оставило глубокий след в моей психике. Некоторые девчонки буквально корчились от страха.

Много лет я страдала депрессией, тревожным расстройством. Из-за этого у меня были расстройства пищевого поведения, были периоды суицидальных мыслей. Травмы, которые она мне оставила, остались со мной на всю жизнь, а не только за те восемь лет, что я там провела. Я обращалась к психотерапевтам в Румынии и Англии.

Помню, как думала о том, чтобы спрыгнуть со Старого моста, того, что рядом с торговым центром City Mall. Я не умела плавать, что могло бы меня спасти. Добралась туда, но кто-то проходил мимо и спросил, все ли со мной в порядке. Я поговорила с этим человеком, он отвез меня в больницу, приехали бабушка с дедушкой и дядя и забрали меня домой.

Финальным аккордом стали кадры, на которых видно, что и в отношении своей дочери, а Сабрине тогда было 8-9 лет, Камелия была крайне жестока.

Сабрина Войня и Камелия Войня. Фото Getty Images

«Это скоординированная атака!»

Публикация видео, подтверждающих, что в зале в Констанце, где тренирует Камелия Войня, происходят недопустимые вещи, взорвала все гимнастическое сообщество далеко за пределами Румынии.

Сабрина зачитала текст с телефона в ответном заявлении, где сказала, что ее мать «хорошая», а все происходящее — навет. Сама Камелия заявила, что на ее имидж и персону идет скоординированная атака, не имеющая ничего общего с правдой. Каким образом тогда запечатлен момент, когда мать замахивается на восьмилетнюю дочь после падения той с брусьев, а Сабрина плачет и пытается убежать? Этого Камелия не прояснила.

Абсолютно все указывало на то, что в отношении Камелии Войни должно быть начато расследование, а сама она должна быть временно отстранена от работы. Однако на данный момент ничего подобного не произошло. Вместо этого федерация гимнастики Румынии объявила о роспуске женской сборной как команды на централизованной подготовке, теперь спортсменки будут тренироваться в своих домашних клубах.

Камелия на данный момент продолжает тренировать. И, судя по всему, единственное, что может изменить ситуацию, — это расследование уже со стороны международной федерации FIG, а точнее — фонда гимнастической этики, который как раз и занимается подобными вопросами. Если этого не произойдет — в зале Констанцы все останется по-прежнему, возможно даже включая ту самую плеть, о которой рассказывали спортсменки.