Российских гимнастов заставят заплатить за право на «нейтральный допуск». Сумма держится в тайне

Для поиска политического компромата на наших спортсменов международная федерация наймет независимое агентство.

Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала правила допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Работа над ними заняла четыре месяца (принципиальное решение было принято еще в июле). И порядок получения нейтрального статуса ожидаемо вызывает многочисленные вопросы и обвинения в дискриминации. FIG — далеко не первая спортивная организация, которая сочиняет для представителей нашей страны странные критерии. Но на сей раз поводом для особоговозмущения стала необходимость для наших гимнастов оплачивать работу специального агентства, которое будет проверять россиян и белорусов на «политическую нейтральность».

Придраться не к чему, но сборная будет обескровлена

О частичном снятии запрета на выступление россиян на международных стартах МОК объявил еще в конце марта 2023 года. Право окончательного решения по этому вопросу получили федерации по видам спорта. Некоторые из них (например, в легкой атлетике, конном спорте, серфинге и всех зимних дисциплинах) проигнорировали рекомендации и сохранили тотальный бан. А некоторые думали максимально долго. В гимнастике (подкрылом FIG находится спортивная и художественная гимнастика, а также прыжки на батуте) процесс занял почти полный сезон. Право на выступление россияне получат не ранее 2024 года, хотя озвученные критерии оставляют на это мало надежд. И придраться практически не к чему — FIG так или иначе действует в русле тех правил, которые выдумалМОК.

В первую очередь новый порядок предполагает запрет на выступление наших команд. Притом что в спортивной гимнастике россияне — чемпионы ОИ-2020 у мужчин и у женщин, а в «художке» наши девушки выиграли в соревнованиях групп с 2015 по 2021 год пять чемпионатов мира подряд. Изначально в рекомендациях МОК речь шла о командныхвидах спорта, но в процессе допуска выяснилось, что коллективные дисциплины и эстафеты имеются и в индивидуальных видах. И недоброжелатели России воспользовались этой лазейкой в полной мере — вплоть до запрета дуэтов и экипажей-двоек, не говоря уже о более многочисленных перформансах. В общем, российские и белорусские «групповички» в художественной гимнастике — точно вне игры. У остальных есть шанс на индивидуальное выступление.

Но здесь возникает еще один барьер — запрещена заявка наших гимнастов, связанных с армией или другими силовыми структурами. В ЦСКА из основы сборной тренируются олимпийские чемпионы Давид Белявский и Ангелина Мельникова, а также Александр Карцев и Ульяна Перебиносова. В «Динамо» - олимпийские чемпионы Никита Нагорный, Денис Аблязин, Артур Далалоян, чемпион Европы Сергей Найдин, а также Григорий Клементьев, Анна Есипова, Анастасия Ильянкова. Все они останутся только на внутренних стартах, если не покинут свои спортобщества. Правда, вне «черных списков» есть еще молодые звезды Даниел Маринов и Яна Ворона, а также олимпийская чемпионка Виктория Листунова. Но потенциал российской команды будет сильно ослаблен.

Фото Global Look Press

Непрозрачность и унизительный характер проверки

На соревнования не допускаются гимны России и Белоруссии, а также любые вербальные выражения национальной принадлежности (в том числе в соцсетях). У спортсменов на форме не должно быть национальной или военной символики. Купальники — исключительно светло-голубые, шорты и трико у мужчин только белые, предметы в художественной гимнастике - строго белые. Для «художки», где форма — это часть образа спортсменки, данный пункт особенно критичен. Впрочем, возможности для появления наших девушек в нейтральном статусе и так очень невелики из-за позиции руководства национальной федерации.

Но это даже не самый скандальный пункт. Потому что есть еще требование, согласно которому приглашение на соревнования смогут получить только те спортсмены и члены делегаций, которые не поддерживали события на Украине. Проверяться будут интервью в СМИ, социальные сети, лайки и репосты сообщений в любое время с момента начала СВО.Этим займется специальное агентство (международные федерации любят нанимать для таких дел британских или североамериканских детективов). Причем оплачивать их работу вынудят самих гимнастов, желающих получить нейтральный статус. Сумма взноса на заявку не озвучена, но порядок цифр представить легко.

Схема с оплатой за нейтральный статус была отработана в легкой атлетике, когда World Athletics на фоне антидопингового отстранения нашей федерации ежегодно за рассмотрение досье каждого атлета требовала оплатить сбор в 250 долларов США. Причем в случае отказа сумма не возвращалась, причина негативного решения не озвучивалась, а рассмотрение вопроса могло затянуться на несколько месяцев. Иногда с оплатой помогали национальная и местные федерации, иногда атлеты раскошеливались сами. Но самое критичное здесь — не сумма, а непрозрачность и унизительный характер проверки. А в гимнастике она будет связана с политическими взглядами спортсмена, вообще не имеющими отношения к соревновательной деятельности.

Фото Global Look Press

Возвращения во времена индульгенций и охоты на ведьм

По политическим критериям точно не пройдет Иван Куляк, который в феврале 2022 года одним из первых появился в публичном пространстве с символом Z. За присутствие в таком виде на подиуме Кубка мира этот гимнаст получил год дисквалификации, который затронул в том числе национальные соревнования. Однако даже отбытое наказание не избавит теперь Куляка от нового запрета. Правда, Иван и без того «невыездной», поскольку представляет «Динамо». Что именно найдут у других наших атлетов (FIGзапросила на это 30 дней) — сказать сложно. Как показывает практика, в этом процессе в качестве информаторов активно участвуют представители Украины, трактуя «нарушения» необычайно широко.

Как бы то ни было, плата за проверку на политическую лояльность с изучением лайков и репостов в соцсетях в данной ситуации выглядит особенно изощренным издевательством. До сих пор гимнасты оплачивали только лицензию в FIG (на два года ее стоимость составляла 30 швейцарских франков), причем за спортсменов сборных обычно вносила средства национальная федерация. Кто именно станет платить за нейтральный статус сейчас, с учетом всех сложностей с банковскими переводами в западные финансовые учреждения, — пока непонятно. И есть большое подозрение, что многие наши гимнасты просто откажутся от этой утомительной и унизительной процедуры, сильно напоминающей о временах охоты на ведьм и покупки индульгенций.

Конечно, теоретически могло быть еще хуже. Например, в плавании нейтральным россиянам запрещено даже появляться в микст-зоне перед СМИ и действуют квоты на отдельные дистанции. Теннисистам в этом году для получения британской визы и допуска на Уимблдон приходилось доказывать отсутствие государственного финансирования. В общем, благодаря МОК дискриминация по запрету на выступления теперь смениласьдискриминационными критериями допуска. И при этом Томас Бах очень гордится своей деятельностью по защите прав простых атлетов и очень удивляется, почему в России недовольны тем, как работает нейтральный статус.