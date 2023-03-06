Легендарная Чусовитина выиграла две медали на Кубке мира. 47-летняя гимнастка в отличной форме

Мечты о девятой Олимпиаде для самой возрастной спортсменки в спортивной гимнастике превращаются в реальность.

Вы наверняка слышали об уникальной гимнастке из Узбекистана Оксане Чусовитиной. Легендарная спортсменка выступала сразу на восьми Олимпиадах (начинала еще в сборной СНГ), а теперь усердно готовится к своим девятым Играм. Причем олимпийская чемпионка 1992 года до сих пор в отличной форме! В 47 лет она одна из лучших в опорном прыжке — в этой дисциплине Оксана взяла две медали на двух этапах Кубка мира подряд. Есть ли у нее шансы попасть на Игры в Париже в 2024-м и какие ее там могут ждать перспективы?

Оксана Чусовитина. Фото Global Look Press

Чусовитина выиграла две медали подряд

В Дохе на прошлых выходных завершился второй этап Кубка мира по спортивной гимнастике в отдельных видах сезона-2022/23. И главной сенсацией соревнований стала бронзовая медаль 47-летней Оксаны Чусовитиной, представляющей Узбекистан, в опорном прыжке. Неувядаемая спортсменка набрала 12,916 баллоа и заняла третье место — сразу после француженки Колин Девиллар, призера чемпионата мира в этой дисциплине (13,800) и датчанки Камиллы Расмуссен. Но что еще важнее — это уже вторая медаль Оксаны за последние несколько недель. Чусовитиной удалось попасть на пьедестал и на первом этапе Кубка мира в Германии. В немецком Котбусе Чусовитина исполнила два прыжка, за которые получила 12,866 и 13,166 балла. Сначала Оксана показала хороший результат в квалификации. 12,866 балла позволили ей выйти в финал с третьего места. Для сравнения: лучший результат в квалификации показала 16-летняя итальянка Манила Эспозито (13,383 балла).

Собой после первого дня соревнования Оксана была не совсем довольна и хотела усложнить программу к финалу. Ей это удалось, и новые прыжки позволили Чусовитиной улучшить средний балл, однако подняться выше третьей позиции так и не получилось. Победила все таже Эспозито, второе место было у британки Руби Эван (13,183 балла). В соцсетях гимнастка порадовалась успеху, но отметила, что ее задача — быть стабильной на протяжении всего сезона. Две медали кряду смело подтверждают серьезность намерений Чусовитиной. Впереди еще два этапа Кубка мира, так что у Оксаны есть все шансы даже улучшить текущий результат. Ведь год назад она даже выигрывала один из этапов — как раз в Дохе. Позднее, в мае прошлого года, в беседе с «СЭ» Чусовитина рассказала о планах продолжать карьеру вплоть до Олимпиады в Париже.

Оксана Чусовитина. Фото Global Look Press

Рассчитывать на медаль в Париже можно, только если случится чудо

«Самая большая мотивация — это мое желание, — объясняла Оксана. — Я хочу выступать, мне это нравится. Я очень люблю гимнастику, и это дело приносит мне большое удовольствие. Я просто занимаюсь любимым делом, почему я должна останавливаться?» В мире много историй о спортивном долголетии, но даже среди них история Чусовитиной уникальна. Ее профессиональная карьера началась в далеком 1990 году — еще за сборную СССР она ездила на чемпионат мира и становилась лучшей на планете. Два года спустя она стала олимпийской чемпионкой Барселоны-1992 в командных соревнованиях — уже в составе Объединенной команды СНГ. Затем она выступает за Узбекистан, потом за Германию, где снова становится олимпийским призером и в конце концов опять возвращается в Ташкент. Всего на ее счету за три разные сборные восемь Олимпиад — от далекой Барселоны до недавних Игр в Токио.

И все же в 2021-м казалось, что после ковидной Олимпиады — точно все. Оксана и попрощалась с большим спортом на арене в столице Японии. Но, как оказалось, надолго оставить себя без любимого дела она не могла и уже спустя полгода заявилась на чемпионат Узбекистана, который выиграла. Конечно, в родной стране у нее и близко нет конкурентов, при желании там она может выступать и до 60 лет. Но вот на мировой арене все сложнее. И все же Чусовитина нашла решение. В последние годы она сосредоточилась на опорном прыжке, где, как мы видим, до сих пор добивается неплохих результатов.

Конечно, успехи на отдельных этапах Кубка мира — достижение скорее локальное. Результатов Оксане, если судить по прошлым Играм, вряд ли хватит на попадание в Париже в число финалисток. Однако задачу с квалификацией на Олимпиады через азиатскую систему отбора она наверняка без проблем выполнит. А там дальше уже никто не знает, как все сложится. Главные плюсы Чусовитиной — стабильность и опыт — никто не отнимет. Конечно же, это будет чудом, но ведь и само участие гимнастки в таком возрасте на топ-соревнованиях такого уровня иначе, как чудом, и не назвать.