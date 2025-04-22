На Кубок России обрушилась эпидемия травм. Спортсмены снимаются один за другим

Турнир в Новосибирске пока выглядит как «смотр выживших». Во всяком случае, у девушек.

В Новосибирске стартует Кубок России по спортивной гимнастике, первый крупный национальный турнир нового сезона. События, развернувшиеся вокруг этого вида спорта в последние недели, возможно, заставят по-новому взглянуть на него даже тех болельщиков, которые ранее интересовались только самыми крупными мировыми стартами, исходя из принципа «наши против всех».

Сейчас, напомню, наши сидят дома, несмотря на то что имели возможность поехать на этап Кубка мира в Доху (Катар). Собирались и в Осиек (Хорватия), но туда слишком долго оформляли визы, не успели. Но в Катар виза не нужна, однако — решили «воздержаться». Причина — «многочисленные необоснованные отказы в нейтральном статусе», полученные российскими спортсменами. Какими именно — не говорят, полный список тех, кто получил отказ, официально не публиковался, известны лишь отдельные фамилии.

В результате — пока мировая элита, кто на Кубках мира, кто на международных турнирах, обкатывает комбинации и программы на новый сезон, российские гимнасты сидят (а некоторые — лежат) дома. Лежат — потому что травмированы, об этом ниже. И именно поэтому состав участников Кубка России, который по идее должен был стать главным смотром всего кадрового состава сборной, заметно усечен, особенно у девушек.

Ангелина Мельникова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Две из семи

Виктория Листунова восстанавливается после травмы ахилла и последующей операции.

Ангелина Мельникова, еще недавно собиравшаяся выступать, приняла решение пропустить соревнования из-за опасений за свою левую икроножную мышцу, которую она травмировала еще в июле 2024 года.

Алена Глотова две недели назад сломала ногу.

Злата Осокина за несколько дней до начала турнира травмировала спину.

Мария Агафонова прооперировала голеностоп, проблемы с которым у спортсменки были уже давно, и сейчас проходит курс реабилитации.

Ксения Зеляева получила травму ноги на ЦФО в Обнинске месяц назад.

Напомним, что и Агафонова, и Глотова, и Мельникова, и Осокина, и Зеляева ранее получили от Международной федерации гимнастики нейтральные статусы и были заявлены на этапы Кубка мира в Осиек и Доху.

Таким образом, из гимнасток, которые уже получили нейтральный статус, в Новосибирске выступят только Анна Калмыкова и Людмила Рощина. Одним из претендентов на медали любого достоинства можно считать Лейлу Васильеву, нейтральный статус которой 4 апреля появился в базе FIG на пару часов, а затем пропал. Достаточно хорошие шансы есть у Екатерины Андреевой и Елизаветы Ус, последняя уверенно выступила на «Легендах гимнастики» в Минске, уступив той же Андреевой по сумме многоборья 0,650 балла и взяв серебро в опорном прыжке.

Артур Далалоян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мужчины

Парни, наоборот, приехали в Новосибирск даже в лучшем составе, чем ожидалось несколько месяцев назад, — Артур Далалоян успел подготовиться и заявлен на турнир. Помимо него на Кубке выступит еще один олимпийский чемпион Токио — Давид Белявский. Впрочем, ни тот, ни другой не имеют нейтральных статусов и на поездку на официальные международные соревнования пока не претендуют.

Из тех, за кем хотелось бы последить, КР пропускают:

Даниел Маринов и Сергей Найдин — оба восстанавливаются после операции на плечи, о том, что они не станут выступать, было известно давно.

Иван Завричко — по информации «СЭ», у него проблемы с плечом.

Учитывая состав, к претендентам на медали можно отнести Мухаммаджона Якубова, Александра Карцева, Савелия Съедина и Даниила Новикова. Ни один из этих спортсменов нейтрального статуса не имеет, во всяком случае на данный момент.

Из числа «нейтралов» выступят Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев, Илья Заика, Григорий Климентьев и Ранель Саффиулин. Все они сильные гимнасты, однако полное многоборье либо делать не будут, либо, по разным причинам, на серьезную сумму в нем не претендуют.

Ситуация, прямо скажем, странная. И, учитывая невозможность очной борьбы на международных стартах, есть смысл просто взглянуть на лучшие оценки сезона, из тех, что публиковались.

Анна Калмыкова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ориентиры

Конечно, в таком субъективном виде, как спортивная гимнастика, сложно соотносить результаты атлетов заочно, все сильно зависит от состава судейских бригад на конкретном турнире. Однако мировой топ сезона тем не менее существует, и после завершения недавнего чемпионата Японии выглядит он следующим образом.

Девушки:

Опорный (один прыжок) — Зои Моломо (США) — 14,500

Опорный (два прыжка) — делят Лиа-Моника Фонтэйн (Канада) и Валентина Георгиева (Болгария) — 14,150

Брусья — Анна Калмыкова (Россия) — 15,200

Бревно — Чжоу Яцинь (КНР) — 14,766

Вольные — Манила Эспозито (Италия) — 14,500

Многоборье — Анна Калмыкова (Россия) — 56,600

Мужчины:

Вольные — Кацуки Минами (Япония) — 14,833

Конь-махи — Габриеле Тангетта (Италия) — 15,033

Кольца — Адем Асиль (Турция) — 14,700

Опорный (один прыжок) — Джейк Джерман (Великобритания) — 15,250

Опорный (два прыжка) — Джейк Джерман (Великобритания) — 14,975

Брусья — Томохару Цуногаи (Япония) — 14,933

Перекладина — Дайки Хашимото (Япония) — 15,033

Многоборье — Дайки Хашимото (Япония) — 85,464

Именно на эти оценки, возможно, и стоит ориентироваться участникам Кубка России, и, возможно, после завершения турнира в числе неофициальных мировых лидеров окажется не только Калмыкова, которая пока что выглядит главной надеждой России в женской гимнастике, при условии что и ее не настигнут травмы.