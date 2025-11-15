«Она неоднозначная личность». Немецкие СМИ не рады выступлению Мельниковой в клубном чемпионате Германии

Проукраинские активисты устроили истерику из-за появления олимпийской чемпионки в заявке клуба «Титтмонинг-Хемниц».

Выступление олимпийской чемпионки и двукратной чемпионки мира по спортивной гимнастике Ангелины Мельниковой за клуб «Титтмонинг-Хемниц» омрачено серией негативных публикаций в немецких СМИ. В субботу 25-летняя россиянка должна стартовать на этапе клубного чемпионата Германии в Эсслингене, а через две недели — принять участие в финале этого турнира в Гейдельберге. Однако накануне ряд местных СМИ обнародовал статьи, по политическим причинам критикующие приглашение нашей звездной спортсменки. За большинством публикаций стоит всего один проукраинский активист — журналист и режиссер Пирмин Стирнол. Тем не менее ему удалось вывести не самый значимый старт далеко за рамки спорта, и теперь Мельникова может столкнуться в Германии и с провокациями, и с хейтом.

Посредничество Шенмайер

Выступление наших гимнастов в клубных чемпионатах других стран — давняя практика. Она не прекратилась даже после того, как перед российским спортом опустился железный занавес. В мае 2022 года олимпийский чемпион Артур Далалоян защищал цвета клуба Gymnastic Romagna Team в итальянской Серии А. Также в чемпионате Италии за Ginnastica Riccione Academy в январе 2025-го стартовала олимпийская чемпионка Виктория Листунова. У Мельниковой, в отличие от Далалояна и Листуновой, сейчас есть нейтральный статус, так что к ее появлению на помосте на любых соревнованиях в любой стране мира не должно быть никаких вопросов. Совсем недавно Ангелина побеждала на официальных международных стартах в Париже и в чемпионате планеты в Джакарте. Однако тесно связанный с Украиной немецкий спортивный журналист Пирмин Стирнол все равно нашел, что предъявить нашей девушке.

Приглашение завершить сезон выступлением за «Титтмонинг-Хемниц» Мельникова получила два месяца назад во время турнира FIG World Challenge Cup в Париже, который стал для Ангелины первым международным стартом с 2021 года. В столице Франции к российской гимнастке подошла чемпионка Европы Карина Шенмайер. У этой немки русские корни, так что языкового барьера во время общения не возникло. Карина передала Ангелине личное приглашение главного тренера команды из Хемница Татьяны Бахмайер. Эта наставница работает в паре с белорусским специалистом Анатолем Ашурковым, и у этого тренерского дуэта возникли кадровые проблемы в немецкой лиге из-за травм и отъезда на учебу в США еще одной чемпионки Европы Эммы Малевски.

«Мы приглашали выступить в Бундеслиге за Хемниц и других звезд — например, чемпионку мира в упражнениях на брусьях алжирку Кайлию Немур, — рассказала Бахмайер в интервью немецким СМИ. — Но, в отличие от других иностранок, Мельникова согласилась. Видимо потому, что после долгого перерыва хочет снова набраться опыта. Наши другие девушки (в женской команде «Хемница», помимо Шенмайер, также выступают участница чемпионата мира-2025 Есения Шефер и Лара Баумгартль. — Прим. «СЭ») считают, что это круто. Что касается политической составляющей, то спортсменки еще очень молоды и сконцентрированы только на гимнастике. Мы не думаем о политике и видим в спортсменках только людей».

Ангелина Мельникова. Фото Global Look Press

Все в зале будут относиться друг к другу с уважением

Так в чем же, собственно, проблема? «Немецкая волна» и связанное с телеканалом ARD издание Sportschau считают, что в политическом плане Мельникова «не соответствует немецким ценностям». Нашей спортсменке ставят в вину участие в праймериз «Единой России» накануне выборов в Воронежскую городскую думу, а также опубликованное в соцсетях фото 2022 года с празднования Дня Победы. На этом снимке девушка стоит рядом с ветераном Великой Отечественной и держит в руках открытку — на ней георгиевская лента выложена в форме буквы Z. Украинские активисты уже приводили эти аргументы, возражая против решения Международной федерации FIG присвоить Ангелине нейтральный статус. Теперь претензии повторяются, хотя в принципе непонятно, почему лучшая гимнастка планеты должна отчитываться перед кем-то за свои абсолютно законные со всех точек зрения действия.

Тем не менее немецкие медиа негодуют, утверждая, что Ангелина «неоднозначная личность», и даже цитируют украинские паблики, в которых Мельникову называют «чемпионкой по терроризму». Многие критические статьи ссылаются на Пирмина Стирнола — спортивного журналиста и комментатора, который в 2022 году основал благотворительную организацию «Объединенная Европа» и через нее поставляет помощь на Украину. В ходе своих поездок этот активист снял два документальных фильма «Зима во Львове» и «За улыбку», в которых представлена украинская точка зрения на конфликт. Понятно, что Стирнолу сейчас тяжело смириться с тем, что представительница России выступает в чемпионате Германии в роли приглашенной звезды. Хотя его попытка устроить травлю спортсменки вызывает только сожаление.

«Экстренно меняем музыку для международных стартов, — прислала спортсменка в соцсетях накануне своего возвращения на международную арену. — Под иностранную выступать не можем из-за прав, под русскую можем, но не под все песни. Вот, например, у меня была «Младший лейтенант», мы ее убираем».

Напомню, что, победив в праймериз, Ангелина отказалась от политической карьеры ради возвращения на помост, которое уже принесло ей самое престижное золото чемпионата мира в личном многоборье. Теперь она может добавить в коллекцию своих наград и титул победительницы лиги DTL — команда «Хемниц» лидирует после трех этапов чемпионата Германии и имеет отличные шансы на главный трофей. У олимпийской чемпионки есть шенгенская виза, и никаких проблем с пересечением немецкой границы у нее не возникло. Судя по соцсетям, Мельникова уже находится в Эсслингене и готовится к соревнованиям, где у нее практически нет соперников топ-уровня.

«Мы занимаемся исключительно спортом, — говорит Татьяна Бахмайер. — Мы придерживаемся решения FIG, у лиги также нет никаких возражений против выступления Ангелины. Убеждена, что в зале во время соревнований все будут относиться друг к другу с уважением».