Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 00:00

Экскурсия по новому дому звезд спортивной гимнастики Никиты и Дарьи Нагорных

Дарья Исаева
Фотокорреспондент
1/12
Telegram Дзен

Ее в преддверии новогодних праздников провела для фотокорреспондента «СЭ» Дарьи Исаевой сама хозяйка.

Никита и Дарья Нагорные в своем доме. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Дарья Нагорная: «Этот Новый год встречаем всей семьей в нашем новом доме. Было непросто закончить стройку, потому что сроки сдачи постоянно затягивались. Но все-таки он достроен, и мы переехали!»

Коллекция кроссовок. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Дарья Нагорная: «Наша коллекция кроссовок. Это не только удобно, но и красиво!»

Комната-музей для тренировок. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Дарья Нагорная: «Для тренировок теперь есть отдельное пространство, где можно разместить не только все необходимое для занятий, но и развесить мотивирующие подарки от лучших спортсменов мира. Майка Роналду, клюшка Овечкина, перчатки Хабиба — будем продолжать пополнять нашу коллекцию!»

Роза для Дарьи в ванной. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Дарья Нагорная: «На днях у нас с Никитой была годовщина свадьбы. Муж подарил розы, которые выше меня! Настолько огромной вазы в доме не нашлось, но не зря у нас есть такая ванная».

Награды спортсменов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Дарья Нагорная: «Для всех медалей и наград у нас есть отдельный стеллаж, где уже почти не осталось свободного места. Никита постоянно пополняет коллекцию — даже несмотря на то, что в международных соревнованиях Россия сейчас не участвует».

Отряд медвежат. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Дарья Нагорная: «На подоконнике мы разместили отряд медвежат».

На кухне Нагорных. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Дарья Нагорная: «Кухня черного цвета — это вовсе не мрачно! Выглядит стильно и радует минимализмом».

Синтезатор Никиты. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Дарья Нагорная: «Когда были на карантине, подарила Никите синтезатор. Он увлекся и даже разучил несколько композиций. Сейчас инструмент используется реже, но муж планирует возобновить это дело, когда появится чуть больше времени».

В кабинете Никиты и Дарьи. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Дарья Нагорная: «В кабинете можно не только работать, но и расслабиться в удобных креслах. На стенах — коллекция формы с наших знаковых соревнований».

Любимый пес Рокки. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Дарья Нагорная: «Но главное украшение дома — наш пес Рокки. Всегда жизнерадостный и дружелюбный, он создает настоящую атмосферу уюта».

Гостинная знаменитых гимнастов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Дарья Нагорная: «В гостиной есть второй свет, он дает больше освещенности и пространства. Наше любимое место в доме»

Дом Никиты и Дарьи. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Дарья Нагорная: «Внешне наш дом выделяется из остальных. Ассиметричный дизайн, деревянные вставки и приглушенные цвета — получилось не совсем так, как мы задумывали изначально, но тоже очень красиво!»

фото
Дарья Нагорная (Спиридонова)
Никита Нагорный
1
0
Читайте также
«Это чудо». Овечкин теперь уступает только великому рекорду Гретцки
Валиева проиграла Акатьевой. А Туктамышева в топ-3 на чемпионате страны впервые за восемь лет
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гимнастка из США стала миллионером без достижений в спорте. Ее обвиняют в торговле своей сексуальностью