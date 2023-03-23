«Когда узнал о беременности, три дня носил ее на руках». Невероятная история любви гимнастов Никиты и Дарьи Нагорных

Как живет главная пара российской спортивной гимнастики.

История любви олимпийского чемпиона Никиты Нагорного и серебряного призера Игр Дарьи Спиридоновой удивительная. Они познакомились, еще будучи детьми, а совсем скоро уже сами станут родителями. Расскажем подробнее об одной из самых красивых пар в российском спорте.

История знакомства

Нагорный и Спиридонова знакомы очень давно. Впервые они увиделись на соревнованиях, когда ей было 10, а ему — 12 лет. Никита сразу обратил внимание на Дашу, а вот девушка не замечала его. Была вся погружена в спорт. Личное знакомство и дружба завязались уже позже, в 2014-м, когда мужская и женская сборные проводили вместе сборы. Там они обменялись номерами телефонов и начали общаться.

Причем даже регулярные тренировки и соревнования им не мешали. Тем более гимнасты часто ездили на одни и те же турниры. Правда, тренеры были обеспокоены влюбленностью перспективных спортсменов.

«Тренеры нас отдельно вызывали и разговаривали. В первое время мы всем говорили, что расстались, чтобы от нас отстали», — признавалась Дарья в интервью «СЭ».

Однако препятствия их только сплотили. Гимнасты прошли вместе еще и победы, и поражения, прежде чем связать себя узами брака.

Фото Соцсети

Предложение и свадьба

Никита сразу увидел в Дарье свою будущую жену, но девушка не хотела торопить события. Ведь оба были еще молоды, да и к тому же являются действующими спортсменами. Лишь через несколько лет они решили пожениться. Нагорный сделал красивое предложение руки и сердца. Отвез Спиридонову на аэродром, чтобы прыгнуть с парашютом. Дарья как раз давно мечтала об этом. Уже после полета Никита неожиданно встал на колено и вручил ей кольцо. Гимнастка ответила согласием.

Торжество изначально планировали провести в Москве, но для молодых спортсменов это оказалось слишком дорого. Решили сыграть свадьбу на родине Никиты в Ростовской области.

«Играть свадьбу в своем родном Новочебоксарске я сразу отказалась, потому что там не было нормальных ресторанов. Азов же недалеко от Ростова, там нашли красивое заведение. Присутствовали только близкие друзья», — рассказывала Спиридонова.

Свадьба гимнастов состоялась 18 декабря 2018 года. Дарья для церемонии выбрала пышное платье и фату, которые были украшены кристаллами.

В ожидании чуда

Несмотря на роспись, Дарья не спешила становиться мамой, хотя Никита только об этом и мечтал. Он сам признавался, что каждые две недели предлагал супруге завести ребенка. Девушка же не планировала уходить из большого спорта. Лишь во время пандемии она поняла, что готова оставить тренировки.

О беременности же стало известно весной 2023 года. Пара первое время скрывала от общественности скорое пополнение в семействе, но когда живот гимнастке прятать стало сложно, они поделились важной новостью у себя в соцсетях.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

При этом Дарья креативно объявила мужу о заветных двух полосках на тесте. Она пригласила его в студию якобы снять ролики. Там она предложила ему для веселья поиграть и надеть наушники, чтобы они могли угадывать фразы, которые произносят друг другу по губам. Так Нагорная произнесла «я беременна», но Никита не смог угадать заветную фразу.

«Когда я услышал, что она ждет ребенка, я невероятно обрадовался! Первые три дня после этого я носил Дашу на руках. Новые нереальные чувства к жене, любовь, которая уже не как к жене, а как к родному человеку. Это не передать словами. Нужно чувствовать. Мне хочется постоянно быть рядом с женой, слушать ее пупок (смеется)», — признался спортсмен.

Кстати, в интервью «СЭ» еще летом 2022 года Дарья говорила, что хочет мальчика, а Никита — больше девочку. Пол будущего ребенка они пока не рассекретили, но, зная о креативности ребят, могу предположить, что они красиво расскажут об этом в своих соцсетях.