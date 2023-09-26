Биография Никиты Нагорного: жизнь и карьера олимпийского чемпиона

История российского гимнаста.

Никита Владимирович Нагорный

Дата рождения: 12 февраля 1997

Место рождения: Ростов-на-Дону

Рост: 168 см

Вид спорта: спортивная гимнастика

Никита Нагорный достиг больших успехов в спортивной гимнастике. Но нынешняя жизнь олимпийского чемпиона не ограничивается только спортом: он занимается предпринимательской деятельностью, развивает собственную спортивную школу, занимается общественной деятельностью и ведет свой канал на YouTube. За роликами известного спортсмена следят более 600 тысяч подписчиков.

Не так давно в семье Никиты и его супруги Дарьи родился первенец. На данный момент Нагорный остается действующим спортсменом. И планирует продолжать соревновательную деятельность — по крайней мере, в ближайшие пару лет.

Детство и юность

Будущий олимпийский чемпион появился на свет на юге России — в городе Ростове-на-Дону. Нагорный родился в спортивной семье — его мама была гимнасткой, отец занимался борьбой, а дедушка играл в футбол. Возможно, ему было суждено связать свою судьбу со спортом.

В возрасте пяти лет в детский сад Никиты пришел тренер по спортивной гимнастике, который и обратил внимание на активного и подвижного мальчика. В детстве Нагорный любил играть в футбол со своими сверстниками. Но нашел себя на гимнастическом помосте.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивная карьера

Первым тренером Нагорного стала Ольга Нечепуренко. Именно она первой обратила внимание на Никиту как на будущего спортсмена и поверила в его блестящее будущее.

«В первый момент, когда Никита в пять лет пришел в зал, я буквально через несколько тренировок сказала родителям, что из него вырастет суперспортсмен», — вспоминала Нечепуренко в разговоре с РИА «Новости Спорт».

В родном Ростове-на-Дону Нагорный окончил училище олимпийского резерва. В возрасте 15 лет он решился переехать в Москву и продолжить спортивный путь в столице. Никита уехал вместе со своим приятелем, без семьи. Но бытовые невзгоды сделали его только сильнее.

«В Москве я наконец стал самостоятельным. Я всегда хотел быть ответственным за себя. Я даже немного завидовал ребятам, с которыми тренировался в Ростове. Они жили в интернате при спортшколе и после занятий были предоставлены сами себе, я же находился под опекой и контролем родных», — рассказал Нагорный «Ведомостям».

Спустя два года, в 2014 году спортсмен завоевал бронзу на первенстве России в многоборье, что позволило ему отправиться на юношеские чемпионат Европы и Олимпийские игры. С обоих турниров Никита привез медали, в том числе и золотые.

В 2015 году Нагорный завоевал первое золото взрослого ЧЕ, а в 2016-м — серебро Олимпийских игр в командном многоборье. Свою первую награду чемпионата мира Никита взял в Дохе в 2018 году, уже на следующем мировом первенстве гимнаст выиграл сразу три медали высшего достоинства.

Самая важная победа в карьере Нагорного состоялась на Олимпиаде 2020 в Токио. Летом 2021 года во время перенесеных из-за пандемии Игр Никита испытывал проблемы со здоровьем. Однако в составе сборной России ему удалось завоевать командное золото — первое для нашей страны за 25 лет.

«Такие события раз бывают в жизни. Это моя самая главная мечта в жизни была — олимпийское золото. Я мечту эту исполнил. Здесь уже не нужно мелочиться. Надо, чтобы все люди, которые были к этому причастны, тоже отметили», — так прокомментировал свое достижение Нагорный в интервью «СЭ».

В личном многоборье на ОИ-2020 Никита стал третьим, уступив китайскому гимнасту Сяо Жотэну и японцу Дайки Хасимото. Также спортсмен сумел завоевать бронзу на перекладине.

Достижения

Олимпийский чемпион в командном многоборье;

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр;

Трехкратный чемпион мира;

Восьмикратный чемпион Европы;

Многократный призер чемпионатов мира и Европы;

Чемпион и обладатель Кубка России;

Обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени;

Обладатель ордена Дружбы;

Заслуженный мастер спорта России.

Элемент в честь Никиты Нагорного

В 2021 году Международная федерация гимнастики (FIG) назвала в честь российского гимнаста-чемпиона элемент, который Нагорный продемонстрировал на чемпионате Европы в Базеле. Там Никита исполнил тройное сальто назад согнувшись.

Технический комитет присвоил новому элементу первую высшую группу сложности. Таким образом, в мужской спортивной гимнастике стало три разновидности данной категории. Чтобы элемент стал именным, спортсмену необходимо исполнить его без ошибок на Олимпиаде, а также на чемпионатах мира или своего континента, Кубке мира или Кубке вызова.

На Играх в Токио Нагорный также пытался сделать фирменное сальто назад согнувшись, однако ему не удалось избежать ошибок.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Жизнь вне спорта

Олимпийский чемпион ведет свой блог на YouTube — на его канал «Никушкин Дэй» подписано более 600 тысяч человек. В своих роликах Нагорный общается с другими спортсменами, например, брал интервью у чемпиона Европы и России по фигурному катанию Марка Кондратюка. Также Никита показывает свою жизнь, тренировки, сборы.

Его ролики вдохновляют людей заниматься гимнастикой — именно это и является для Нагорного мотивацией продолжать вести блог и снимать новые видео. Первое время Никита все делал самостоятельно — в том числе монтаж, позднее привлек для этой работы специалистов. Но идеи для роликов он придумывает сам.

«В первый год я находился со включенной камерой везде, потом стало больше профессиональной съемки, интервью, отдельных проектов — более осознанные вещи, к которым готовишься. Понял, что удобнее и не так напряжно неделю тренироваться без камеры, а на выходных что-то снимать. Как раз появляется мотивация поделиться эмоциями, что-то объяснить. Еще вдохновляют сообщения от незнакомых людей, от родителей, которые благодаря мне заинтересовались гимнастикой и привели в секции своих детей. Это именно то, ради чего изначально я и создавал канал», — рассказал Нагорный Sport Connect.

Также Нагорный занимается предпринимательством. Сначала Никита вложил средства в барбершоп. Однако на этом проекте ему так и не удалось заработать. В 2019 году спортсмен открыл в Москве школу спортивной гимнастики для детей — «Академия чемпионов».

«В Академию я вложил не только деньги, но и душу. Через наш клуб прошли больше тысячи человек, а на постоянной основе у нас тренируются около 200 детей — есть те, кто уже получил разряд и выступает на соревнованиях. Гимнастика — это базовый вид спорта для становления любого человека. Неважно, чем вы будете заниматься дальше. Гимнастика дает возможность каждому полноценно развиваться и совершенствоваться», — рассказал гимнаст «Ведомостям».

Олимпийский чемпион является военнослужащим Росгвардии и имеет воинское звание «младший лейтенант». В 2020 году Нагорный возглавил Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия». Олимпийский чемпион считает себя болельщиком футбольного клуба «Ростов».

Никита Нагорный и Дарья Спиридонова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Личная жизнь

Российский гимнаст рано связал себя узами брака. Нагорный женился на призере Олимпиады-2016, гимнастке Дарье Спиридоновой, с которой ранее выступал на различных международных турнирах, в том числе на Играх в Рио. На момент свадьбы Никите был 21 год, а его избраннице — 20.

Супруги были знакомы еще с детских лет. Дарья не сразу обратила внимание на своего будущего избранника. Но в конечном итоге между спортсменами завязалась дружба, которая со временем переросла в романтические отношения. Нагорный и Спиридонова часто пересекались на сборах и выступали вместе на турнирах, а их бурный роман вызвал обеспокоенность тренеров.

«Тренеры нас отдельно вызывали и разговаривали. В первое время мы всем рассказывали, что разошлись, чтобы от нас отстали», — признавалась Дарья в интервью «СЭ».

На самом деле любовь со временем становилась только крепче. В 2018 году пара поженилась, но детей супруги заводить не спешили. Только спустя пять лет брака в семье родился первенец. Также в семье Дарьи и Никиты есть домашний питомец — тойпудель по кличке Рокки.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Санкции

В сентябре 2023 года олимпийский чемпион попал в санкционный список Канады, сообщается на официальном сайте правительства страны. Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов в разговоре «СЭ» отметил, что это не помешает Нагорному продолжать карьеру.

«Никита взрослый и самостоятельный человек. Помимо художественной гимнастики, он занимается общественным движением «Юнармия». Это его выбор, он понимал все риски. Могут ли санкции сказаться на его карьере? Пока мы не знаем условия допуска, подходит ли Никита для категории нейтральных спортсменов. Обсуждать эту тему бессмысленно. Нагорному эта история никак не помешает заниматься спортом», — сказал Титов «СЭ».

Сам Нагорный после попадания в санкционный список призвал политиков оставить спорт и обратился к российским спортсменам. «Не ведитесь на провокации, мы выше этого, правда за нами», — написал спортсмен в своих социальных сетях.

Дальнейшая карьера и возможное завершение

После олимпийского золота в Токио Нагорный был полон мотивации продолжать карьеру. Спортсмен не исключал, что может выступать и весь следующий олимпийский цикл.

«Я могу сказать, что в спорте цели никогда не убывают. Олимпиада проходит — начинается другая. Это бесконечный цикл. Поэтому у меня, поверьте, еще очень много целей, помимо спорта», — заявил Никита в интервью «СЭ».

Гимнасты из России и Белоруссии были отстранены от участия в международных стартах с марта 2022 года. В июле 2023 года исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение вернуть россиян и белорусов на международные соревнования в качестве нейтральных атлетов.

Однако для этого необходимо получить одобрение специальной комиссии по допуску. В таком случае спортсмены смогут выступать на турнирах под эгидой FIG с 1 января 2024 года. Нагорный же заявил, что готов продолжать карьеру без участия в международных стартах еще год-два.

«У меня еще очень много сил. Если у нас впереди будут значимые соревнования, где я смогу представлять свою страну, то обязательно приближусь к своей оптимальной форме, пройду полноценный сбор — по две тренировки в день с восстановлением. Мне очень тяжело сейчас отменять все и готовиться к российским соревнованиям так, чтобы выступать в полную силу. Поймите, я выхожу на пик формы, предположим, к Кубку России, а дальше на том же чемпионате мира я не имею возможности себя реализовать», — цитирует Нагорного ТАСС.

Социальные сети

ВКонтакте

Instagram*

Telegram

YouTube

* Запрещена в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.