«С выступлениями закончил, но из сборной не отчислен». Олимпийский чемпион Нагорный завершил карьеру?

Спортсмен стал вице-президентом Федерации гимнастики России.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что олимпийский чемпион Токио в команде Никита Нагорный завершил профессиональную карьеру.

«Да, с выступлениями закончил, но пока из сборной не отчислен, такого заявления нет. Естественно, на сборах его уже нет. Сейчас у него много общественных работ, обязанностей. Сейчас еще и пост вице-президента федерации», — цитирует Родионенко «Матч ТВ».

Новая должность

Во вторник, 1 октября, было избрано первое руководство объединенной Федерации гимнастики России. Ее главой стал гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Первым вице-президентом избран Василий Титов, также вице-президентами назначены Ольга Капранова и Никита Нагорный.

Кроме того, в состав президиума вошли Ирина Никитина (исполнительный директор Федерации спортивной акробатики России), Владислав Оскнер (первый вице-президент Всероссийской федерации спортивной аэробики) и Николай Макаров (возглавлял Федерацию прыжков на батуте России).

Стоит отметить, что Нагорный также является президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта, которая начала свою работу в ноябре 2022 года. Никита занял этот пост в апреле 2023-го и активно участвовал в продвижении Игр будущего, при этом продолжая выступать на крупных внутренних соревнованиях по гимнастике.

Никита Нагорный с супругой Дарьей. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Что сказала жена Нагорного

Дарья Нагорная, супруга олимпийского чемпиона, затруднилась ответить на вопрос, действительно ли Никита завершил карьеру. Она прокомментировала «СЭ» информацию следующим образом.

«Ничего не могу сказать по поводу завершения карьеры, потому что это не на 100 процентов подтвержденная информация. Да, он стал вице-президентом Федерации гимнастики России, и если в ближайшее время объявит о завершении карьеры официально, то со спокойной душой отпустит это. Никита многое сделал для гимнастики и стал легендой. Я уверена, что многие будут грустить.

Он в любом случае остается в спорте и будет поддерживать юных гимнастов. Я всплакнула, когда прочитала новость о завершении карьеры, но для любого спортсмена наступает момент, когда он должен принять это решение», — сказала Нагорная «СЭ».

Сам спортсмен в социальных сетях пока от комментариев на данную тему воздержался. Взяла паузу и представитель олимпийского чемпиона.

Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный (слева направо) - олимпийские чемпионы Токио. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Знаменитая четверка. Где они сейчас?

27-летний Нагорный является олимпийским чемпионом 2020 года. Тогда наша команда, в составе которой также находились Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин, заняла первое место. В последний раз до этого мужская сборная побеждала на Играх в Атланте.

Далалояну 28 лет. В июне он выступал на Играх БРИКС и взял серебро в личном многоборье.

32-летнего Белявского также можно было увидеть на Играх БРИКС, однако из Татарстана капитан команды вернулся без медалей. Следующим стартом должен был стать Кубок России, но в списках участников Давида не оказалось. Родионенко сообщала, что гимнаст завершит карьеру, но официально об этом так и не было объявлено.

Денис Аблязин, которому 32 года, пропустил летние соревнования, в том числе Кубок России в Новосибирске, из-за травмы плеча.