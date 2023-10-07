Байлз снова крушит всех подряд. Американская гимнастка превзошла даже мужской рекорд

Симона на чемпионате мира в Антверпене обошла по числу медалей даже Виталия Щербо.

Возвращение противоречивой американской гимнастки Симоны Байлз на международную арену спустя два с лишним года после психологического сбоя на Играх в Токио получается, прямо скажем, триумфальным. 26-летняя Байлз вслед за золотом командного многоборья в составе сборной США на чемпионате мира-2023 в Антверпене уверенно победила и в индивидуальном многоборье. Благодаря чему завоевала рекордную для спортивной гимнастики 34-ю медаль на крупнейших (ЧМ и Олимпиады) турнирах, превзойдя достижение не только Ларисы Латыниной у женщин, но и абсолютное — за авторством советского и белорусского гимнаста Виталия Щербо.

Вернулась спустя два года

Напомним, что Байлз не выступала на соревнованиях около двух лет после произошедшего с ней на Олимпиаде в Токио. Тогда Симона прекратила выступления в финале командного многоборья (кстати, выигранного в итоге россиянками) после опорного прыжка, объяснив это психологическими проблемами. Затем американка снялась со всех личных финалов Игр, за исключением упражнений на бревне, выиграв там бронзу. И завершив Олимпиаду в столице Японии всего с двумя медалями — серебром в команде и бронзой в отдельном виде.

Но, главное, тут даже не результаты, а ментальный провал, после которого Симона долго не могла прийти в себя. Казалось, что она и вовсе завершит карьеру, однако американка решила иначе. В начале августа 2023-го она успешно вернулась к стартам на турнире в Чикаго, после чего блестяще выступила на чемпионате США в Сан-Хосе, пройдя отбор на ЧМ в Антверпен.

Фото Global Look Press

Причем в индивидуальном многоборье на чемпионате США она первенствовала в рекордный восьмой раз, превзойдя серебряного призера почти на четыре балла — для гимнастики это можно назвать настоящей пропастью. Тогда, кстати, она также превзошла мужское достижение (за авторством Альфреда Йохима, семь раз становившегося абсолютным чемпионом США в 20-30-х годах прошлого века), а заодно стала самой возрастной чемпионкой США в многоборье за 60 лет, с тех пор как стало проводиться американское первенство среди женщин.

На волне этого успеха Байлз заявила о желании выступить на своей третьей Олимпиаде — в 2024 году в Париже. «Это путь, через который мне хотелось бы пройти. Готовлюсь постепенно и слежу, чтобы ментальное и физическое состояние было в норме. Должна уделять самой себе чуть больше внимания, прислушиваться к телу и пытаться находить время для важных вещей в жизни», — рассказывала она NBC.

Штампуя рекорды

До старта ЧМ-2023 на счету Байлз было 32 медали топ-стартов — 25 на ЧМ и семь на Олимпийских играх. Столько же наград в свое время завоевала советская гимнастка Лариса Латынина. При этом до сих пор идут споры о том, стоит ли учитывать золото Латыниной в дисциплине переносных снарядов на ЧМ-1954, которое стало бы 33-м. К тому же Лариса Семеновна была куда более успешна на Олимпиадах, где выиграла 18 наград, в том числе девять высшей пробы. В то время как у Байлз в активе всего семь олимпийских медалей.

Но с точки зрения количественных показателей Симона имела прекрасные шансы обойти Латынину с ее 32 (или 33) наградами, а также советского, а позднее белорусского гимнаста Виталия Щербо. Шестикратный (!) олимпийский чемпион в составе сборной СНГ Игр-1992 в Барселоне Щербо с учетом ЧМ завоевал 33 награды без всяких исторических споров, поэтому на это абсолютное достижение наверняка и ориентировалась Байлз в Антверпене. И побить его удалось досрочно, до соревнований в отдельных видах. Сперва Симона и ее подруги по сборной США с преимуществом в два с половиной балла над бразильянками выиграли командное многоборье. После чего она более чем на полтора балла обошла серебряного призера бразильянку Ребекку Андраде в индивидуальном многоборье.

Фото Global Look Press

Конечно, можно говорить об отсутствии в Антверпене сборной России — одной из сильнейших команд мира. Но надо признать, что Байлз в ее нынешней форме выглядит действительно практически неуязвимой. И готовой переписывать рекорд за рекордом. Так, она стала первой гимнасткой в истории, выигравшей золото в индивидуальном многоборье ЧМ с разницей в десять лет. Мало того, в 2013-м звездная дебютантка из сборной США свою первую победу одержала все в том же Антверпене — чемпионат мира тогда также проходил в этом бельгийском городе. До этого максимальной разницей во времени между титулами в индивидуальном многоборье было шесть лет, а достижение принадлежало японцу Кохеи Утимуре и россиянке Светлане Хоркиной.

«На самом деле я чувствовала себя сегодня намного более расслабленной, чем перед командным финалом. Конечно, я взволнована, поскольку именно в Антверпене 10 лет назад впервые стала чемпионкой мира. Это эмоциональный успех. Особенно после всего того, что я вложила, дабы вернуться и чувствовать себя достаточно комфортно и уверенно для участия в соревнованиях. Что касается медальных рекордов, то я подумаю о них после завершения карьеры. Пока же я считаю, что это хороший старт для меня», — приводит слова Байлз Olympics. Похоже, Симона после долгого перерыва вновь вошла во вкус, наладила психическое здоровье и в ближайшее время уходить из спорта не намерена.