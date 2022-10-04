«Перед нами ставят жесткий ультиматум». Звезда гимнастики Мельникова отвечает Томасу Баху

Интервью с олимпийской чемпионкой и лидером сборной России по спортивной гимнастике.

Одной из главных интриг перед Спартакиадой в гимнастике было женское многоборье. Если быть точнее, противостояние Ангелины Мельниковой и Виктории Листуновой. Вживую друг с другом они не соревновались очень давно: сначала паузу в карьере брала Мельникова, затем проблемы со здоровьем вынудили пропустить большую часть Кубка России в Калуге Листунову. И вот наконец-то в Казани девушки выяснили, кто из них сильнее сейчас. Впереди пока Листунова — за ней победа и в команде, и в многоборье, и в большинстве снарядов. За прежним лидером сборной Мельниковой — только вольные упражнения.

Тем не менее Ангелина считает для себя соревнования успешными и уверяет, что выступает сейчас не ради сиюминутных побед и титулов. А для зрителей и самой себя. Ее цель — вернуться на международную арену, ради нее она способна пожертвовать многим. Но не всем. О том, как Мельникова отреагировала на слова Томаса Баха о допуске россиян, о возможной смене гражданства или завершении карьеры, а также о выступлении в «Ледниковом периоде» гимнастка рассказала в интервью «СЭ».

Спокойно отношусь к смене лидера сборной — это естественный процесс

— Как оцените для себя Спартакиаду?

— В целом неплохие соревнования. Приятно было завершить их на победной ноте.

— Вольные для вас сейчас любимый вид?

— Не могу сказать, что любимый. Это очень тяжелый вид программы... Но мне нравится выходить с вольными. Скажу так: мне очень нравится выступать с вольными. Но вот тренировать их — не очень. Выступать интересно, выходишь и знаешь, что сейчас отдашь все свои силы. Ажиотаж у зрителей на вольных, как правило, особенный, интерес. К тому же, как правило, вольные в самый последний день, так что такое чувство облегчения сразу после них. Я полностью выкладываюсь, стараюсь отдать всю себя зрителям.

— По ощущениям, от какого вида больше всего получаете позитивных эмоций?

— На тренировках, скорее, бревно. Выступать нравится, повторюсь, с вольными, а вот тренировать — бревно.

— Если брать Спартакиаду в целом, то какую оценку сами себе поставите?

— Пять с плюсом. Не обидела себя. На самом деле, без шуток, очень довольна своими выступлениями. Очень рада. Для меня показатель, что я обошлась без падений, нигде не допустила грубых ошибок. Для меня это важно. В принципе, выступления все были ровные, хорошие. То, что по медалям где-то вторая, где-то третья... Да это уже не столь существенно. Гораздо важнее были собственные ощущения, удовлетворение от проделанной работы.

— В один из дней вы прямо сказали, что соревновались в Казани не с соперницами, а с самой собой. Позиция не изменилась?

— Знаете, мне кажется, я за свою карьеру уже насоревновалась. Когда была помоложе, рвалась всегда к первым местам... Сейчас уже такого нет. Выступаю, скорее, для себя и для зрителей. Для удовольствия. Меня очень любят зрители, приятно видеть полный зал и реакцию трибун. Это порой даже важнее медалей.

Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова (слева направо). Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Разговоры о том, что молодое поколение будет сильнее текущих лидеров, и сравнения с Листуновой не давили на вас?

— Я очень рада, что у нас есть прекрасное молодое поколение, которое наступает на пятки «старичкам». Это здорово, показывает уровень работы сборной. Когда-то это должно было случиться, и это нормально. Лидеры меняются, пальма первенства перейдет к кому-то другому. Я к этому совершенно спокойно отношусь.

— Какие у вас личные взаимоотношения с Листуновой и другими девушками?

— У нас отличные отношения во всей команде. Другой момент, что я постарше других девочек. Кого-то на пять лет старше, кого-то на четыре года... И это влияет на общение.

— Не всегда находите общий язык?

— Разница в возрасте в этот период сильно чувствуется. Когда девочке 17 лет, а тебе 22 — это «две большие разницы». Два разных человека, когда ты еще подросток — и когда уже взрослый, зрелый человек.

— Поддерживаете друг друга внутри команды? Например, у Владиславы Уразовой недавно произошло горе в семье...

— Да, конечно. Как раз это случилось тогда, когда мы все были на сборах. Как иначе, все были в этот момент вместе с ней.

Странно не ехать на соревнования без флага — это же работа всей твоей жизни

— Есть уже планы на будущее?

— Мне надо отдохнуть, поправить здоровье. Есть небольшая проблема с ногой, поэтому буду лечиться. Здоровье для меня на первом месте, потому что только здоровая я и могу показывать должный уровень своей гимнастики. Постараемся решить проблему с ногой, но долгий перерыв в целом не планирую. Буду продолжать тренироваться, смотреть, как развивается ситуация с допуском на международные соревнования. Очень все надеемся, что найдется какой-то компромисс, потому что так, как сейчас... Честно скажу: тяжело. Тяжело находиться в такой обстановке, готовиться, соревноваться.

— То есть для вас важна возможность выступать на международных соревнованиях?

— Конечно, а как иначе-то? У меня сейчас практически конец карьеры уже, и хотелось бы встретить его приятнее, чем на внутренних российских соревнованиях. Хочется поехать на чемпионат Европы, чемпионат мира. На Олимпийские игры под завершение карьеры. Так что надеюсь на лучшее.

— Мотивацию выступать на Спартакиаде и других похожих стартах найти сложнее?

— Есть такое. Мотивация потеряна немного, но я стараюсь мыслить масштабнее. У меня есть глобальная цель — Олимпиада 2024 года. И я знаю, что должна подойти к ней в хорошей форме. Это значит — сейчас мне не стоит себя лишний раз загонять, убивать свое здоровье. Всеми мыслями я иду к Парижу. Поэтому сейчас немного притормозила с нагрузками, стараюсь на себя не давить. Медленно катимся.

— При этом вариант с завершением карьеры вы не рассматриваете?

— Сейчас точно нет. Я еще после Токио решила, что буду работать в полной мере до 2024 года. Поставила сама себе условие и его выполняю.

— Вы будете выступать до 2024 года вне зависимости от того, как будет развиваться международная обстановка?

— Скорее всего — да, выступать я буду все равно. Но подготовка будет разной. Одно дело — готовиться к Олимпийским играм, и совсем другое — к внутренним стартам.

Томас Бах. Фото Reuters

— На днях президент МОК Томас Бах заявил о готовности допускать россиян на международные старты, но только после политического заявления о военных действиях. Вас такой вариант устраивает?

— Я читала об этом. Не знаю, как прокомментировать... Такое ощущение, что снова спортсменов делают крайними. Перед нами жесткий ультиматум, и непонятно, как это будет работать. Мы между двух огней...

— Было бы правильнее со стороны МОК выставить более лояльные условия?

— Конечно. Потому что спорт — это отдельный мир. Спортсмены... От нас же мало что зависит.

— Вопрос флага для вас принципиален? Есть спортсмены, которые не собираются возвращаться под нейтральным флагом.

— Все зависит от того, насколько в других видах спорта долгая карьера. Если у вас есть десятки лет, то вы можете ставить жесткие условия и ждать. У нас есть короткий период, два-три года, когда ты на своем пике возможностей. Его упустить — и все. Работа всей жизни — в никуда. Поэтому не ехать на соревнования, потому что тебя не допустили с флагом, как по мне, странно. Двоякое чувство вызывают такие заявления. В принципе, мы уже привыкли выступать под нейтральным флагом. Поэтому — не знаю...

— Порой складывается ощущение, что ваше поколение чем-то провинилось перед высшими силами. Сначала пандемия, теперь международные конфликты...

— Глядя из сегодняшнего дня — пандемия так, разминочкой была, похоже. Очень жесткая история. Не хочется себя жалеть, но порой и правда сидишь и думаешь. А почему именно моя карьера выпала на такие тяжелые годы? Что я сделала не так? И главное, что от меня ведь ничего и не зависит. Я ничего не могу с этим поделать.

— О смене гражданства никогда не задумывались?

— Нет, даже в мыслях не было. Никогда.

Поддерживаю Щербакову и Валиеву — я за эстетику в спорте

— Как проводите свободное время? Видел вас часто на футболе.

— Стали звать в последнее время. Раньше никогда не увлекалась этим видом спорта, но мне стало интересно. А так если дома, то как и все. Книги, фильмы. Танцы, кстати. Люблю танцевать.

— В футболе за какую команду переживаете?

— Душа больше лежит к «Спартаку». И к родному «Факелу».

— В этом году «Факел» как раз вышел в РПЛ. В Воронеже бум футбола?

— Невероятный. У нас весь город оживился, все обсуждают спорт. Трибуны полные. Еще бы на гимнастику этих людей привлечь...

— Какие книги предпочитаете?

— По-разному. В последнее время углубилась в психологию. Личностные отношения. Плотно увлеклась книгами лет в 15, через разные жанры прошла. Любимый писатель — Рэй Брэдбери.

— То есть увлекались фантастикой?

— Верно. Приятно иногда уйти в вымышленную вселенную, пофантазировать... У меня и самой фантазия хорошая.

— А какие фильмы?

— Разные. Любой могу посмотреть, какой посоветуют друзья, знакомые. Недавно посмотрела сериал «Триггер». Плотно углубилась в психологию, сейчас ищу что-то по тематике и в кино, и в книгах.

— Что играет в вашем плейлисте?

- The Weekend, Ариана Гранде, Леди Гага. Из русских — Zivert, Клава Кока.

— Получается, поп-музыка?

— Да, потому что я спортсменка, хочется что-то яркое, позитивное. На драйве быть.

— На концерты ходите?

— Первый раз в своей жизни была недавно на большом концерте, сходила на группу «Ленинград». Чисто случайно туда залетела, но мне очень понравилось.

— Экстравагантная музыка.

— Нет, мне понравилось. И музыка, и сама энергетика. Чем-то похоже на спорт. Такой ажиотаж, кураж. Прикольно.

— Многие гимнастки общаются с фигуристками. Вы с кем-то дружите?

— Прямо чтобы плотно общаться — наверное, нет. Но недавно виделась с Аней Щербаковой на матче «Спартака».

Этери Тутберидзе, Камила Валиева, Александра Трусова. Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— О чем говорили друг с другом две олимпийские чемпионки?

— У нее же сейчас проблемы с коленом. Пообщались на тему травмы, по восстановлению. Говорили о спорте, о чем еще могут говорить две спортсменки.

— За кем следите в фигурном катании, кого поддерживаете?

— Мне очень импонируют Щербакова и Валиева. Эстетические спортсменки, я за эстетику.

— Видел, что вы и сами пробовали себя на льду. А если пригласят, например, в «Ледниковый период», вы бы согласились?

— Думаю, да. Было бы интересно себя попробовать, потому что мне нравятся другие виды спорта. И кататься на коньках нравится. Но когда я встаю на коньки, я же спортсменка, просто так кататься по кругу мне не интересно. Хочется выучить какой-нибудь элемент. Спортивный характер постоянно требует ставить перед собой какую-то конкретную цель. Мы не можем кататься просто так. Попытаться выучить прыжок, попадать тысячу раз, позлиться на себя, что не получается... И пробовать снова.

— Гимнастика в целом дает основу для всех видов спорта, я прав?

— Совершенно точно. Это база для всех видов спорта. У нас очень хорошая координация, сила, растяжка. В совокупности есть все, поэтому нам даются другие виды спорта намного легче, чем другим спортсменам.

Ангелина Мельникова

Родилась 18 июля 2000 года в Воронеже

Специализация: вольные упражнения, бревно, многоборье

Олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье, двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европейских игр, четырехкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.