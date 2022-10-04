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«Перед нами ставят жесткий ультиматум». Звезда гимнастики Мельникова отвечает Томасу Баху

Рустам Имамов
Корреспондент
Томас Бах и Ангелина Мельникова.
Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова (слева направо).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Томас Бах.
Фото Reuters
Этери Тутберидзе, Камила Валиева, Александра Трусова. Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Интервью с олимпийской чемпионкой и лидером сборной России по спортивной гимнастике.

Одной из главных интриг перед Спартакиадой в гимнастике было женское многоборье. Если быть точнее, противостояние Ангелины Мельниковой и Виктории Листуновой. Вживую друг с другом они не соревновались очень давно: сначала паузу в карьере брала Мельникова, затем проблемы со здоровьем вынудили пропустить большую часть Кубка России в Калуге Листунову. И вот наконец-то в Казани девушки выяснили, кто из них сильнее сейчас. Впереди пока Листунова — за ней победа и в команде, и в многоборье, и в большинстве снарядов. За прежним лидером сборной Мельниковой — только вольные упражнения.

Тем не менее Ангелина считает для себя соревнования успешными и уверяет, что выступает сейчас не ради сиюминутных побед и титулов. А для зрителей и самой себя. Ее цель — вернуться на международную арену, ради нее она способна пожертвовать многим. Но не всем. О том, как Мельникова отреагировала на слова Томаса Баха о допуске россиян, о возможной смене гражданства или завершении карьеры, а также о выступлении в «Ледниковом периоде» гимнастка рассказала в интервью «СЭ».

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Спокойно отношусь к смене лидера сборной — это естественный процесс

— Как оцените для себя Спартакиаду?

— В целом неплохие соревнования. Приятно было завершить их на победной ноте.

— Вольные для вас сейчас любимый вид?

— Не могу сказать, что любимый. Это очень тяжелый вид программы... Но мне нравится выходить с вольными. Скажу так: мне очень нравится выступать с вольными. Но вот тренировать их — не очень. Выступать интересно, выходишь и знаешь, что сейчас отдашь все свои силы. Ажиотаж у зрителей на вольных, как правило, особенный, интерес. К тому же, как правило, вольные в самый последний день, так что такое чувство облегчения сразу после них. Я полностью выкладываюсь, стараюсь отдать всю себя зрителям.

— По ощущениям, от какого вида больше всего получаете позитивных эмоций?

— На тренировках, скорее, бревно. Выступать нравится, повторюсь, с вольными, а вот тренировать — бревно.

— Если брать Спартакиаду в целом, то какую оценку сами себе поставите?

— Пять с плюсом. Не обидела себя. На самом деле, без шуток, очень довольна своими выступлениями. Очень рада. Для меня показатель, что я обошлась без падений, нигде не допустила грубых ошибок. Для меня это важно. В принципе, выступления все были ровные, хорошие. То, что по медалям где-то вторая, где-то третья... Да это уже не столь существенно. Гораздо важнее были собственные ощущения, удовлетворение от проделанной работы.

— В один из дней вы прямо сказали, что соревновались в Казани не с соперницами, а с самой собой. Позиция не изменилась?

— Знаете, мне кажется, я за свою карьеру уже насоревновалась. Когда была помоложе, рвалась всегда к первым местам... Сейчас уже такого нет. Выступаю, скорее, для себя и для зрителей. Для удовольствия. Меня очень любят зрители, приятно видеть полный зал и реакцию трибун. Это порой даже важнее медалей.

Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова (слева направо). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова (слева направо).
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Разговоры о том, что молодое поколение будет сильнее текущих лидеров, и сравнения с Листуновой не давили на вас?

— Я очень рада, что у нас есть прекрасное молодое поколение, которое наступает на пятки «старичкам». Это здорово, показывает уровень работы сборной. Когда-то это должно было случиться, и это нормально. Лидеры меняются, пальма первенства перейдет к кому-то другому. Я к этому совершенно спокойно отношусь.

— Какие у вас личные взаимоотношения с Листуновой и другими девушками?

— У нас отличные отношения во всей команде. Другой момент, что я постарше других девочек. Кого-то на пять лет старше, кого-то на четыре года... И это влияет на общение.

— Не всегда находите общий язык?

— Разница в возрасте в этот период сильно чувствуется. Когда девочке 17 лет, а тебе 22 — это «две большие разницы». Два разных человека, когда ты еще подросток — и когда уже взрослый, зрелый человек.

— Поддерживаете друг друга внутри команды? Например, у Владиславы Уразовой недавно произошло горе в семье...

— Да, конечно. Как раз это случилось тогда, когда мы все были на сборах. Как иначе, все были в этот момент вместе с ней.

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Странно не ехать на соревнования без флага — это же работа всей твоей жизни

— Есть уже планы на будущее?

— Мне надо отдохнуть, поправить здоровье. Есть небольшая проблема с ногой, поэтому буду лечиться. Здоровье для меня на первом месте, потому что только здоровая я и могу показывать должный уровень своей гимнастики. Постараемся решить проблему с ногой, но долгий перерыв в целом не планирую. Буду продолжать тренироваться, смотреть, как развивается ситуация с допуском на международные соревнования. Очень все надеемся, что найдется какой-то компромисс, потому что так, как сейчас... Честно скажу: тяжело. Тяжело находиться в такой обстановке, готовиться, соревноваться.

— То есть для вас важна возможность выступать на международных соревнованиях?

— Конечно, а как иначе-то? У меня сейчас практически конец карьеры уже, и хотелось бы встретить его приятнее, чем на внутренних российских соревнованиях. Хочется поехать на чемпионат Европы, чемпионат мира. На Олимпийские игры под завершение карьеры. Так что надеюсь на лучшее.

— Мотивацию выступать на Спартакиаде и других похожих стартах найти сложнее?

— Есть такое. Мотивация потеряна немного, но я стараюсь мыслить масштабнее. У меня есть глобальная цель — Олимпиада 2024 года. И я знаю, что должна подойти к ней в хорошей форме. Это значит — сейчас мне не стоит себя лишний раз загонять, убивать свое здоровье. Всеми мыслями я иду к Парижу. Поэтому сейчас немного притормозила с нагрузками, стараюсь на себя не давить. Медленно катимся.

— При этом вариант с завершением карьеры вы не рассматриваете?

— Сейчас точно нет. Я еще после Токио решила, что буду работать в полной мере до 2024 года. Поставила сама себе условие и его выполняю.

— Вы будете выступать до 2024 года вне зависимости от того, как будет развиваться международная обстановка?

— Скорее всего — да, выступать я буду все равно. Но подготовка будет разной. Одно дело — готовиться к Олимпийским играм, и совсем другое — к внутренним стартам.

Томас Бах. Фото Reuters
Томас Бах.
Фото Reuters

— На днях президент МОК Томас Бах заявил о готовности допускать россиян на международные старты, но только после политического заявления о военных действиях. Вас такой вариант устраивает?

— Я читала об этом. Не знаю, как прокомментировать... Такое ощущение, что снова спортсменов делают крайними. Перед нами жесткий ультиматум, и непонятно, как это будет работать. Мы между двух огней...

— Было бы правильнее со стороны МОК выставить более лояльные условия?

— Конечно. Потому что спорт — это отдельный мир. Спортсмены... От нас же мало что зависит.

— Вопрос флага для вас принципиален? Есть спортсмены, которые не собираются возвращаться под нейтральным флагом.

— Все зависит от того, насколько в других видах спорта долгая карьера. Если у вас есть десятки лет, то вы можете ставить жесткие условия и ждать. У нас есть короткий период, два-три года, когда ты на своем пике возможностей. Его упустить — и все. Работа всей жизни — в никуда. Поэтому не ехать на соревнования, потому что тебя не допустили с флагом, как по мне, странно. Двоякое чувство вызывают такие заявления. В принципе, мы уже привыкли выступать под нейтральным флагом. Поэтому — не знаю...

— Порой складывается ощущение, что ваше поколение чем-то провинилось перед высшими силами. Сначала пандемия, теперь международные конфликты...

— Глядя из сегодняшнего дня — пандемия так, разминочкой была, похоже. Очень жесткая история. Не хочется себя жалеть, но порой и правда сидишь и думаешь. А почему именно моя карьера выпала на такие тяжелые годы? Что я сделала не так? И главное, что от меня ведь ничего и не зависит. Я ничего не могу с этим поделать.

— О смене гражданства никогда не задумывались?

— Нет, даже в мыслях не было. Никогда.

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— Как проводите свободное время? Видел вас часто на футболе.

— Стали звать в последнее время. Раньше никогда не увлекалась этим видом спорта, но мне стало интересно. А так если дома, то как и все. Книги, фильмы. Танцы, кстати. Люблю танцевать.

— В футболе за какую команду переживаете?

— Душа больше лежит к «Спартаку». И к родному «Факелу».

— В этом году «Факел» как раз вышел в РПЛ. В Воронеже бум футбола?

— Невероятный. У нас весь город оживился, все обсуждают спорт. Трибуны полные. Еще бы на гимнастику этих людей привлечь...

— Какие книги предпочитаете?

— По-разному. В последнее время углубилась в психологию. Личностные отношения. Плотно увлеклась книгами лет в 15, через разные жанры прошла. Любимый писатель — Рэй Брэдбери.

— То есть увлекались фантастикой?

— Верно. Приятно иногда уйти в вымышленную вселенную, пофантазировать... У меня и самой фантазия хорошая.

— А какие фильмы?

— Разные. Любой могу посмотреть, какой посоветуют друзья, знакомые. Недавно посмотрела сериал «Триггер». Плотно углубилась в психологию, сейчас ищу что-то по тематике и в кино, и в книгах.

— Что играет в вашем плейлисте?

- The Weekend, Ариана Гранде, Леди Гага. Из русских — Zivert, Клава Кока.

— Получается, поп-музыка?

— Да, потому что я спортсменка, хочется что-то яркое, позитивное. На драйве быть.

— На концерты ходите?

— Первый раз в своей жизни была недавно на большом концерте, сходила на группу «Ленинград». Чисто случайно туда залетела, но мне очень понравилось.

— Экстравагантная музыка.

— Нет, мне понравилось. И музыка, и сама энергетика. Чем-то похоже на спорт. Такой ажиотаж, кураж. Прикольно.

— Многие гимнастки общаются с фигуристками. Вы с кем-то дружите?

— Прямо чтобы плотно общаться — наверное, нет. Но недавно виделась с Аней Щербаковой на матче «Спартака».

Этери Тутберидзе, Камила Валиева, Александра Трусова. Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Этери Тутберидзе, Камила Валиева, Александра Трусова. Анна Щербакова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— О чем говорили друг с другом две олимпийские чемпионки?

— У нее же сейчас проблемы с коленом. Пообщались на тему травмы, по восстановлению. Говорили о спорте, о чем еще могут говорить две спортсменки.

— За кем следите в фигурном катании, кого поддерживаете?

— Мне очень импонируют Щербакова и Валиева. Эстетические спортсменки, я за эстетику.

— Видел, что вы и сами пробовали себя на льду. А если пригласят, например, в «Ледниковый период», вы бы согласились?

— Думаю, да. Было бы интересно себя попробовать, потому что мне нравятся другие виды спорта. И кататься на коньках нравится. Но когда я встаю на коньки, я же спортсменка, просто так кататься по кругу мне не интересно. Хочется выучить какой-нибудь элемент. Спортивный характер постоянно требует ставить перед собой какую-то конкретную цель. Мы не можем кататься просто так. Попытаться выучить прыжок, попадать тысячу раз, позлиться на себя, что не получается... И пробовать снова.

— Гимнастика в целом дает основу для всех видов спорта, я прав?

— Совершенно точно. Это база для всех видов спорта. У нас очень хорошая координация, сила, растяжка. В совокупности есть все, поэтому нам даются другие виды спорта намного легче, чем другим спортсменам.

Ангелина Мельникова
Родилась 18 июля 2000 года в Воронеже
Специализация: вольные упражнения, бревно, многоборье
Олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье, двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европейских игр, четырехкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.

ФК Факел (Воронеж)
Ангелина Мельникова
Анна Щербакова
Виктория Листунова
Камила Валиева
Томас Бах
МОК
Спортивная гимнастика
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