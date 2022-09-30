«У нас нет ни ругани, ни ора, ни криков». Как Мустафина обживается в роли тренера

Интервью с двукратной олимпийской чемпионкой Алией Мустафиной.

В Казани подходит к концу Спартакиада сильнейших. Вы удивитесь, но масштабные соревнования по летним видам спорта до сих пор не завершились — последними выступают гимнасты. В Татарстане собрались не только лучшие действующие спортсмены, но и те, кто уже завершил собственные выступления. Чтобы найти себя в другом амплуа. Эти слова как нельзя лучше подходят нашей двукратной олимпийской чемпионке Алии Мустафиной. Известная гимнастика теперь старший тренер молодежной сборной России, а с недавних пор еще и судья. В интервью «СЭ» Мустафина рассказала о том, как привыкает к новой роли, как находит свой тренерский стиль и убеждает спортсменов отказаться от вредной еды.

Алия Мустафина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Моя работа сейчас — стратегическая. На далекую перспективу

— Как вам атмосфера на этих соревнованиях?

— Неплохая. Конечно, чувствуется небольшая напряженность... Но в целом все хорошо.

— Слышал от спортсменов, что турнир в Калуге был интереснее. Вы согласны с ними?

— Там было больше зрителей. К тому же там был другой формат. Собирались действительно сильнейшие и сразу выступали.

— В Казани проходит достаточно много турниров по спортивной гимнастике. Может ли это говорить о том, что город устал от спорта?

— Не могу так сказать. Каждые соревнования по-своему интересны. Не будем забывать, что сейчас будние дни. К тому же соревнования проходят днем. Не всем удобно в это время, посмотрим, что будет ближе к финалу в субботу.

— Спортивная гимнастика стала популярнее после успешной Олимпиады?

— Она точно стала популярнее — это на сто процентов.

— В целом получается конвертировать успех Токио во что-то большее?

— Я такой человек, который если и будет искать конвертацию, то увидит ее намного позже. Сейчас рано говорить.

— Вообще ваша основная работа сейчас связана с далекой перспективой, я прав? Речь о стратегическом планировании.

— Очень стратегическом. Пока далеком.

— Если говорить тогда про молодой резерв, то насколько они готовы сменять текущих лидеров сборной?

— На данный момент есть еще над чем работать. А в будущем, в принципе, при самых удачных обстоятельствах они смогут составлять конкуренцию нашим звездам гимнастики и обновлять состав сборной. Выступать не хуже, а может, и лучше.

— То есть уход текущего состава сборной не приведет к выжженному полю?

— Нет, такого точно не будет.

— Поражение Мельниковой в многоборье в Казани — пример той самой конкуренции внутри сборной?

— Меня не сильно удивил тот факт, что Ангелина проиграла. Я же их вижу на тренировках, знаю их программы. Все, в принципе, было очевидно, не считая каких-то небольших ошибок.

— Весь этот сезон я слышу, что теперь Листунова — новый лидер сборной. Вы с этим согласны?

— Если брать соревнования исключительно российские, то да. Получается так. Но если учитывать международный опыт, то нет. В этом плане Мельникова пока лидер. Другое дело, что у нас сейчас пока нет международных стартов, только российские. И в них Листунова — лидер команды, безусловно.

Алия Мустафина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Стараюсь детей не ограничивать — у нас конструктивный подход

— Насколько вы уже привыкли к своему новому статусу? Сформировали свой тренерский стиль?

— Не знаю... Наверное, полтора года — это все-таки не так много еще. Интерес не пропадает, а только растет. Я думаю, что это самое главное.

— У своих бывших тренеров спрашиваете советы по работе?

— Бывает такое. Нечасто. Пока что еще не забыла, как мы сами тренировались. Все это модернизируем, адаптируем под своих детей и работаем.

— Когда олимпийские чемпионы идут в тренеры, они часто пытаются переложить свой опыт на других детей. Это правильный путь?

— Это одна из возможных стратегий, но она не совсем правильная. Хорошо, ты поступал следующим образом, и это помогло тебе победить. Важный опыт, но нужно понимать, что перед тобой совершенно другой человек. Это все надо модернизировать, исправлять. И вообще, нет общей методики для всех. Хорошему тренеру нужно уметь подбирать отдельный подход для каждого ученика. И я таких ошибок стараюсь не допускать. Как минимум — обращать внимание на них.

— Как к вам относятся дети? С пиететом — перед ними сама Алия Мустафина?

— Пожалуй, уважение присутствует. Как и любовь. Я за то, чтобы уважать друг друга. Они уважают нас и нашу работу, мы уважаем их. У нас нет ни ругани, ни ора, ни криков. Мы все объясняем, разъясняем.

— То есть в целом главное — это доверительные отношения?

— Я за конструктивный подход в работе. И у меня очень доверительные, даже близкие отношения с детьми.

— Вы также недавно попробовали себя в качестве судьи. В Казани тоже судите?

— Нет, здесь я не судила, поскольку в Казани выступает и молодежный состав. Я не стала судить, это был бы конфликт интересов.

— Но в Калуге судили, верно?

— Да. Мне понравилось. Но я не вижу себя судьей. Мне судейство нужно скорее для того, чтобы лучше понимать тренерскую работу. Взгляд с другой стороны. Где какие ошибки, где какие правила. Как вообще смотрит судья на спортсмена, что он хочет увидеть от него? Это интересно. Когда ты как тренер смотришь на ученика, тебе кажется, что все хорошо. А потом садишься как судья и начинаешь чертить палочки. Тут-то и приходит понимание, что все не так.

— Стали иначе оценивать эпизоды из своей собственной карьеры?

— Вы про несправедливое судейство? Нет. Никогда об этом не думала и думать даже не собираюсь. Это все пройденный этап. У меня другая жизнь.

— Следите за международными соревнованиями?

— Не сильно интересно. Весь мой интерес сейчас уходит в зал. В конкретную работу с детьми.

— Как вы решаете вопрос мотивации? Все-таки перед вами как раз тот возраст, который решает, куда ему идти: в большой спорт или учебу.

— У моих детей нет проблем с мотивацией. Потому что им нравится дело, которым они занимаются. Мы постоянно спрашиваем об этом детей. А если нравится, то давай тогда делать так, как надо. Поэтому они даже и не думают лишнего. Даже если не будет международных стартов, есть же всероссийские. Будут выступать на них. Понимаете, им нравится сам процесс. Нравятся тренировки, выступления.

— То есть фанаты своего дела, которых даже и убеждать не нужно?

— По крайней мере, пока что мне не приходилось никого убеждать. Но я бы, наверное, и не стала. Если есть сомнения... может тогда и не стоит продолжать? Я считаю, что они уже люди взрослые и сами решат. 14 лет — уже достаточный возраст, чтобы самому решить, что им дальше в жизни нужно.

— И все же многие хотят выступать, но приходят в спорт с мечтами об Олимпиаде и чемпионате мира.

— Понятное дело. Но мы же все надеемся на лучшее. Верить в лучшее не перестаем. Я тоже верю, что все как можно скорее разрешится.

Алия Мустафина. Фото sportgymrus.ru

Дети должны понять, что это им помешает лишняя булочка

— Какой средний возраст ваших учениц?

— 14-15 лет.

— Трудный, переходный в плане психологии.

— Нет, он, пожалуй, приходит немного позже. У нас другой этап, когда они из совсем детей только начинают меняться. Мы этот скачок тоже проходим. Это непростой период, но делаем, что можем.

— Вы имеете в виду пубертат?

— Не совсем пубертат. Скорее самое его начало. Первый этап взросления.

— В фигурном катании, например, это сложнейший период, когда меняется тело — а вместе с ним и техника. Насколько это критичная история для гимнастики?

— Важно то, как конкретно проходит этот период. Плюс к тому же есть несколько разных аспектов, которые помогают его пройти грамотно. Важно учитывать, как осуществляется физическая подготовка, базовая подготовка. Сама техника какая. Если техника поставлена еще в детстве, что называется, на века, то этот сложный период проходит тяжело, но проходит. Технику ты не теряешь. А вот если техника поставлена не очень уверенно, под детей только, то тут сразу, как тело изменится, уже ничего не получается. Гораздо все сложней.

— Диета строгая?

— Нет. Мы вообще не следим за весом, дети кушают все, что хотят.

— И уже результат на их совести?

— Есть личные у всех тренеры, которые, если нужно, подскажут, как лучше питаться. Но вот общей истории для всей сборной по питанию и строгого контроля за весом нет. Важно грамотно объяснить ситуацию. Не то чтобы пытаться их чем-то ограничить. А, наоборот, им помочь. Что это им надо. Вот им сейчас лишнюю булочку съесть- потом тяжело на брусьях будет. Лучше не надо. Но если знаешь, что делаешь, готов потом отработать в зале — пожалуйста. Твое право.

— А если не получится, то других найдете?

— Грубо немного, но, по сути, так.

— То же самое можно сказать и по другим бытовым соблазнам? Лишний раз пойти с друзьями погулять, пропустить тренировку...

— Такого, чтобы пропустить тренировку и пойти с друзьями гулять, — такие сразу мимо сборной. Скорее всего, они в нее даже не попадут. Бывают небольшие случаи потери концентрации. В остальном я стараюсь работать мягко, не давить. Чтобы жизнь была полноценной. Единственное, чего я требую, — не забывать про учебу.

— То есть наоборот? Я думал, для тренера учеба спортсмена — это лишняя трата времени и проблема.

— Нет, учиться тоже нужно. Обязательно.

— А если человек выберет для себя не физкультурный университет, а что-то вроде вышмата или медицинского?

— Это будет его выбор. И его нужно уважать. Это даже хорошо, что человек разносторонний и хочет развиваться не только в спортивном направлении. Я бы это только приветствовала.

— Насколько реально будет совмещать медицинский университет и профессиональный спорт?

— Мне кажется, все реально. Было бы желание!

Алия Мустафина

Родилась 30 сентября 1994 в Егорьевске (Московская область)

Специализация: брусья, вольные, многоборье

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, пятикратный призер Олимпийских игр. Трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, семикратный призер чемпионатов Европы и девятикратный призер чемпионатов мира.

Спортсменка года в России (2012), лауреат приза «Серебряная лань». Заслуженный мастер спорта России.