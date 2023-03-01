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«Готовимся к выходу на международные старты». Олимпийский чемпион Белявский — о позитивном настроении гимнастов

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Давид Белявский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Давид Белявский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Давид Белявский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Интервью капитана мужской сборной России Давида Белявского.

Российские гимнасты находятся в ожидании. Международная федерация уже на днях, а именно 2 марта, примет решение о возможности участия спортсменов из России и Белоруссии в отборочных турнирах на Олимпиаду-2024. Об этом сообщил ТАСС олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

Капитан мужской сборной Давид Белявский в ходе форума «Мы вместе. Спорт» поучаствовал в презентации международных инновационных соревнований по гимнастическим видам спорта «Игры вызова легенд». А затем олимпийский чемпион в интервью «СЭ» рассказал, что гимнасты готовятся к выходу на международные старты, и добавил, что спортсмены продолжают сохранять позитивный настрой.

Давид Белявский. «Верим, что попадем на Игры в Париже. Иначе бы не выступали». Олимпийский чемпион — о российской гимнастике

Люблю то, чем занимаюсь

— Последнее время Международный олимпийский комитет рассуждает о возможном допуске российских спортсменов на ближайшие Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже. Как думаете, действительно ли нас допустят?

— Сегодня-завтра посмотрим. Я вот так и не могу за них думать, как они решат и что будет дальше. Но, конечно же, хочется надеяться на положительный результат.

— Много разговоров идет о нейтральном статусе. Вы готовы выступать в таком случае?

— У меня уже был опыт выступлений в нейтральном статусе. Мы с командой достойно представляли нашу страну на мировой арене, завоевывали медали.

— Вы уже достаточно опытный спортсмен. Как удается сохранять мотивацию к соревнованиям?

— Я люблю то, чем занимаюсь. Это и есть вся моя мотивация на данный момент. Если бы мне не нравилось это, то я бы давно закончил.

— Можно сказать, что следующая Олимпиада — это ваша цель?

— Да, конечно. После Игр в Токио моей следующей целью был именно Париж, Олимпиада-2024.

Давид Белявский. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Давид Белявский.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Готовимся выйти на международные старты

— Вы продолжаете верить, что мы будем на Играх?

— Верим, конечно. Надеемся и верим в лучшее. И в сборной спортсмены так настроены. Если мы будем отрицательно настроены, то и результат будет такой же. Я так думаю.

— Вы готовы выйти на турниры, условно, если вам скажут — через неделю?

— Конечно, мы к этому и готовимся. Правда, через неделю это невозможно, конечно. Потому что чемпионат Европы будет только через пять недель или шесть. А до этого никаких стартов не планировалось. Сейчас у нас предстоит чемпионат России — отборочный к первенству Европы. Дальше будем смотреть.

Никита Нагорный. Российские гимнасты получили приглашение на Азиаду. Там их ждут главные соперники

— Все еще активно следите за международными стартами?

— Да. Сейчас проходил Кубок мира, мы смотрели соревнования, как они проходили, какие оценки получали спортсмены. Конечно же, следим за тем, что делают ребята в мире.

— Отметили что-то для себя, из выступлений зарубежных спортсменов?

— Да. На самом деле очень порадовал иранский гимнаст Мехди Олфати, который занял второе место в опорном прыжке. До этого, я так уже и не вспомню, были ли у них медали. Но были еще спортсмены, которые завоевывали медали на Кубке и чемпионатах мира. Очень радостно за них, что показывают такие результаты.

— Контакты с кем-то поддерживаете? Из зарубежных спортсменов.

— Да, общаюсь с некоторыми.

Давид Белявский. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Давид Белявский.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Волнение — неотъемлемая часть спорта

— Как ваше здоровье? Как подготовка к чемпионату страны?

— Все хорошо. Сейчас готовимся к первенству страны, которое пройдет в Казани. Подготовка идет полным ходом, но вот выбрался ненадолго для участия в форуме для презентации международных инновационных соревнований по гимнастическим видам спорта «Игры вызова легенд». Это очень важно для меня, для нашего региона и для всего спорта в том числе, тем более часть Игр, посвященная спортивной гимнастике, носит мое имя.

— Какие ожидания от чемпионата России, цели или планы?

— Всегда побеждать, конечно. Ну не везде, где участвую. У меня есть более сильные снаряды, есть и слабые. Поэтому, конечно же, хотелось бы одержать победу в своих основных дисциплинах.

— У вас за плечами огромное количество стартов. Как вам удается справляться с волнением?

— Волнение всегда присутствует, на любых соревнованиях разного уровня. Ко мне подходят молодые ребята и спрашивают, как я справляюсь с этим. Да, я уже много лет выступаю. Но если не будет волнения, значит, ты не переживаешь за результат. Я всегда волнуюсь на соревнованиях и стремлюсь показать наилучший результат. Это неотъемлемая часть спорта. Главное, направить волнение в нужное русло.

— Как боритесь со стрессом?

— Думаю, что у каждого спортсмена есть свои способы. У меня тоже есть свой, о котором я никому не рассказываю.

Олимпиада
Сборная России по спортивной гимнастике
Давид Белявский
Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
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