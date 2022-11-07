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Сегодня, 16:30

Без россиянок чемпионкой мира стала бразильская гимнастка. Наша сборная стыдит международную федерацию

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Ребека Андраде.
Фото Global Look Press
Ребека Андраде.
Фото Global Look Press
Шайлиз Джонс.
Фото Global Look Press
Никита Нагорный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На чемпионате мира в Великобритании не было не только российских гимнастов, но и Симоны Байлз.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира
Командное первенство
Мужчины
1. КНР — 257,858
2. Япония — 253,395
3. Великобритания — 247,229
Женщины
1. США — 166,564
2. Великобритания — 163,363
3. Канада — 160,563
Личное многоборье
Мужчины
1. Хасимото Дайки (Япония) — 87,198
2. Чжан Бохен (КНР) — 86,765
3. Танигава Ватару (Япония) — 85,231
Женщины
1. Ребека Андраде (Бразилия) — 56,899
2. Шайлиз Джонс (США) — 55,399
3. Джессика Гадирова (Великобритания) — 55,199

Россиянка Ангелина Мельникова в прошлом году впервые в карьере выиграла индивидуальное многоборье на чемпионате мира. И в 2021-м, и в 2022-м в турнире не принимала участие Симона Байлз, продолжающая пытаться прийти в себя после неприятных событий на Олимпиаде. Американка Суниса Ли, которая победила в многоборье на Играх, тоже не приехала на чемпионат мира. Равно как и Ребека Андраде в 2021 году, серебряная медалистка того турнира. Зато в этом году бразильянка завоевала заветный титул, на полтора балла обогнав ближайшую преследовательницу. Спортсменка стала первой гимнасткой из Бразилии и всей Южной Америки, кому удалось выиграть в индивидуальном многоборье.

Ребека Андраде. Фото Global Look Press
Ребека Андраде.
Фото Global Look Press

Пропуск трех чемпионатов мира из-за разрыва связки

В 1999 году, когда родилась Ребека, ни один гимнаст из Бразилии еще не брал наград ни на чемпионатах мира, ни на Олимпийских играх. Только в 2001-м Даниэль Иполито завоевал первую медаль для своей сборной — серебро в вольных упражнениях на чемпионате мира. Через два года Дайана дос Сантос стала в этом же виде чемпионкой. В 2007-м Джейд Барбоса взяла бронзу в многоборье, а еще через семь лет Артур Занетти стал олимпийским чемпионом в кольцах. Бразилец вообще был успешен именно в этом виде — в его активе еще серебро на домашней Олимпиаде в Рио и золото и три вторых места на чемпионатах мира.

Андраде смогла выиграть второй олимпийский титул для своей страны — победила в опорном прыжке. За три дня до этого Ребека стала серебряным призером Игр в многоборье. Бразильянка вполне могла бы оказаться и олимпийской чемпионкой, но в вольных упражнениях дважды зашла за черту при выполнении элементов.

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В Ливерпуле на чемпионате мира Андраде рассказывала, что не думала о сотворении истории — у нее был довольно непростой путь к этому титулу, включая три операции на колене из-за разрыва правой передней крестообразной связки. Ей даже пришлось пропустить турниры в 2015, 2017 и 2019 годах.

— У меня было много разных моментов не только в спортивной, но и в личной жизни: мои травмы, то, что мне нужно было сделать, чтобы быть здесь сейчас, — говорила бразильянка пресс-службе Международной федерации гимнастики. — Было много вещей, которые помогли мне внести коррективы, когда мне это было нужно. Я не чувствую давления, занимаясь гимнастикой, потому что это моя работа.

Шайлиз Джонс. Фото Global Look Press
Шайлиз Джонс.
Фото Global Look Press

Непростая история серебряной медалистки из США

Начиная с 2011 года до прошлого сезона все титулы чемпионок мира и олимпийским чемпионок в многоборье доставались американским спортсменкам. Симона Байлз выиграла шесть из них. Ситуация в сборной США была не очень радостной — Байлз и Ли взяли перерыв в карьере, Коннор Макклейн, которая победила на чемпионате США, снялась после командного выступления.

Оставалась еще Шайлиз Джонс — спортсменка в прошлом году была всего лишь десятой на отборочном турнире сборной США. Гимнастка вообще хотела завершить спортивную карьеру и поступить в Университет Флориды, но после разговора с отцом отложила эту идею. Теперь ее цель — Олимпийские игры в Париже.

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Шайлиз говорила, что ее отец мечтал увидеть дочь на Олимпиаде — он умер в декабре прошлого года. До конца своих дней папа Джонс забирал и отвозил ее на тренировки, хотя и уставал после проведения диализа — процедуры, которая очищает кровь от избытка воды и токсинов, когда почки перестают выполнять свои функции.

История Андраде тоже непростая — помимо бесконечных травм, у нее было не самое счастливое детство. У матери Ребеки восемь детей, и она просто прибиралась в домах других людей. Наверняка мать Андраде очень гордится дочерью — у гимнастки теперь больше четырех миллионов подписчиков в соцсетях. Ребека стала самой взрослой спортсменкой, выигравшей многоборье на чемпионате мира, после Светланы Хоркиной в 2003 году. Тогда же был и последний раз до текущего момента, когда США дважды не смогли победить в многоборье — Хоркина брала золото в 2001-м и 2003-м.

Никита Нагорный. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Никита Нагорный.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Нагорный и Белявский сравнили результаты в отсутствие россиян

В других финалах Андраде не смогла добиться подобного успеха — практически везде она допустила ошибки. Лишь только одна бронза в вольных упражнениях — это явно ниже потенциала спортсменки. Причем эту медаль она разделила с Джейд Кэри, олимпийской чемпионкой в вольных упражнениях и чемпионкой мира этого года в опорном прыжке. Остальные медали достались Великобритании во главе с Джессикой Гадировой, американкам Шайлиз Джонс и Джордан Чайлз, Вей Сяоюань из Китая, японкам Ватанабэ Хадзуки и Мияте Шоко. По одной медали выиграли и представительницы Бельгии, Франции и Канады.

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У мужчин в отсутствие россиян титул чемпиона мира вернул себе Дайки Хасимото из Японии. Он же выиграл еще два серебра — в вольных и на перекладине. Кроме него, больше одной медали с собой увезли филиппинец Карлос Юло и китаец Цзоу Цзинъюань. В командном многоборье победил Китай, следом — Япония. В последнее время эти две страны и Россия постоянно были на пьедестале — теперь же за третье место развернулась серьезная борьба. Российские гимнасты бурно отреагировали на результаты финала — олимпийский чемпион Никита Нагорный в социальных сетях даже обратился к FIG напрямую: «Международная федерация спортивной гимнастики, если нужно будет возглавить строчку, зовите». А Давид Белявский отметил, что в 2019 году россияне набрали почти на четыре балла больше, чем победители командного турнира в Великобритании.

Сборная России по спортивной гимнастике
Давид Белявский
Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
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