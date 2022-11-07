Без россиянок чемпионкой мира стала бразильская гимнастка. Наша сборная стыдит международную федерацию

На чемпионате мира в Великобритании не было не только российских гимнастов, но и Симоны Байлз.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира

Командное первенство

Мужчины

1. КНР — 257,858

2. Япония — 253,395

3. Великобритания — 247,229

Женщины

1. США — 166,564

2. Великобритания — 163,363

3. Канада — 160,563

Личное многоборье

Мужчины

1. Хасимото Дайки (Япония) — 87,198

2. Чжан Бохен (КНР) — 86,765

3. Танигава Ватару (Япония) — 85,231

Женщины

1. Ребека Андраде (Бразилия) — 56,899

2. Шайлиз Джонс (США) — 55,399

3. Джессика Гадирова (Великобритания) — 55,199

Россиянка Ангелина Мельникова в прошлом году впервые в карьере выиграла индивидуальное многоборье на чемпионате мира. И в 2021-м, и в 2022-м в турнире не принимала участие Симона Байлз, продолжающая пытаться прийти в себя после неприятных событий на Олимпиаде. Американка Суниса Ли, которая победила в многоборье на Играх, тоже не приехала на чемпионат мира. Равно как и Ребека Андраде в 2021 году, серебряная медалистка того турнира. Зато в этом году бразильянка завоевала заветный титул, на полтора балла обогнав ближайшую преследовательницу. Спортсменка стала первой гимнасткой из Бразилии и всей Южной Америки, кому удалось выиграть в индивидуальном многоборье.

Ребека Андраде. Фото Global Look Press

Пропуск трех чемпионатов мира из-за разрыва связки

В 1999 году, когда родилась Ребека, ни один гимнаст из Бразилии еще не брал наград ни на чемпионатах мира, ни на Олимпийских играх. Только в 2001-м Даниэль Иполито завоевал первую медаль для своей сборной — серебро в вольных упражнениях на чемпионате мира. Через два года Дайана дос Сантос стала в этом же виде чемпионкой. В 2007-м Джейд Барбоса взяла бронзу в многоборье, а еще через семь лет Артур Занетти стал олимпийским чемпионом в кольцах. Бразилец вообще был успешен именно в этом виде — в его активе еще серебро на домашней Олимпиаде в Рио и золото и три вторых места на чемпионатах мира.

Андраде смогла выиграть второй олимпийский титул для своей страны — победила в опорном прыжке. За три дня до этого Ребека стала серебряным призером Игр в многоборье. Бразильянка вполне могла бы оказаться и олимпийской чемпионкой, но в вольных упражнениях дважды зашла за черту при выполнении элементов.

В Ливерпуле на чемпионате мира Андраде рассказывала, что не думала о сотворении истории — у нее был довольно непростой путь к этому титулу, включая три операции на колене из-за разрыва правой передней крестообразной связки. Ей даже пришлось пропустить турниры в 2015, 2017 и 2019 годах.

— У меня было много разных моментов не только в спортивной, но и в личной жизни: мои травмы, то, что мне нужно было сделать, чтобы быть здесь сейчас, — говорила бразильянка пресс-службе Международной федерации гимнастики. — Было много вещей, которые помогли мне внести коррективы, когда мне это было нужно. Я не чувствую давления, занимаясь гимнастикой, потому что это моя работа.

Шайлиз Джонс. Фото Global Look Press

Непростая история серебряной медалистки из США

Начиная с 2011 года до прошлого сезона все титулы чемпионок мира и олимпийским чемпионок в многоборье доставались американским спортсменкам. Симона Байлз выиграла шесть из них. Ситуация в сборной США была не очень радостной — Байлз и Ли взяли перерыв в карьере, Коннор Макклейн, которая победила на чемпионате США, снялась после командного выступления.

Оставалась еще Шайлиз Джонс — спортсменка в прошлом году была всего лишь десятой на отборочном турнире сборной США. Гимнастка вообще хотела завершить спортивную карьеру и поступить в Университет Флориды, но после разговора с отцом отложила эту идею. Теперь ее цель — Олимпийские игры в Париже.

Шайлиз говорила, что ее отец мечтал увидеть дочь на Олимпиаде — он умер в декабре прошлого года. До конца своих дней папа Джонс забирал и отвозил ее на тренировки, хотя и уставал после проведения диализа — процедуры, которая очищает кровь от избытка воды и токсинов, когда почки перестают выполнять свои функции.

История Андраде тоже непростая — помимо бесконечных травм, у нее было не самое счастливое детство. У матери Ребеки восемь детей, и она просто прибиралась в домах других людей. Наверняка мать Андраде очень гордится дочерью — у гимнастки теперь больше четырех миллионов подписчиков в соцсетях. Ребека стала самой взрослой спортсменкой, выигравшей многоборье на чемпионате мира, после Светланы Хоркиной в 2003 году. Тогда же был и последний раз до текущего момента, когда США дважды не смогли победить в многоборье — Хоркина брала золото в 2001-м и 2003-м.

Никита Нагорный. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Нагорный и Белявский сравнили результаты в отсутствие россиян

В других финалах Андраде не смогла добиться подобного успеха — практически везде она допустила ошибки. Лишь только одна бронза в вольных упражнениях — это явно ниже потенциала спортсменки. Причем эту медаль она разделила с Джейд Кэри, олимпийской чемпионкой в вольных упражнениях и чемпионкой мира этого года в опорном прыжке. Остальные медали достались Великобритании во главе с Джессикой Гадировой, американкам Шайлиз Джонс и Джордан Чайлз, Вей Сяоюань из Китая, японкам Ватанабэ Хадзуки и Мияте Шоко. По одной медали выиграли и представительницы Бельгии, Франции и Канады.

У мужчин в отсутствие россиян титул чемпиона мира вернул себе Дайки Хасимото из Японии. Он же выиграл еще два серебра — в вольных и на перекладине. Кроме него, больше одной медали с собой увезли филиппинец Карлос Юло и китаец Цзоу Цзинъюань. В командном многоборье победил Китай, следом — Япония. В последнее время эти две страны и Россия постоянно были на пьедестале — теперь же за третье место развернулась серьезная борьба. Российские гимнасты бурно отреагировали на результаты финала — олимпийский чемпион Никита Нагорный в социальных сетях даже обратился к FIG напрямую: «Международная федерация спортивной гимнастики, если нужно будет возглавить строчку, зовите». А Давид Белявский отметил, что в 2019 году россияне набрали почти на четыре балла больше, чем победители командного турнира в Великобритании.