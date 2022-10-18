Несколько стран бойкотируют конгресс FIG из-за России. Почему это глупо

От участия отказались семь ассоциаций.

Во вторник, 18 октября, Inside the Games сообщил, что ассоциация гимнастики Нидерландов присоединилась к бойкоту конгресса Международной федерации гимнастики (FIG) из-за участия в нем представителей России и Белоруссии. Это уже седьмая страна, которая приняла подобное решение.

А все началось с истерики представителей Норвегии, которая изначально должна была принимать мероприятие. Позднее к ней присоединились ассоциации Украины, Польши, Литвы, Эстонии и Италии. А сам конгресс перенесли на 11-12 ноября в Стамбул. Но какой вообще смысл в этих показательных выступлениях? Объясняем, почему это бред.

Право

Начнем с того, что у россиян и белорусов, в конце концов, есть законные основания присутствовать на конгрессе. Россия, конечно, отстранена от международных соревнований, но не была изгнана из FIG. Поэтому представители страны имеют полное право быть заслушанными на главном форуме организации.

И этот факт даже нашел поддержку у других федераций, когда истерила Норвегия. Скандинавы пытались не допустить россиян к участию в конгрессе, но значительная часть стран заявила, что Россия должна присутствовать на заседании и иметь право высказаться. Были и другие, которые отнеслись к заявлению норвежской федерации с пониманием.

Но норвежцы, судя по всему, не увидев ожидаемой поддержки в лице других федераций, приняли решение отказаться от проведения конгресса и понести финансовые потери. Изначально мероприятие должно было пройти 22 октября в Саннефьорде.

Норвегия уведомила, что в соответствии с требованиями национального олимпийского комитета и министерства культуры страны официальных лиц из России и Белоруссии допустить на мероприятие они не могут. FIG же заняла нейтральную позицию и просто перенесла конгресс в Турцию. А россияне по-прежнему имеют возможность на нем присутствовать.

Смысл

Конгресс FIG не первое мероприятие подобного масштаба, в котором ожидается участие российских представителей. Летом в таиландском Пхукете состоялся 58-й конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), на котором присутствовали делегаты из России. Хоть и не все были рады видеть наших представителей на этом заседании.

Член украинской делегации выступил с речью, в которой отметил, что нельзя игнорировать события в его стране, а ответить за них должны российские делегаты на данном конгрессе. Тем не менее голосование по вопросам, поднятым представителями Украины, завершилось в нашу пользу — и наша страна осталась в ISU.

Россияне также будут присутствовать на конгрессе Международной федерации водных видов спорта (FINA), который пройдет в декабре. А чемпионка Европы по прыжкам в воду с метрового трамплина Мария Полякова даже была избрана в комиссию спортсменов Международной федерации плавания как представитель прыжков в воду.

Делегаты Российского футбольного союза (РФС) участвовали в заседании 72-го конгресса ФИФА в конце марта, где русский язык был признан одним из официальных в организации. В общем, хоть спортсмены из России и не могут участвовать в большинстве международных стартов, но мероприятия с участием наших представителей проходят очень спокойно. Это уже вошло в норму, хотя и есть те, кто недоволен этим фактом.

Спортивная гимнастика. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Бред

В общем, поведение федераций гимнастики семи стран выглядит странным. Сорвать конгресс у них не получится, так как для участия уже заявлена большая часть членов FIG. Об этом заявил и глава Федерации спортивной ассоциации гимнастики России Василий Титов.

«В Международную федерацию гимнастики входит 143 страны, 130 уже зарегистрировались для участия в конгрессе. Это значит, что конгресс правомочен, он состоится и примет все необходимые решения. Каждая страна самостоятельно принимает решение об участии. Мне жаль, что наши коллеги по спорту пытаются излишне политизировать ситуацию с участием российской и белорусской делегаций», — приводит ТАСС слова Титова.

Решение Нидерландов, Италии и других связано исключительно с участием россиян. Глава KNGU Моник Кемпфф направил письмо с заявлением президенту FIG Моринари Ватанабе. Но чего конкретно пытаются добиться ассоциации этих стран — непонятно. Очевидно, что FIG проявила нейтралитет, перенеся конгресс в Турцию. И отстранения России от данного мероприятия федерации не добьются.

А вот финансовые потери они точно понесли. Особенно Норвегия, которая отказалась от проведения конгресса. А еще они лишают себя возможности как-то повлиять на процессы и решения, которые будут приняты в ходе заседания в Стамбуле. И исходя из этого поведение семи стран выглядит странным, непонятным и бредовым. Ибо эти показательные выступления уже никому не нужны.

Кстати, в данный момент делегация Олимпийского комитета России в очном формате представлена на ХХVI Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Ассамблея проходит в корейском Сеуле, и президент ОКР Станислав Поздняков участвует в заседании исполкома АНОК.