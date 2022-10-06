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Сегодня, 13:00

Звездная гимнастка напугала отъездом за границу. Но это не бегство

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Мария Пасека.
Фото Global Look Press
Мария Пасека.
Фото Global Look Press
Мария Пасека.
Фото Global Look Press
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Призер Олимпийских игр Мария Пасека говорит о любви к родине и получении опыта работы тренером в Китае.

Четырехкратная призерка Олимпийских игр по спортивной гимнастике шокировала информпространство новостью о том, что собирается покинуть нашу страну. Мария Пасека объявила об этом в своих социальных сетях. Президент Федерации спортивной гимнастики (ФСГР) Василий Титов информацию не подтвердил: он сообщил, что пока спортсменка находится в России. «Пасека никуда не уезжала! Могла ли она отправиться в Европу или США? У меня нет такой информации. Мария сейчас в стране, это факт», — сказал Титов «СЭ».

Немного ясности в ситуацию внесла старший тренер сборной России Валентина Родионенко. Она отметила, что наши гимнастки Татьяна Набиева и Мария Пасека собирались отправиться на работу тренерами в Китай. «Про отъезд они мне пока ничего не говорили. Татьяна была у меня перед Спартакиадой в Казани и сказала, что до сих пор ждут. Но раз уж Пасека так написала, значит, получили визу», — приводит РИА «Новости спорт» слова Родионенко.

Мария Пасека. Фото Global Look Press
Мария Пасека. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Опыт

Причины отъезда объяснила сама Пасека. Спортсменка никуда не сбегает, не меняет гражданство и не собирается уезжать насовсем. Мария рассказала «СЭ», что всего лишь хочет поработать тренером — с одной из зарубежных команд. И именно поэтому собирается на время покинуть Россию.

«Я еду работать, набираться опыта в дружественной стране. Я хочу себя видеть в тренерской работе. Я уже работала полгода в развивающей спортивной гимнастике с маленькими детьми, мне это понравилось. Но это немного не тот уровень, где бы я хотела работать. Получив опыт за границей, я смогу его передать здесь, и, возможно, это поможет мне в каком-то своем деле. Это мне нужно. Я люблю свою страну. Если люди хотят за мной следить, пусть подписываются на мои соцсети и не выдергивают какие-то фразы и слова между строк. Я люблю матушку Россию! Я ее никогда не оставлю! Я патриот в этом плане», — сказала Пасека «СЭ».

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Но неудивительно, что новость об отъезде спортсменки вызвала бурную реакцию — особенно сейчас. Не так давно страну покинула выдающая российская синхронистка Анастасия Давыдова. Только одна из самых титулованных спортсменок страны, судя по всему, никого не предупредила заранее и не дала никаких публичных комментариев. А вот Пасека о своих планах сообщила лично — и объяснила причины.

Знания

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на информацию об отъезде за границу четырехкратной призерки Олимпийских игр, отметив, что в данной ситуации не видит ничего плохого.

«У нас тренеры всегда уезжали на разных этапах, набирались опыта, возвращались. Это не бесполезно. У меня самой были два иностранных тренера. Они дали мне очень хорошие знания. Пасека же не говорит, что она эмигрирует. Она сказала, что ей не нужна другая страна. А если она уезжает поработать, то вернется с новым багажом. Я в этом ничего плохого не вижу», — сказала Журова «СЭ».

Мария Пасека. Знаменитая российская гимнастка пытается вернуться ради олимпийского золота. Интервью Марии Пасеки

В конце концов, каждый волен жить так, как он хочет. Понятно, что в текущей ситуации такие решения, как отъезд за границу, будут бурно обсуждаться в обществе. Но ведь Мария уточнила — она едет получать опыт. И добавила, что является большим патриотом России. После таких заявлений к ней вообще не должно быть вопросов — по крайней мере до ее возвращения.

Мария Пасека. Фото Global Look Press
Мария Пасека.
Фото Global Look Press

Планы

27-летняя гимнастка в 2021 году заявила, что будет пытаться отобраться на Игры в Париж. Но в текущей ситуации, когда неизвестно, поедет ли во Францию кто-то из россиян, неплохо думать наперед. Карьера спортсмена все-таки не вечная. И когда-то придется завершить и заняться чем-то еще.

Мария, по сути, прокладывает путь наперед. Пасека объявила о приостановке карьеры и пропустила Олимпиаду в Токио. Но опыт возвращения к соревнованиям у нее есть — она пропускала целых два года из-за травмы спины, но сумела после этого выиграть чемпионат Европы в 2019 году после столь большого перерыва.

Теперь она наберется опыта для работы тренером. Если же все планы спортсменки воплотятся в жизнь — она вернется с багажом знаний в Россию.

Олимпиада
Мария Пасека
Спортивная гимнастика
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