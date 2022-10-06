Звездная гимнастка напугала отъездом за границу. Но это не бегство

Призер Олимпийских игр Мария Пасека говорит о любви к родине и получении опыта работы тренером в Китае.

Четырехкратная призерка Олимпийских игр по спортивной гимнастике шокировала информпространство новостью о том, что собирается покинуть нашу страну. Мария Пасека объявила об этом в своих социальных сетях. Президент Федерации спортивной гимнастики (ФСГР) Василий Титов информацию не подтвердил: он сообщил, что пока спортсменка находится в России. «Пасека никуда не уезжала! Могла ли она отправиться в Европу или США? У меня нет такой информации. Мария сейчас в стране, это факт», — сказал Титов «СЭ».

Немного ясности в ситуацию внесла старший тренер сборной России Валентина Родионенко. Она отметила, что наши гимнастки Татьяна Набиева и Мария Пасека собирались отправиться на работу тренерами в Китай. «Про отъезд они мне пока ничего не говорили. Татьяна была у меня перед Спартакиадой в Казани и сказала, что до сих пор ждут. Но раз уж Пасека так написала, значит, получили визу», — приводит РИА «Новости спорт» слова Родионенко.

Мария Пасека. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Опыт

Причины отъезда объяснила сама Пасека. Спортсменка никуда не сбегает, не меняет гражданство и не собирается уезжать насовсем. Мария рассказала «СЭ», что всего лишь хочет поработать тренером — с одной из зарубежных команд. И именно поэтому собирается на время покинуть Россию.

«Я еду работать, набираться опыта в дружественной стране. Я хочу себя видеть в тренерской работе. Я уже работала полгода в развивающей спортивной гимнастике с маленькими детьми, мне это понравилось. Но это немного не тот уровень, где бы я хотела работать. Получив опыт за границей, я смогу его передать здесь, и, возможно, это поможет мне в каком-то своем деле. Это мне нужно. Я люблю свою страну. Если люди хотят за мной следить, пусть подписываются на мои соцсети и не выдергивают какие-то фразы и слова между строк. Я люблю матушку Россию! Я ее никогда не оставлю! Я патриот в этом плане», — сказала Пасека «СЭ».

Но неудивительно, что новость об отъезде спортсменки вызвала бурную реакцию — особенно сейчас. Не так давно страну покинула выдающая российская синхронистка Анастасия Давыдова. Только одна из самых титулованных спортсменок страны, судя по всему, никого не предупредила заранее и не дала никаких публичных комментариев. А вот Пасека о своих планах сообщила лично — и объяснила причины.

Знания

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на информацию об отъезде за границу четырехкратной призерки Олимпийских игр, отметив, что в данной ситуации не видит ничего плохого.

«У нас тренеры всегда уезжали на разных этапах, набирались опыта, возвращались. Это не бесполезно. У меня самой были два иностранных тренера. Они дали мне очень хорошие знания. Пасека же не говорит, что она эмигрирует. Она сказала, что ей не нужна другая страна. А если она уезжает поработать, то вернется с новым багажом. Я в этом ничего плохого не вижу», — сказала Журова «СЭ».

В конце концов, каждый волен жить так, как он хочет. Понятно, что в текущей ситуации такие решения, как отъезд за границу, будут бурно обсуждаться в обществе. Но ведь Мария уточнила — она едет получать опыт. И добавила, что является большим патриотом России. После таких заявлений к ней вообще не должно быть вопросов — по крайней мере до ее возвращения.

Мария Пасека. Фото Global Look Press

Планы

27-летняя гимнастка в 2021 году заявила, что будет пытаться отобраться на Игры в Париж. Но в текущей ситуации, когда неизвестно, поедет ли во Францию кто-то из россиян, неплохо думать наперед. Карьера спортсмена все-таки не вечная. И когда-то придется завершить и заняться чем-то еще.

Мария, по сути, прокладывает путь наперед. Пасека объявила о приостановке карьеры и пропустила Олимпиаду в Токио. Но опыт возвращения к соревнованиям у нее есть — она пропускала целых два года из-за травмы спины, но сумела после этого выиграть чемпионат Европы в 2019 году после столь большого перерыва.

Теперь она наберется опыта для работы тренером. Если же все планы спортсменки воплотятся в жизнь — она вернется с багажом знаний в Россию.