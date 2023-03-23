«Никого не боюсь — со всеми можно конкурировать. В этом и смысл спорта». Новая звезда нашей гимнастики — Яна Ворона

Интервью с молодой спортсменкой, которая претендует на лидерство в женской сборной страны.

Сборная России в новом олимпийском цикле переживает трансформацию, и на ее фоне рождаются новые лидеры. Они на равных конкурируют с титулованными олимпийцами, а где-то их даже и обходят. Среди таких новых звезд выделяется Яна Ворона. Яркая гимнастка из Воронежа впервые заявила о себе еще в прошлом сезоне, но подтвердила свой высокий уровень на чемпионате России в Казани, где смогла выиграть несколько медалей. Яне непросто — ее лучшие спортивные годы приходятся на период санкций. И в интервью «СЭ» она поделилась своими ощущениями от происходящего.

Я сейчас в оптимальном возрасте для гимнастки

— Для начала давай обсудим недавний чемпионат России в Казани. Как ты оценишь свои выступления на турнире?

— Чемпионат вполне успешный. Рада, что получилось собрать целый комплект медалей. На самом деле если говорить, например, про брусья, то я вообще не ожидала, что у меня получится завоевать какую-то медаль. По сложности моя комбинация пока уступает другим девочкам, и это было для меня приятной неожиданностью. Безусловно, рада этой медали, но изначально даже в мыслях не было.

— То есть сейчас твоя слабая сторона — это брусья?

— По сути, это ни для кого не секрет. Все знают, что брусья — мой отстающий снаряд. Но я постепенно набираю на них, работаю, и медаль в Казани доказывает, что есть прогресс.

— Теперь с брусьями у тебя практически полный набор на многоборье?

— Можно сказать и так. У нас бревно, прыжок, вольные, брусья. Основной упор хочу теперь делать на многоборье, направлены на него тренировки.

— Как оценишь тогда свои перспективы? Ведь Листунова сейчас явно никому уступать не собирается. А есть еще и Ангелина Мельникова, она до сих пор в отличной форме.

— На самом деле с ними все равно можно соревноваться. Можно и нужно. Конечно, они самые сильные гимнастки сборной, но непобедимых нет. Я никого не боюсь, готова и буду соревноваться со всеми. Понятное дело, что Ангелина и Вика лидеры, но нужно стремиться с ними конкурировать. В этом и есть смысл спорта.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Какие у тебя с ними отношения? Сопернические, дружеские?

— Весьма теплые, мы очень хорошо общаемся и с Ангелиной, и с Викой. Более того, с Викой мы близкие подруги, часто видимся, списываемся. С Ангелиной не так близки, но на базе видимся каждый день и тоже общаемся, все нормально.

— С Викой понятнее общаться в силу возраста?

— Причина не только в возрасте. Просто у нас больше общего, мы понимаем друг друга лучше. Так- то я могу общаться с людьми любого возраста, не делю так никого. Смотрю больше на другие качества человека.

— Листунова — твоя ровесница, при этом у нее есть уже практически все важнейшие титулы в гимнастике. Она твой стимул, что можно и нужно побеждать здесь и сейчас?

— Нет. Я ни на кого не оглядываюсь, смотрю на себя и свою карьеру. Работаю в свою силу, не накручиваю себя по поводу и без, что вот кто-то выиграл, значит, и мне надо выиграть. У меня свой тренер, свои цели, и я двигаюсь к ним в нужном ритме и по сторонам не смотрю.

— И все же какой возраст ты считаешь пиковым для того, чтобы показывать результат в гимнастике?

— Пожалуй, сейчас у меня как раз такой возраст. Вообще конкретного возраста, наверное, нет, либо он у всех свой. Но если и обобщать, то с 17 до 19-20 лет можно выстреливать и выдавать максимум.

— То есть сейчас как раз мы и должны ждать от тебя максимума?

— Пожалуй, так и есть. В целом я довольна своим прогрессом, считаю, что неплохо работаю и развиваюсь. Но, конечно, еще поле непаханое работы предстоит впереди.

Хочется выступать под флагом и гимном, но не представляю, как все сложится

— Есть обида, что лучшие спортивные годы приходятся на период санкций?

— Нет, обиды никакой нет. Потому что все зависит от меня и пик возможностей зависит тоже от меня. От того, как усердно я буду тренироваться, и зависит, насколько долго я смогу быть в отличной форме. Либо этот пик будет прибывать, либо убывать. Опять же, все зависит здесь только от меня самой. Поэтому я думаю, что смогу продержаться до того времени, как все наладится.

— Получается, мечты все-таки связаны с международными стартами?

— Конечно, а как иначе? Думаю, что почти у всех спортсменов так.

— Если конкретно, то об Олимпиаде мечтаешь?

— Это даже не обсуждается, разумеется. Мечта каждого.

— Последние новости тебя воодушевляют по этой теме? Появились разговоры о возможности допуска на международные старты, допуск получили фехтовальщики...

— Если честно, я даже не смотрю ничего по этой теме и не читаю. Стараюсь избегать лишних новостей, чтобы себя в очередной раз и не обнадеживать без повода, и не переживать. Хочу услышать окончательный вердикт, а не отвлекать себя промежуточными обсуждениями. К тому же сегодня одно, завтра другое, потом вообще третье... Не разберешься. Хочется уже четкой конкретики.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Ты считаешь, что надо выступать при любых обстоятельствах или только официально под российским флагом?

— Конечно, мне, как и всем, хочется, чтобы мы выступали под флагом и гимном. Но я не представляю, как все в итоге сложится. Пока что это сложный и туманный вопрос, стараюсь о нем не думать и просто жду, как решат нашу судьбу.

— Российские соревнования замещают конкуренцию на международных? Интересно выступать?

— Мне лично очень нравится. Я всегда любила выступать по России, ездить по нашим городам, в ту же Казань. В последние годы очень подросла организация внутренних стартов, делают интересную программу как для спортсменов, так и для болельщиков. Так что настоящая атмосфера спортивного праздника. В промежутках между снарядами делают интерактивы для зрителей, чтобы они не скучали. В этом плане российские старты сильно выросли и теперь не уступают международным.

С фигуристками подружиться пока не довелось

— В Казани на чемпионате страны была активная зрительская поддержка?

— На ЧР зрителей было не сказать что очень много. Тем не менее поддержка ощущалась, я слышала фанатов. И все же хочется видеть больше болельщиков.

— Что, на твой взгляд, нужно сделать, чтобы гимнастика была популярна?

— Наверное, если бы кто-то знал ответ на этот вопрос, мы бы уже все давно были популярны. По крайней мере, популярнее, чем есть сейчас. Не знаю, что не так мы делаем. Наверное, про наш вид спорта очень мало говорят и очень часто путают с художественной гимнастикой.

— А вас в спортивной гимнастике это обижает?

— Не то что обижает... Обидно, что про нас забывают. Говоришь «гимнастика», и у всех сразу ассоциация с художественной. А у нашего спорта есть свои фишечки.

— Вольные упражнения — это разве не близкая к художественной гимнастике дисциплина?

— Как вам сказать... Разве что тем, что делаем элементы под музыку. Но в целом я бы не сказала, что они похожи друг на друга. Да, делаем упражнения под музыкальное сопровождение, но сами элементы и структура программы совсем разные. Прыжки мы тоже делаем, но в художественной гимнастике и близко нет такой сложной акробатики, которую делаем мы. Отмечу, что в художественной гимнастике своя сложность и своя специфика. Неправильно будет говорить, что мы тут делаем опасные сложные прыжки, а они красуются с предметами. Каждый вид спорта достоин уважения и по-своему сложен.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— А с фигурным катанием у гимнастики есть общие черты?

— И близко нет. Так можно все виды спорта, в которых используется музыка, сравнивать. Тут даже поверхность другая, у них лед, а у нас ковер. И мы такие прыжки не делаем, как гимнасты, у нас совсем другая техника. Да и они не прыгают, как мы.

— И все же ты отмечала, что не стала брать музыку из «Круэллы», потому что ее уже использовала фигуристка Александра Трусова. Получается, следишь за фигурным катанием?

— Стараюсь смотреть крупные соревнования. Вообще я раньше сама занималась, поэтому мне интересно. Конечно, на каждый старт сил и времени не хватает, но когда по телевизору нахожу соревнования, то с удовольствием смотрю.

— Долго занималась фигурным катанием?

— Это было давно уже, когда я была совсем маленькой. С трех до пяти лет каталась в группе начинающих. Ни о каких прыжках еще речь не шла, мы только учились стоять на льду, после чего меня отвели на гимнастику. В гимнастике мне понравилось больше.

— За кем конкретно следишь из фигуристок? За Трусовой?

— За всеми сборницами. За Валиевой, Трусовой, Щербаковой. Какого-то конкретного кумира или любимицы нет.

— С кем-то из них общаешься?

— С фигуристками подружиться пока не довелось, но я всегда открыта к общению. Было бы интересно встретиться.

— К разговору о популярности. Тебе нравится атмосфера вокруг фигурного катания? Постоянные скандалы, конфликты, но при этом спорт очень популярен.

— Мне нравится близость фанатов к спортсменам и их активная поддержка. Такая близкая связь, теплые отношения. По крайней мере, так выглядит со стороны. Насчет скандальности... Не соглашусь, что это скандальный спорт. Не скажу точно, поскольку не слежу, закулисная жизнь проходит мимо меня, меня интересуют только сами соревнования. И по ним ощущения скандальности у меня не сложилось. Я в такие темы просто не вникаю.

Яна Ворона

Родилась 28 декабря 2004 года в Воронеже.

Специализация: бревно, многоборье.

Чемпионка Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Чемпионка в командном многоборье первого чемпионата мира среди юниоров.

Чемпионка России, победитель этапа Кубка России.

Победитель и призер всероссийских и международных соревнований по гимнастике в упражнениях на бревне, вольных упражнениях, на брусьях и в многоборье.