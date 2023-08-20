Африканец впервые в истории взял медаль ЧМ на стометровке. Черный континент теперь хорош и в спринте?

Самый быстрый человек планеты теперь американец Ноа Лайлс.

Чемпионат мира. Мужчины, 100 м

1. Ноа Лайлс (США) — 9,83

2. Летсиле Тебого (Ботсвана) — 9,88

3. Зарнел Хьюз (Великобритания) — 9,88

4. Облик Севилье (Ямайка) — 9,88

5. Кристиан Коулмен (США) — 9,92

6. Абдул Хаким Сани Браун (Япония) — 10,04

7. Фердинанд Оманьяла (Кения) — 10,07

8. Райем Форде (Ямайка) — 10,08

В Будапеште продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. И пусть российских спортсменов на турнире нет, за соревнованиями в любом случае интересно следить, по крайней мере за ключевыми событиями. К таким безусловно относится и стометровка — «королевская» дистанция в спринте всегда приковывала особое внимание публики. Хозяина после ухода Усэйна Болта она так и не обрела, тем не менее показывают себя новые лидеры. И что удивительно — среди них есть представители Африки.

20-летний ботсванец преподнес сенсацию

Ноа Лайлс — новый лидер мирового спринта и самый быстрый человек планеты. К двум золотым медалям на 200-метровках он наконец-то добавил золото на главной дистанции — 100 метров. Тем не менее в первую очередь по горячим следам хочется поговорить не про американца, а про африканца Летсиле Тебого. Спринтер из Ботсваны стал первым в истории представителем Африки, завоевавшим медаль на чемпионате мира в мужском беге на 100 м. 20-летний спортсмен пришел к финишу вторым, проиграв только Лайлсу. По ходу дистанции Тебого вполне мог претендовать на победу, сохрани он набранный темп до конца. Тем не менее достижение для парня из Ботсваны в любом случае невероятное. Мы уже привыкли к успехам африканцев на длинных дистанциях и в марафоне, Кения и вовсе стала их главным символом. Но вот спринт...

Летсиле Тебого. Фото Reuters

Долгое время лидерство здесь удерживала Ямайка, с которой на равных могли бороться разве что атлеты из США. Однако после ухода Усэйна Болта ребята с жизнерадостного острова уже не показывали прежних успехов. Олимпийскую корону в Токио в 2021-м сенсационно подобрал итальянец американского происхождения Ламонт Марселл Джейкобс. Правда, как сенсационно Джейкобс взлетел на этот олимп, так же неожиданно с него и упал. В Будапеште, к примеру, итальянец не прошел даже стадию полуфинала, финишировав за пределами десятисекундной зоны. В какой-то момент казалось, что интриги и не будет — слишком хороши спринтеры из США, и они наверняка рассчитывали замахнуться на весь пьедестал. Тем не менее юный ботсванец, о котором широкая общественность узнала только сейчас, сдаваться не собирался и держал Лайлса в напряжении почти до самого конца.

Ноа крут, но для него важнее рекорды двухсотметровки

Причем к успехам африканцев в спринте нам придется привыкать. Помимо Тебого в мировом топе еще и кениец Фердинанд Оманьяла. Забудьте все стереотипы о Кении — этот парень бегает очень быстро. Прошлый чемпионат мира Оманьяле испортила проблема с визами, на этот раз вопрос с документами решили заранее, и Фердинанд попал в финал. Наверняка для него это только начало — в Париже он еще пошумит. Как и Фред Керли, который находит время не только на споры с Джейкобсом и тату, но и на плодотворные тренировки. В целом надо признать, что есть и положительная сторона после ухода Болта — спринт превратился в один из самых конкурентных и непредсказуемых видов. Лидеры на 100-метровке сменяются каждый сезон, и прямо сейчас предсказать, кто возьмет верх в Париже в 2024 году, невозможно.

Ноа Лайлс. Фото Reuters

Лайлс победой в воскресенье доказал, что всерьез претендует на статус суперзвезды. На двухсотметровке он и вовсе приблизился к рекорду Болта. В какой-то момент складывалось впечатление, что все силы уйдут на заочную борьбу с Усэйном. Тем не менее Ноа нашел в себе силы и на 100 метров. Поражает темп парня: он снимает у самого себя по несколько сотых и даже десятых каждый год. Тем не менее на «сотке» безусловным фаворитом его сложно назвать с учетом того же Керли, других американцев (например, Кристиана Коулмена — чемпиона мира 2019 года) и, в конце концов, Зарнела Хьюз из Великобритании с лучшим текущим временем сезона. Есть даже топовый парень из Ямайки, которого только ленивый не сравнивает с Болтом, — Облик Севилье. Так что спринт на Олимпиаде будет крут как никогда.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Будапешт, Венгрия

Женщины. Спортивная ходьба, 20 км

1. Мария Перес (Испания) — 1.26,51

2. Джемайма Монтаг (Австралия) — 1.27,16

3. Антонелла Палмисано (Италия) — 1.27,26

Прыжки в длину

1. Ивана Вулета (Сербия) — 7,14

2. Тара Дэвис-Вудхолл (США) — 6,91

3. Алина Ротару-Коттманн (Румыния) — 6,88

Семиборье

1. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) — 6740

2. Анна Холл (США) — 6720

3. Анук Веттер (Нидерланды) — 6501

Мужчины. Метание молота

1. Итан Катцберг (Канада) — 81,25

2. Войцех Новицки (Польша) — 81,02

3. Бенце Халаш (Венгрия) — 80,82

10 000 м

1. Джошуа Чептегеи (Уганда) — 27.51,42

2. Даниэль Эбеньо (Кения) — 27.52,60

3. Селемон Барега (Эфиопия) — 27.52,72