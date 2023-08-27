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Чемпионат мира

27 августа, 00:15

Дюплантису чуть-чуть не хватило до мирового рекорда. Триумф шведской суперзвезды в Будапеште

Дюплантис защитил титул чемпиона мира в прыжках с шестом
Сергей Подушкин
Обозреватель
Арман Дюплантис.
Фото Reuters
Арман Дюплантис.
Фото Reuters
Эрнест Джон Обьена.
Фото Reuters
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Арман уверенно защитил звание чемпиона мира в прыжках с шестом.

Арман Дюплантис, как и ожидалось, стал главным героем предпоследнего дня чемпионата мира-2023 по легкой атлетике в Будапеште. Шведский прыгун с шестом, чуть больше месяца назад сенсационно провалившийся в Монако, доказал случайность того поражения на этапе «Бриллиантовой лиги». Мало того, он не только выиграл с гроссмейстерским результатом 6,10, но и впервые в сезоне был близок к мировому рекорду, совершив две достойные попытки на 6,23.

Прыжковый юбилей Мондо

Дюплантис в последние годы уже приучил всех, что соревнуется, по сути, не с соперниками, а с самим собой. Поэтому каждый его сбой — это большое событие, суперсенсация. В конце июля такая сенсация грянула на этапе в Монте-Карло, когда Мондо, как многие зовут Дюплантиса, взял только 5,72, завалив две попытки на 5,92 и одну на 6,02. В итоге Арман стал только четвертым, что его изрядно расстроило и взволновало. Тогда швед особо подчеркнул, что намерен тщательно подготовиться к чемпионату мира и постараться не наделать ошибок и не испортить сезон.

В квалификации ЧМ в Будапеште Дюплантис легко и уверенно взял все высоты (5,55, 5,70 и 5,75) с первой попытки. После чего заявил: «Я сосредоточен на том, чтобы завоевать золотую медаль. Нахожусь в хорошей форме, да и технически здорово готов, поэтому настроен совершить великолепный прыжок в субботу».

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Мондо действительно избаловал публику не просто победами на крупнейших стартах, но еще и суперрезультатами. После победы на Играх в Токио со скромным по его меркам прыжком на 6,02 он в 2022-м выиграл чемпионат мира в помещениях в Белграде и чемпионат мира на открытом воздухе в Юджине с мировыми рекордами — 6,20 и 6,21 соответственно. В нынешнем зимнем сезоне он также отметился мировым рекордом, пусть и на коммерческом старте, — в Клермон-Ферране ему покорилась высота 6,22. Однако этим летом выше 6,12 он не прыгал, хотя, за исключением сбоя в Монте-Карло, не проигрывал.

Любопытно, что в Будапеште Дюплантис справил своеобразный юбилей — до ЧМ-2023 он 49 раз за карьеру преодолевал высоту шесть метров или прыгал еще выше. На сей раз он взял 6,00 с первой попытки, с приличным запасом.

Арман Дюплантис.
Фото Reuters

Хет-трик Лайлза напомнил о Болте

Но для гарантированной победы этого не хватило — Эрнест Джон Обьена с Филиппин также взял шестиметровую высоту, повторив рекорд Азии. Причем своим переносом высот загнал затем Мондо на 6,10. Впрочем, и эту высоту, как и 6,05, швед взял с первой попытки, все же заставив настырного оппонента капитулировать.

Отметим, что золото Дюплантис отпраздновал весьма сдержанно, сконцентрировавшись на рекордной высоте 6,23. Первый прыжок совсем не удался, но второй и третий вполне можно назвать близкими. Мондо не выглядел слишком довольным, когда сбивал планку, однако по окончании соревнований все же начал улыбаться и радоваться. Да и почему бы и нет? Все же он выиграл всего лишь свое второе золото ЧМ на открытом воздухе в карьере, да еще и с приличным, даже по своим меркам, результатом. А мировые рекорды еще наверняка будут, может, даже на Играх 2024 года в Париже.

Эрнест Джон Обьена.
Фото Reuters

Из других событий дня выделим третье золото американского спринтера Ноа Лайлза. После золотого дубля на 100 и 200 метров Лайлз в качестве финишера принес победу американскому эстафетному квартету 4х100 м. Таким образом, Ноа стал первым бегуном, кто сделал такой хет-трик после легендарного ямайца Усэйна Болта на чемпионате мира 2015 года.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Будапешт, Венгрия
Мужчины
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,10
2. Эрнест Джон Обьена (Филиппины) — 6,00
3. Кертис Маршалл (Австралия) — 5,95

800 м
1. Марко Ароп (Канада) — 1.44,24
2. Эммануэль Ваньони (Кения) — 1.44,53
3. Бен Паттисон (Великобритания) — 1.44,84

Десятиборье
1. Пирс Лепаж (Канада)
2. Дэмиан Ворнер (Канада)
3. Виктор Линдон (Гренада)

Эстафета 4x100 м
1. США — 37,38
2. Италия — 37,62
3. Ямайка — 37,76

Женщины
Марафон
1. Амане Берисо Шанкуле (Эфиопия) — 2.24,23
2. Готитом Гебреселасси (Эфиопия) — 2.24,34
3. Фатима Эззара Гардади (Марокко) — 2.25,17

Толкание ядра
1. Чейз Или (США) — 20,43
2. Сара Миттон (Канада) — 20,08
3. Гун Лицзяо (Китай) — 19,69

5000 м
1. Фаит Кипьегон (Кения) — 14.53,88
2. Сифан Хассан (Нидерланды) — 14.54,11
3. Беатрис Чебет (Кения) — 14.54,33

Эстафета 4x100 м
1. США — 41,03
2. Ямайка — 41,21
3. Великобритания — 41,97

легкая атлетика
Арман Дюплантис
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