40 белорусских спортсменов заявились на чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске

Сорок спортсменов из Белоруссии планируют принять участие в открытом чемпионате России по легкой атлетике. Турнир пройдет с 3 по 6 августа в Челябинске.

В список, представленный БФЛА, вошли Виталий Парахонько (бег на 110 м с барьерами), Эльвира Граборенко, Светлана Парахонько и Руслана Романовская (все — бег на 100 м с барьерами), Алина Лучшева, Анна Михайлова, Кристина Мулярчик, Екатерина Беланович и Александра Хильманович (все — эстафета 4х400 м), Янина Луценко (бег на 100 и 200 м), Михаил Михновский (бег на 400 м), Олег Томашевич, Алена Дубицкая и Елена Трус (все — толкание ядра), Анастасия Мирончик-Иванова, Ольга Макеева, Никита Лопатенко и Артем Гурин (все — прыжки в длину), Алексей Котковец и Татьяна Холодович (все — метание копья), Владислав Пучко и Виктор Трус (оба — метание диска), Юрий Васильченко, Александр Шиманович и Елена Соболева (все — метание молота), Никита Коляда и Анастасия Горошко (все — спортивная ходьба на 10 000 м), Виолетта Скворцова (тройной прыжок и прыжки в длину), Максим Нестеренко (тройной прыжок), Карина Демидик (прыжки в высоту), Ирина Жук и Матвей Волков (все — прыжки с шестом), Илья Карнаухов и Артем Калачев (оба — бег на 1 500 м), Дмитрий Иваненко, Вячеслав Скудный и Татьяна Шабанова (все — бег на 3 000 м с препятствиями), Ян Слова и Ангелина Равич (все — бег на 800 м), Сергей Кравченя (бег на 10 000 м).

С 28 по 30 июля в Минске проходит открытый чемпионат Белоруссии по легкой атлетике, на который заявились 20 российских спортсменов.