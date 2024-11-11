41-летняя бегунья Павлова умерла от болезни. В прошлом году она пробежала 170 км за сутки

Участница и организатор забегов «Волгоградский марафон» Евгения Павлова умерла в Волгограде в результате тяжелого заболевания, сообщают «Новости Волгограда».

Ей был 41 год. В 2023-м она пробежала 170 километров за сутки и готовилась побить свой рекорд в этом году.

В сентябре Евгения неожиданно попала в больницу из-за сильной боли в желудке. В ходе исследований у нее обнаружили онкологию. Спортсменка прошла химиотерапию. 7 ноября ей сделали операцию, а на следующий день она скончалась.

Прощание пройдет 13 ноября в на Центральном кладбище.