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Легкая атлетика

Сегодня, 07:07

41-летняя бегунья Павлова умерла от болезни. В прошлом году она пробежала 170 км за сутки

Евгений Козинов
Корреспондент
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Участница и организатор забегов «Волгоградский марафон» Евгения Павлова умерла в Волгограде в результате тяжелого заболевания, сообщают «Новости Волгограда».

Ей был 41 год. В 2023-м она пробежала 170 километров за сутки и готовилась побить свой рекорд в этом году.

В сентябре Евгения неожиданно попала в больницу из-за сильной боли в желудке. В ходе исследований у нее обнаружили онкологию. Спортсменка прошла химиотерапию. 7 ноября ей сделали операцию, а на следующий день она скончалась.

Прощание пройдет 13 ноября в на Центральном кладбище.

Источник: https://novostivolgograda.ru/news/2024-11-10/probezhala-za-sutki-170-km-v-volgograde-skonchalas-izvestnaya-sportsmenka-5244710

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