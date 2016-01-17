Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Легкая атлетика

Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

17 января 2016, 18:45

Михаил Бутов: "На выборах президента ВФЛА нужно руководствоваться политическими соображениями"

Николай ТИУНОВ
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов объяснил причину того, что снял свою кандидатуру с выборов президента организации. По словам функционера, российская легкая атлетика находится в сложном положении и при выборе нового главы федерации нужно руководствоваться в том числе и политическими соображениями. Напомним, что победу на выборах одержал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Наше тяжелое положение на данный момент ни для кого не является секретом, - сказал Бутов. - Приоритетом для всех сейчас является участие российских легкоатлетов на Олимпийских играх в Рио. Нужно исключить все возможные, пусть даже минимальные риски. А мое президентство стало бы именно таковым. Уверен, что никаких вопросов ко мне нет ни у ВАДА, ни у ИААФ. Но…

Сейчас мы такой ситуации, что на нашу легкую атлетику должно светить солнце, не отбрасывающее никаких теней. Я уверен в себе и скрывать мне абсолютно нечего. Думаю, ВАДА и ИААФ считают так же. Всегда готов ответить на любые вопросы. Другое дело, что так могут думать не все. И как только я начал получать подобные сигналы, принял соответствующее решение. На данном этапе нужно руководствоваться не только логикой, но и политическими соображениями.

Интервью с Бутовым

Михаил Бутов
0
Читайте также
«Металлург» и «Локомотив» определили обладателя Кубка Гагарина-2024
Кудряшов подерется с Робутти на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Посольство РФ в Мексике прокомментировало недопуск россиян на рейсы из Турции
Самое нулевое дерби, четыре удара в створ ворот, такой витрины РПЛ вы ждали? Что случилось в матче ЦСКА - «Спартак»
Bloomberg заявило о переоценке Макроном своего влияния на ход конфликта на Украине
Стало известно об аресте активов и счетов экс-замминистра Иванова и его семьи
Популярное видео
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде в Париже
«Личное право каждого спортсмена». Финальная точка в спорах о россиянах на Олимпиаде-2024
Цитович рассказал, что УЕФА постарается вернуть российских делегатов на международные матчи
Глава РУСАДА Логинова рассказала, что чувствует обиду на ВАДА
Левитин назвал участие в Олимпиаде личным правом каждого спортсмена
«Для разных стран применяются разные правила». Могут ли пересмотреть «дело Валиевой» из-за скандала с китайцами?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Себастьян Коу: "Спортсмены, пострадавшие от вымогательства, заявите о себе"

Руне Андерсен: "С нетерпением ждем начала работы с новым президентом ВФЛА"