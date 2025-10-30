Абрамову выдвинули в кандидаты на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике

30 октября, 16:01
На пост главного тренера сборной России по легкой атлетике выдвинули личного тренера чемпионки мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой Светлану Абрамову.
«Приоритетом стало привлечение специалистов с системным подходом, предоставивших стратегию развития легкой атлетики в стране. Всего было подано семь заявок, из которых пять кандидатов прошли в следующий этап», — цитирует ТАСС пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Ожидается, что ВФЛА в ближайшее время представит кандидатуру Абрамовой в ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России». Специалисты этого учреждения подготовят мотивированное заключение, в котором согласуют или не согласуют ее кандидатуру.
В случае положительной оценки Абрамовой предстоит выступить на заседании экспертного совета Минспорта. Окончательное решение о назначении главного тренера будет принимать министр спорта Михаил Дегтярев.
Заслуженный тренер России Светлана Абрамова ранее долгое время работала старшим тренером сборной России.
Под руководством Абрамовой Сидорова выигрывала серебро Олимпиады-2021, золото чемпионата Европы-2014 и серебряные медали зимних чемпионатов мира в 2014 и 2018 годах.