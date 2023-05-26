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Допинг

Сегодня, 19:53

AIU сообщил о дисквалификации трех российских легкоатлетов на основании базы LIMS

Виктория Кравченко
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Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) на официальном сайте сообщил, что три российских спортсмена дисквалифицированы на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Под санкции попали метатель ядра Сослан Цирихов, многоборец Василий Харламов и бегун Роман Семакин.

Харламов дисквалифицирован на четыре года, Семакин и Цирихов отстранены на два года. Санкции вступили в силу 25 мая 2023 года и предусматривают аннулирование результатов.

AIU подчеркнул, что метательница диска Вера Ганеева уже получила в общей сложности четырехлетнюю дисквалификацию за первое нарушение. На нее не будет наложен дополнительный срок дисквалификации. Ее результаты с 4 июля 2012 по 2 июля 2016 года будут аннулированы.

Источник: https://www.athleticsintegrity.org/disciplinary-process/first-instance-decisions
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