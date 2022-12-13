Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Легкая атлетика
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Допинг

13 декабря, 19:19

Американский олимпийский чемпион дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион, американский легкоатлет Рэндольф Росс дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ESPN.

Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 1 июля 2022 года. Также подлежат аннуляции все результаты бегуна, начиная с 18 июня 2022 года.

Росс был временно отстранен накануне мужского забега на 400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине (США). Он подозревался в нарушении порядка предоставления информации о местонахождении.

Позже спортсмен признал свою вину. Это было третье нарушение со стороны Росса за 12-месячный период, начиная с 14 апреля этого года.

21-летний бегун завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в составе сборной США в эстафете 4 по 400 метров.

3
Читайте также
Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов
Момент с Матча звезд КХЛ крутят по всему миру! В Америке оценили клюшку-шашлык
Танкисты ВСУ начали намеренно портить свою технику на линии боев в ЛНР
Мэр Киева Кличко: взрывы зафиксированы в Шевченковском районе Киева
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с экспортом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Двукратный олимпийский чемпион Дэвид Рудиша выжил при крушении самолета