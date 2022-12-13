Американский олимпийский чемпион дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил

Допинг
13 декабря, 19:19
Олимпийский чемпион, американский легкоатлет Рэндольф Росс дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ESPN.
Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 1 июля 2022 года. Также подлежат аннуляции все результаты бегуна, начиная с 18 июня 2022 года.
Росс был временно отстранен накануне мужского забега на 400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине (США). Он подозревался в нарушении порядка предоставления информации о местонахождении.
Позже спортсмен признал свою вину. Это было третье нарушение со стороны Росса за 12-месячный период, начиная с 14 апреля этого года.
21-летний бегун завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в составе сборной США в эстафете 4 по 400 метров.