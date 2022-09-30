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Легкая атлетика

30 сентября, 22:17

Андрей Сильнов не знает, чем занимается Чегин

Бывший первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов ответил на вопрос о том, где находится и чем занимается тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин.

«Жив ли Чегин? Понятия не имею. Чем он занимается и когда в последний раз слышал что-то про него? Не могу вам сказать, не знаю», — приводит слова Сильнова Legalbet.

С 1995-й по 2015 год Чегин являлся главным тренером саранского Центра олимпийской подготовки по спортивной ходьбе.

В 2016 году в ВФЛА пожизненно дисквалифицировали Чегина за нарушение антидопинговых правил.

Источник: https://legalbet.ru/news/eks-pervij-vitce-prezident-vfla-silnov-ponyatiya-ne/
Андрей Сильнов
Виктор Чегин
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