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Легкая атлетика

Сегодня, 03:51

Чичерова: «Перерыв в полтора года был мне необходим, я пахала как лошадь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская легкоатлетка Анна Чичерова рассказала, что рождение дочери стало поворотным моментом в ее профессиональной карьере. В сентябре 2010 года у пары родилась дочь, а в 2011-м Анна вернулась в спорт, став чемпионкой мира и России.

«Тогда тренер перед сезоном сказал, что моя задача – прыгнуть 1,85. Я вышла с собрания немного расстроенная и обескураженная: неужели я буду в таком провале? Но 1,85 я взяла на первой же тренировке. Евгений Петрович [Загорулько] сам этого не ожидал. Но мне было непросто, потому что на все сборы я выезжала с дочкой, она была на грудном кормлении до тех пор, пока ей не исполнилось 8 месяцев. Когда ситуация изменилась, я стала высыпаться и полноценно восстанавливаться после тренировок, процесс пошел более плодотворно.

Возвращение в спорт после рождения ребенка протекает у всех по-разному. В моем случае все произошло стремительно и даже лучше, чем можно было представить. Этот перерыв в полтора года был мне необходим, я пахала как лошадь и выгорела как морально, так и физически. После рождения Ники ко мне пришло вдохновение, я посмотрела на жизнь с другой стороны. Это очень благоприятно повлияло на мои результаты и достижения. Ее появление стало поворотным моментом для моего спортивного расцвета», – цитирует Metaratings.ru Чичерову.

Источник: https://metaratings.ru/news/chicherova-poyavlenie-rebyonka-stalo-povorotnym-momentom-dlya-moego-rascveta-363926/
легкая атлетика
Анна Чичерова
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