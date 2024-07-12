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Легкая атлетика

12 июля, 22:46

Австралийка Халл установила мировой рекорд в беге на 2 000 метров

Виктория Кравченко
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Австралийская бегунья Джессика Халл побила мировой рекорд на дистанции 2000 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Она показала результат 5 минут 19,70 секунды.

27-летняя австралийка стала первой женщиной в истории, которой удалось выбежать из 5 минут 20 секунд на данной дистанции.

Это первая победа девушки на соревнованиях подобного уровня. Халл является участницей Олимпийских игр в Токио. В беге на 1 500 метров она стала 11-й.

Предыдущий рекорд (5.21,56) был установлен Франсиной Нийонсабой из Бурунди 14 сентября 2021 года.

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