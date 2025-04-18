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Легкая атлетика

18 апреля, 20:53

Бегун из ЮАР Акани Симбин побил рекорд Усэйна Болта

Камила Абдурахманова
Акани Симбин.
Фото AFP
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Южноафриканский бегун Акани Симбин 12 апреля на «Золотом Гран-при в Ботсване» преодолел дистанцию 100 метров за 9,9 секунды.

Как сообщает Track & Field Gazette, 31-летний спринтер 11-й сезон подряд пробежал 100-метровку менее чем за 10 секунд и побил рекорд ямайца Усэйна Болта, который делал это только 10 сезонов подряд.

Симбин является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже и бронзовым призером чемпионата мира в помещении 2025 года.

38-летний Болт является рекордсменом мира в беге на 100 метров. В 2009 году на чемпионате мира в Берлине он преодолел дистанцию за 9,58 секунды.

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легкая атлетика
Усэйн Болт
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