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Легкая атлетика

Сегодня, 12:28

Бегун Крылов: «Поражение на Мемориале Знаменских стало для меня поучительным»

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Бегун на спринтерские дистанции Константин Крылов, прервавший на Мемориале Знаменских серию из шести турниров без поражений, сделает выводы из последней неудачи и продолжит готовиться к Играм БРИКС.

«Поражение на Мемориале Знаменских не было для меня обидным. Оно стало поучительным, сейчас будем делать выводы, смотреть. Думаю, эмоционально и физически не отошел от предыдущего старта, который проходил в центре Москвы. Поздно закончили, много эмоций оставил там, наверное, времени не хватило восстановиться. Сейчас я готовлюсь к Играм БРИКС, а главным стартом лета станет для меня чемпионат России, на котором я хочу показать очень высокий результат, как уже говорилось ранее», — приводит слова Крылова ТАСС.

В четверг, 6 июня, на Мемориале Знаменских в Москве Крылов стал вторым в беге на 100 метров, уступив 0,07 секунды Даниле Тену. До этого спортсмен не проигрывал ни одного финала с начала года. Игры БРИКС стартуют 11 июня, легкоатлетический турнир состоится с 15 по 16 июня.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
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