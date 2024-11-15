Бегун Скулин мечтает выступить на Олимпийских играх в качестве бобслеиста

Бронзовый призер чемпионата России-2024 в беге на 100 м Владислав Скулин рассказал о мечте поучаствовать и в летних, и в зимних Олимпийских играх.

«Теперь я могу мечтать о том, чтобы выступить не только на летних Играх 2028 года в Лос-Анджелесе, но и о зимней Олимпиаде. Я считаю, что у меня есть шансы принять участие в обоих турнирах. Нужно набраться опыта, не пропускать тренировки и добросовестно готовиться. Впервые я попробовал себя в бобслее в конце сентября, когда в Подмосковье проходил турнир по боб-стартам. Мой хороший знакомый Алексей Лаптев, который успешно выступает и в легкой атлетике, и в бобслее, предложил мне попробовать себя в этом виде спорта. Не прошло и двух недель, как я уже выступал на боб-стартах. Почему бы и нет, жизнь спортсмена короткая, нужно все успеть попробовать», — рассказал Скулин ТАСС.

22-летний Скулин в 2024 году победил на молодежном первенстве страны в беге на стометровку, показал второй результат на этой дистанции на Кубке России в Чебоксарах и Мемориале Знаменских в Москве.

В начале ноября на Кубке России по бобслею спортсмен выступал в роли разгоняющего в экипаже боба-четверки под управлением Степана Дубинко и занял пятое место.