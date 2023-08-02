Бегун Скулин, травмировавшийся на Кубке России, перенесет еще одну операцию

Победителю Кубка России в беге на 100 метров Владиславу Скулину, получившему переломы после неудачного падения на финише, предстоит перенести еще одну операцию.

14 июля спринтер упал после пересечения финишной черты на Кубке России, заняв первое место на дистанции 100 метров с результатом 10,30 секунды.

«Меня уже выписали из больницы, сейчас я нахожусь дома в Иркутске, — сказал Скулин ТАСС. — Врачи сказали, что восстановление идет хорошо, но 8 августа мне предстоит еще одна операция на локтевом суставе, она плановая. Сейчас уже делаю по возможности физические упражнения, но в этом году выступать, конечно, уже не буду. Настроен полностью восстановиться к зиме, а потом опять выйти на беговую дорожку».

У спортсмена были диагностированы переломы ключицы и локтевого сустава, а также разрыв связок руки.

30 июня на молодежном чемпионате России в Екатеринбурге (до 23 лет) он выиграл серебряную медаль с результатом 10,33 секунды.