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Допинг

Сегодня, 14:16

Бегунья Аплачкина стала самым проверяемым РУСАДА на допинг спортсменом в этом году

Алина Савинова
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Представляющая Воронежскую область бегунья Светлана Аплачкина стала самым проверяемым РУСАДА спортсменом в первые восемь месяцев 2024 года, сообщает ТАСС.

За этот период 31-летняя спортсменка девять раз проходила допинг-тестирование.

По восемь раз в 2024 году были проверены на допинг бегунья Мария Ермакова и специализирующийся в спортивной ходьбе Данил Мартынов.

В 2024-м Аплачкина завоевала золото и серебро на зимнем чемпионате России в Москве, взяла две золотые медали на летнем чемпионате страны в Екатеринбурге, а также выиграла 1500 метров в составе сборной России на Играх БРИКС в Казани.

Источник: ТАСС
легкая атлетика

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