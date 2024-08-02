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Легкая атлетика

Сегодня, 12:36

Бегунья Ткалич первой из россиянок выполнила норматив на чемпионат мира в Японии

Алина Савинова
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Российская легкоатлетка Полина Ткалич выиграла Открытый Кубок Белоруссии в беге на 400 метров. Соревнования проходят в Бресте с 1 по 2 августа.

24-летняя спортсменка стала первой российской спортсменкой, сумевшей выполнить квалификационный норматив для участия в чемпионате мира 2025 года, который состоится с 13 по 21 сентября в Токио.

В первый день Открытого Кубка Белоруссии Ткалич преодолела 400-метровку за 50,19 секунды, установив личный рекорд. Норматив для участия в чемпионате мира в аналогичной дистанции равен 50,75 секунды.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
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