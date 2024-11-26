Борзаковский будет отвечать за спорт высших достижений в ВФЛА

Вошедшему в состав исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрию Борзаковскому поручено отвечать за развитие профессионального спорта и спорта высших достижений, сообщается на сайте организации.

В направлении детской и студенческой легкой атлетики будет главной Ирина Привалова. Ответственным за региональное развитие легкой атлетики назначен Рафаил Карманов. Евгению Ревенко поручили работу, связанную с законодательным развитием этого вида спорта. Дмитрий Павлов будет заниматься популяризацией легкой атлетики, Илья Галаев — развитием массовой и корпоративной легкой атлетики, Рубен Бегунц — корпоративным развитием и финансовым обеспечением.

23 ноября стало известно, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики возглавил председатель ПСБ Петр Фрадков, который был избран единогласно сроком на четыре года.

Российские и белорусские легкоатлеты по решению World Athletics с марта 2022 года лишены возможности выступать на крупных международных соревнованиях.