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Легкая атлетика

Сегодня, 11:20

Борзаковский будет отвечать за спорт высших достижений в ВФЛА

Алина Савинова
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Вошедшему в состав исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрию Борзаковскому поручено отвечать за развитие профессионального спорта и спорта высших достижений, сообщается на сайте организации.

В направлении детской и студенческой легкой атлетики будет главной Ирина Привалова. Ответственным за региональное развитие легкой атлетики назначен Рафаил Карманов. Евгению Ревенко поручили работу, связанную с законодательным развитием этого вида спорта. Дмитрий Павлов будет заниматься популяризацией легкой атлетики, Илья Галаев — развитием массовой и корпоративной легкой атлетики, Рубен Бегунц — корпоративным развитием и финансовым обеспечением.

Петр Фрадков. В ВФЛА замена. Фрадков возглавил российскую легкую атлетику

23 ноября стало известно, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики возглавил председатель ПСБ Петр Фрадков, который был избран единогласно сроком на четыре года.

Российские и белорусские легкоатлеты по решению World Athletics с марта 2022 года лишены возможности выступать на крупных международных соревнованиях.

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