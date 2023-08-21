Борзаковский считает, что Исинбаеву и Ласицкене незаслуженно не включили в список World Athletics

Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский поделился мнением о списке самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира, составленный World Athetics.

В него не вошли российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева и прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

«Я не умаляю заслуг всех спортсменок, находящемся в этом списке, однако считаю, что те же Елена Исинбаева и Мария Ласицкене, выигравшие по три золота чемпионатов мира, чего в их дисциплинах не удавалось больше сделать никому, заслуживают признания международной федерацией не меньше», — цитирует Борзаковского ТАСС.

Исинбаевой принадлежит мировой рекорд 2009 года в прыжках с шестом (5,06 м), его до сих пор никто не побил. 41-летняя россиянка является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира.

30-летняя Ласицкене — единственная трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту. Также на ее счету «золото» Олимпийских игр в Токио.