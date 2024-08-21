Борзаковский считает, что Ласицкене еще не сказала последнего слова в спорте

Победитель Олимпиады-2004 в беге на 800 метров Юрий Борзаковский рассказал, что думает об атлетке Марии Ласицкене.

«Маша вообще является настоящим бойцом. Ярким примером тому является ее выступление в 2021 году, когда она незадолго до Олимпиады в Токио получила травму, но успела восстановиться и завоевать в Японии золотую медаль», — цитирует Борзаковского ТАСС.

Последний раз Ласицкене прыгала за два метра в конце августа 2022 года, когда на Спартакиаде в Челябинске преодолела планку на высоте 2,01 м. В 2023 и 2024 году спортсменка из-за травм не смогла добиться желаемых результатов.