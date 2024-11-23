Борзаковский вошел в новый состав исполкома ВФЛА

Олимпийский чемпион 2004 года Юрий Борзаковский избран в новый состав исполнительного комитета Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в состав исполкома также вошли Рафаил Карманов, Евгений Ревенко, Дмитрий Павлов, Илья Галаев, Рубен Бегунц, Юрий Чечун и Ирина Привалова, которая была и в предыдущем составе исполкома.

Ранее стало известно, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики возглавил председатель ПСБ Петр Фрадков, который был избран единогласно сроком на четыре года.

Борзаковскому 43 года. С 2015 по 2021 год он являлся главным тренером сборной России по легкой атлетике.