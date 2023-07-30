Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Легкая атлетика
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 09:44

Бывшая российская легкоатлетка Куличенко заявила, что в США нет свободы слова

Виктория Кравченко
Елена Куличенко.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Бывшая российская прыгунья в высоту Елена Куличенко заявила, что в США нет свободы слова.

«Если начал рассуждать про ЛГБТ или высказываться на расовые темы — это все. Отменят навсегда!» — цитирует спортсменку Sports.ru.

17 июля Куличенко победила на молодежном чемпионате Европы, завоевав для Кипра первую в истории золотую медаль этого турнира.

22-летняя Куличенко перешла в сборную Кипра в 2021 году. Она является серебряной призеркой юниорского первенства России.

В феврале 2021 года на зимнем первенстве России (до 20 лет) она была второй с результатом 1,82 метра. Там же двумя годами ранее Куличенко прыгнула на 1,84 м. Ранее самый высокий прыжок на стадионе удался ей в июле 2017 года на Олимпийском фестивале в Венгрии, где она прыгнула на 1,87 м.

6
Читайте также
Павлюченкова сообщила, что Чехия не пустила ее на турнир WTA
«Необходимо проявлять чуткость». МОК требует пересмотра правил после инцидента с Харлан
Команда Гарика Сукачева сообщила о госпитализации артиста
Один человек погиб во время шторма в Сочи
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ТАСС: Елену Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта