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Легкая атлетика

14 апреля, 09:56

Бывшая российская прыгунья в длину Эскина получила право выступать за Израиль

Руслан Минаев
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Российская прыгунья в длину Полина Эскина сменила спортивное гражданство на израильское.

«Полина недавно сообщила мне, что теперь имеет право выступать за Израиль на международных стартах, — цитирует ТАСС бывшего личного тренера спортсменки Марию Козловскую. — Она переехала в Израиль три года назад, и все это время я продолжаю с ней общаться. Причиной переезда стала необходимость получить образование, так как в России ей не удалось никуда поступить. У папы Полины еврейские корни, и ее мама очень хотела, чтобы дочь туда поехала».

21-летняя Эскина последний раз выступала на турнирах в России в 2021 году. Тогда она стала девятой в тройном прыжке на юниорском первенстве страны в Уфе и 11-й — в прыжках в длину.

Источник: ТАСС
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