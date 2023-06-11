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Допинг

Сегодня, 11:34

Чемпион мира Меньков считает, что допинговый скандал ударил по российской легкой атлетике сильнее всего

Руслан Минаев
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Чемпион мира 2013 года по прыжкам в длину Александр Меньков поделился мнением по поводу допингового скандала в российской легкой атлетике.

«После разразившихся допинговых скандалов стало жить тяжелее всем видам спорта в России, но по легкой атлетике был нанесен самый мощный удар. Сейчас у нас большие проблемы как на высшем уровне, так и в регионах.

Пока, по большому счету, мотивации нет. Сейчас на сборе вместе со мной находятся ребята, которые начали свой путь в спорте, когда я уже стал чемпионом мира. Какие цели они перед собой ставят в условиях, когда нет допуска на международные старты? Мне очень обидно, что у молодых спортсменов нет возможности для полной самореализации», — цитирует Менькова ТАСС.

World Athletics в ноябре 2015 года из-за допингового скандала приостановила членство ВФЛА в своей организации и лишила российских спортсменов международных стартов. С марта 2017 года отдельные российские легкоатлеты при условии получения нейтрального статуса вернули себе возможность выступать на турнирах за рубежом.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Сборная России по легкой атлетике
Александр Меньков
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