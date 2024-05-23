Чемпион мира Шубенков подвел предварительные итоги своей карьеры

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков подвел промежуточные итоги своей спортивной карьеры.

«Если подводить итоги сейчас, то у меня, конечно, все могло сложиться лучше. Но ненамного. А вот сильно хуже могло быть запросто. Поэтому я считаю, что у меня все сложилось, но пару кусочков в пазл моих достижений еще можно вложить.

Из нереализованного, конечно, можно выделить то, что мне совсем немного не удалось дотянуться до рекорда Европы. А сейчас вряд ли мне удастся это сделать. Но что-нибудь выиграть и какую-то медальку ухватить напоследок я хочу. И это вполне реально, я думаю», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

В июле 2018 года Шубенков в турнире в Венгрии пробежал дистанцию 110 м с барьерами за 12,92 секунды. Рекорд Европы (12,91) принадлежит британцу Колину Джексону, который установил такой результат в 1993 году в Штутгарте.