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Чемпион мира в прыжках в длину Меньков пропустит чемпионат России-2024 из-за травмы

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Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков пропустит чемпионат России в Екатеринбурге. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Сергей Мочалов.

«Вскоре после турнира в Твери Александр сильно ударил сухожилие на ноге во время одной из тренировок. Он очень долго восстанавливался и пока не сумел набрать форму, чтобы показывать хорошие результаты. Поэтому спортсменом было принято решение отказаться от выступления на чемпионате России в Екатеринбурге», — приводит слова Мочалова ТАСС.

В последний раз Меньков принимал участие в соревнованиях 12 июня. В турнире в Твери легкоатлет стал пятым с прыжком на 7,32 м.

Первенство России в Екатеринбурге проходит с 15 по 18 августа.

Источник: ТАСС
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