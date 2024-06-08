Чемпион России по легкой атлетике на вопрос о президенте МОК Бахе: «Кто это такой?»

Российский барьерист Анатолий Киселев, победивший в прошлом сезоне на чемпионате России Сергея Шубенкова, необычно отреагировал на вопрос «СЭ» о руководителе МОК Томасе Бахе и президенте World Athletics Себастьяне Коу.

— Оказавшись перед Бахом или Коу, что ты им скажешь?

— А кто это такие?

— Глава МОК и World Athletics. Которые вас отстраняют.

— Скажу: «Где мои деньги, Лебовски?» — ответил фразой из фильма «Большой Лебовски» Киселев.

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